La razón por la que el descanso de la final del Mundial durará media hora

El partido por el título también marcará un antes y un después fuera del terreno de juego ya que la FIFA romperá una de las normas más tradicionales del fútbol para adaptar el mayor espectáculo del planeta al modelo de entretenimiento estadounidense

El fútbol nunca había vivido algo parecido en una Copa del Mundo. Desde que existe el fútbol, el descanso entre la primera y la segunda parte siempre ha sido de 15 minutos, tiempo suficiente para que los futbolistas reciban instrucciones, se hidraten y preparen el tramo decisivo del encuentro.

Sin embargo, la final de este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey romperá esa tradición. La FIFA ampliará el intermedio hasta aproximadamente media hora para celebrar un gran espectáculo musical inspirado en el modelo de la Super Bowl, el evento deportivo más mediático de Estados Unidos.

Durante esos minutos actuarán artistas de primer nivel internacional como Shakira, Madonna, Justin Bieber o el grupo surcoreano BTS, entre otros, en una producción nunca antes vista en la historia de los Mundiales.

El espectáculo también servirá para promocionar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa impulsada por la FIFA para recaudar fondos destinados a facilitar el acceso a la educación y al deporte a millones de niños en todo el mundo.

La previa, también supeditada al show

Además, la FIFA ha confirmado que Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes de la final. Igualmente, Robbie Williams y Laura Pausini se encargarán de dar el pistoletazo de salida al encuentro con el himno oficial de la FIFA creado por el artista británico para el Mundial de Clubes y que ambos intérpretes cantaron juntos el pasado verano.

"Tras haberla interpretado juntos por primera vez en Nueva York el año pasado, volveremos a ese escenario, esta vez acompañados por Nicole Scherzinger, para vivir otro momento inolvidable celebrando que unen a las personas", escribió Laura Pausini en sus redes sociales. "Me llena de orgullo que una voz italiana forme parte de esta celebración mundial junto a Robbie y Nicole. Estoy deseando compartir este momento tan especial con los aficionados al fútbol de todo el mundo y con todos vosotros".

También estarán presentes el streamer IShowSpeed, el actor Tom Cruise y el cantante Post Malone, último confirmado por la FIFA para la cita musical.

El plato fuerte, en el descanso

Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, avanzó hace unos días que la actuación musical tendría una duración aproximada de 11 minutos, calificándola como "el espectáculo musical de 11 minutos más visto de la historia", la realidad es que el descanso de la final se prolongará hasta la media hora. El motivo no está únicamente en la actuación, sino también en el tiempo necesario para montar y desmontar el impresionante escenario que ocupará el césped del MetLife Stadium.El entretiempo contará con un cartel de auténtico lujo. Sobre el escenario actuarán Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, BTS, Gustavo Dudamel y el coro PS22 Chorus junto a Coldplay, en un espectáculo dirigido artísticamente por Chris Martin, vocalista de la banda británica, que será el encargado de coordinar una de las actuaciones musicales más ambiciosas que se recuerdan en la historia de un Mundial.

El Mundial más americano

La decisión no sorprende a quienes han seguido de cerca este Mundial. Desde el primer día, el torneo ha dejado claro que Estados Unidos entiende el deporte como una industria del entretenimiento en la que el espectáculo va mucho más allá de lo que sucede durante los 90 minutos.

El fútbol europeo siempre ha priorizado el juego por encima de cualquier otro elemento. En cambio, el modelo estadounidense convierte cada partido en una experiencia completa para el espectador, con actuaciones musicales, animación constante, efectos audiovisuales y una producción diseñada para mantener la atención del público en todo momento. La FIFA ha abrazado esa filosofía en este campeonato y la final será el mejor ejemplo de esa transformación.

Las pausas comerciales también han llegado al fútbol

No es la primera decisión que evidencia esa evolución hacia un producto pensado para la televisión y el entretenimiento. El Mundial ha venido marcado por la polémica a cuenta de las denominadas pausas para hidratación, una medida de lo más oportunista porque se ha convertido en la excusa perfecta para introducir nuevos bloques publicitarios a la mitad de cada tiempo en las retransmisiones televisivas.

En Estados Unidos resulta habitual que cualquier interrupción del juego se aproveche para maximizar la explotación comercial del evento, una dinámica muy diferente a la que tradicionalmente ha imperado en el fútbol europeo. A ello se han unido una producción televisiva cada vez más espectacular y unos precios de las entradas desorbitados que han generado numerosas críticas entre los aficionados.

¿Puede influir en el partido?

Aparte del más puro espectáculo, la ampliación del descanso también abre un debate ya que es probable que estas injerencias en el fútbol estén influyendo en el juego y en las tácticas de los entrenadores.

En la final, sin ir más lejos, tanto Luis de la Fuente como Lionel Scaloni deberán adaptar sus rutinas para evitar que sus futbolistas pierdan temperatura muscular durante un parón de más de media hora, aspecto que puede resultar especialmente delicado en una final de máxima exigencia, donde cualquier pequeño detalle puede terminar decidiendo el campeón del mundo.

Del mismo modo, un equipo que llegue al descanso muy exigido físicamente dispondrá de más tiempo de recuperación, mientras que el conjunto que esté dominando el encuentro podría ver alterado su ritmo competitivo. La segunda parte podría ser un partido nuevo.

Del deporte al gran espectáculo

En definitiva, la final entre España y Argentina coronará al nuevo campeón del mundo, pero también escenificará hacia dónde parece dirigirse el fútbol de élite. La esencia del juego seguirá siendo la misma cuando el balón eche a rodar. Sin embargo, todo lo que rodea al partido confirma que el Mundial ha dado un paso más hacia un modelo de entretenimiento en el que la televisión y el negocio tienen cada vez más peso.

El descanso de media hora es el símbolo de un torneo que ha abrazado definitivamente el espectáculo al estilo estadounidense y que confirma que, para la FIFA, el fútbol nunca ha sido solo fútbol sino un gran producto global de entretenimiento.