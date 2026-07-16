Reino Unido exige una investigación por la pancarta argentina de las Islas Malvinas

La semifinal entre Inglaterra y Argentina puede traer consecuencias después de que los argentinos festejaran la victoria con una pancarta exigiendo la soberanía de las Islas Malvinas

La pancarta que mostraron anoche los jugadores argentinos tras ganar a Inglaterra, donde reivindicaban las Islas Malvinas como territorio argentino puede traer cola. La selección albiceleste se expone a una dura sanción económica ya que la propia FIFA exigió que no se mezclara la política en este partido pero ha sido imposible.

Además, el Gobierno británico está dispuesto a tomar cartas en el asunto y esta misma mañana, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, se ha mostrado tajante en su opinión. El político inglés espera que la FIFA abra una investigación después de que los futbolistas de la selección argentina desplegaran una pancarta reivindicando la soberanía sobre las islas Malvinas, situadas en el Atlántico sur.

Durante una entrevista con la BBC, Peter Kyle, afirmó que el gesto de los futbolistas "fue totalmente inapropiado" y subrayó que "la política debe mantenerse al margen del fútbol". "Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva", declaró Kyle, que recordó que "uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol".

Los jugadores argentinos defendieron la exhibición de la pancarta este miércoles, tras el triunfo por 1-2 ante Inglaterra, con la leyenda 'Las Malvinas son argentinas', en alusión al archipiélago del Atlántico sur por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.

Consultado sobre el significado de la victoria frente a la selección inglesa, el presidente de Argentina, Javier Milei, pidió no vincular el resultado deportivo con la cuestión de las islas Malvinas, que están bajo soberanía británica desde 1833 y cuyo retorno reclama el país suramericano.

Considerado un partido de alto riesgo por la fuerte rivalidad de las dos hinchadas, las autoridades de seguridad de Estados Unidos y la FIFA prohibieron a los aficionados ingresar al estadio de Atlanta con banderas o insignias "políticas", incluyendo aquellas con reivindicaciones relativas a las Malvinas.

"Serán siempre argentinas"

Los jugadores de la selección Argentina defendieron el haber exhibido la pancarta con la leyenda 'Las Malvinas son argentinas', un reclamo de soberanía que sobrevoló este histórico partido. "Y serán siempre argentinas", aseveró Leandro Paredes, una de las figuras de la plantilla de Lionel Scaloni, al ser consultado por la prensa por el despliegue de la bandera con la silueta de las Malvinas, archipiélago del Atlántico sur por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.

Tras finalizar el partido y todavía en el campo de juego, fue el centrocampista argentino Giovanni Lo Celso quien exhibió una bandera de Malvinas, archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama Argentina.

Varios de los jugadores, además, cantaron 'El que no salta es un inglés', un cántico que los hinchas argentinos siempre entonan en partidos, incluso, contra otras selecciones diferentes a la inglesa. Consultado por la bandera, Lautaro Martínez, autor del segundo gol contra Inglaterra, dijo que, aunque la guerra de Malvinas "es algo que pasó hace muchísimos años", éste no era "un partido más" para los argentinos.

"Más allá de todo, nosotros tratamos de que la ansiedad, todo lo que se generó fuera del campo, dejarlo aparte. Pero para nosotros no era un partido igual a los demás. Era un partido especial", admitió.La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, también reivindicó la exhibición de la bandera por parte de los jugadores. "¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón", expresó por redes sociales Villarruel, que tiene una mala relación con el presidente argentino, Javier Milei.