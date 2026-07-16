Kane señala a Tuchel: ﻿"Con el 1-0 nos aferramos al resultado y no es suficiente"

El capitán de Inglaterra dejó claro que "a este nivel" no vale con marcar un solo gol y que debieron ir a por más, y no encerrarse ante una Argentina con mucho talento ofensivo

Son muchos los que miran al banquillo de Inglaterra para encontrar la explicación a la derrota frente a Argentina en las semifinales del Mundial. Con 1-0 ganando tras el gol de Anthony Gordon, Tuchel optó por hacer cambios defensivos en lugar de ir a por más goles cuando ese plan le estaba funcionando, pero esa idea acabó siendo la sentencia de Inglaterra, que se echó atrás, se encerró en su área y acabó sucumbiendo ante el empuje de Argentina.

Eso sí, Thomas Tuchel no cree que cometiera ningún error con los cambios tras el 1-0, aunque parece que el capitán inglés no piensa igual. Harry Kane, en declaraciones para la BBC, dejó claro que tras ponerse por delante debieron ir a por más goles, y no agarrarse a la corta ventaja que tenían.

"Estoy destrozado. Destrozado por los chicos. Destrozado por todos, el cuerpo técnico, los aficionados. Jugamos un buen partido durante la mayor parte del mismo. Una vez que nos pusimos 1-0 arriba, simplemente nos aferramos al resultado. A este nivel, no es suficiente", reconocía el delantero del Bayern de Múnich.

Sobre el plan de partido, Kane reconoció que era imposible mantener un gran nivel de presión durante los 90 minutos del partido ante una Argentina que acabó mejor físicamente: "Nos costó presionar al rival. Creo que, sobre todo en la primera parte y al comienzo de la segunda, los presionamos bien. Los pusimos bajo mucha presión, especialmente arriba en el campo, lo que nos permitió ganar balones y controlar un poco el partido".

Qué pasó tras el 1-0

"Después del gol, ya fuera porque ellos subían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue una oleada tras otra, y estábamos tratando de resistir, nuestros muchachos bloqueando. Pero al final, simplemente no fue suficiente".

Por qué cambiaron con el gol

"Los chicos siempre están preparados para cualquier momento del partido, y cuando nos pusimos por delante, el mensaje era que siguiéramos atacando y marcáramos otro gol. Obviamente, una vez que marcaron sus dos goles, el objetivo era encontrar algo, pero podríamos haber recuperado el control del partido".

Balance del Mundial

"Hemos tenido muchos buenos momentos en este torneo, muchos buenos partidos. Otra semifinal. Estamos hablando de tocar la puerta".

Dificultad del Mundial

"Ya sabes, estos torneos te exigen muchísimo esfuerzo, presión y fortaleza mental, y hemos demostrado mucho de eso a lo largo de las seis o siete semanas que llevamos juntos".