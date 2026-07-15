Scaloni apunta a la final del Mundial contra España: "Vamos a intentar ganar y lo vamos a dar todo"

El seleccionador de Argentina se mostró emocionado tras la victoria ante Inglaterra que les da el pase a la final del Mundial 2026: "Somos únicos, de verdad, y no es arrogancia; es corazón"

Argentina se clasificó a la final gracias a la victoria ante Inglaterra en el día de hoy. Los de Lionel Scaloni remontarón en tan solo siete minutos gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que encerraron a un combinado como el de Tuchel que ofreció una pésima versión en la segunda parte. De esta manera, el seleccionador de la Albiceleste habló tras el partido para valorar el encuentro que han firmado los suyos.

Gordon abrió el marcador en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta gracias a un gran centro de Morgan Rogers. Sin embargo, Inglaterra se vino abajo durante la segunda parte, sin poder apenas salir de su campo. De hecho, los de Thomas Tuchel tan solo tiraron en una ocasión un tiro entre los tres palos, que evidencian la cáida que tuvo la selección inglesa conforme iban pasando los minutos, algo que terminó aprovechando Argentina.

Scaloni: "Somos únicos, de verdad, y no es arrogancia, es amor"

De esta manera, Lionel Scaloni se mostró emocionado tras ganar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026: "Estoy sin palabras, es una alegría para nuestro país y para nuestra gente. El otro día dije que este grupo de jugadores nunca deja de sorprenderme. Vamos a intentar ganar y lo vamos a dar todo, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran estos jugadores. Es impresionante".

En este sentido, el seleccionador de Argentina agradeció el apoyo de los aficionados presentes en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, decisivos para el triunfo de la Albiceleste frente a Inglaterra: "Somos únicos, de verdad, y no es arrogancia; es corazón. Somos únicos. La afición nos llevó a ganar el partido, así que estoy agradecido".

Por último, Scaloni, que ya apunta a la final contra España de este domingo en Nueva York, afirmó que "la camiseta lo amerita, darlo todo hasta el final y no guardarse nada. Los jugadores han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que estamos contentísimos".

El Dibu Martínez: "Ahora queda disfrutar de esto y después prepararnos"

El Dibu Martínez, que fue decisivo por su parte durante el encuentro ante Inglaterra, valoró también la importantísima victoria de Argentina: "Mucho se hablaba de los rivales que nos tocaron. Ahí te das cuenta de lo difícil que es un Mundial. Ellos tenían jugadores de primer nivel y los dominamos. Jugamos como una semifinal, con un cuchillo entre los dientes".

Por último, el portero de Argentina y del Aston Villa sentenció afirmando que el choque frente a Inglaterra "era un partido especial para la gente, pero para nosotros era una semifinal. Ahora queda disfrutar de esto y después prepararnos. Falta un pasito más".

España - Argentina: La final más esperada del Mundial 2026

Argentina pondrá el foco en preparar la gran final del Mundial 2026 de este domingo ante España. El combinado dirigido por Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de revalidar el título tras hacer lo propio en la edición de 2022 en Qatar. Además, la Albiceleste contará con el aliciente de que puede ser la última cita mundialista de Leo Messi, que se podría despedir con otro Mundial en su palmarés personal.

Sin embargo, Argentina no lo tendrá nada fácil ante una España que brilló ganando a Francia. Los de Luis de la Fuente llegan a la gran final tras eliminar a Bélgica, Portugal y a la selección de Didier Deschamps. Además, 'La Roja' solo ha encajado un gol en todo el Mundial, entre los siete encuentros que ha disputado el combinado español, por lo que es un dato más que ilusiona a un país de cara a la decisiva cita de este domingo.