Inglaterra - Argentina, en directo el partido de semifinales del Mundial 2026 en vivo online
Sigue minuto a minuto la segunda semifinal del Mundial 2026 desde el Estadio Atlanta, de donde saldrá el rival de España en la final del próximo domingo
Inglaterra
Argentina
Minuto a minutoActualizar narración
Se marchan ya ambos equipos para vestuarios tras acabar el calentamiento, apenas quedan 20 minutos para el comienzo del partido.
Todos siguen al '10' en Argentina, hasta para salir a calentar al Estadio de Atlanta.
Palabras de John Stones antes del partido ante Inglaterra, también sobre la victoria de España...
Así vive la hinchada argentina la previa del duelo ante Inglaterra...
SIMEONE, LA NOVEDAD
Hay una novedad en el once de Argentina, Giuliano Simeone entra por Rodrigo de Paul en el once de Lionel Scaloni para la semifinal contra Inglaterra.
¡VAMOS CON EL ONCE DE ARGENTINA!
¡YA TENEMOS EL ONCE DE INGLATERRA!
Ojo a la curiosa escena que han captado los compañeros de DAZN... El autobús de Inglaterra adelanta al de Argentina antes de llegar al estadio... ¿Será un presagio?
Así luce el vestuario de Argentina, que hoy jugará con su segunda camiseta...
Todo preparado ya en Atlanta para recibir a las dos aficiones y a los protagonistas...
LOS POSIBLES ONCES
Para ir calentando motores a la espera de conocer los onces iniciales de ambas selecciones, aquí os dejamos las alineaciones probables de Inglaterra y Argentina y un pequeño análisis de nuestro compañero Juande Pérez.
¡MUY BUENAS TARDES!
¿Cómo están esos cuerpos tras el subidón de anoche...?
Pero tranquilos que esto no acaba todavía y hoy tenemos que conocer quién será el rival de España en la final del próximo domingo... ¿Inglaterra o Argentina, qué prefieren?
España espera rival en la final del próximo domingo, y saldrá del Inglaterra - Argentina que viviremos este miércoles en el Estadio Atlanta en la segunda semifinal del Mundial 2026, en un clásico que escribió la historia de la Copa del Mundo durante 40 años y que tendrá esta vez el premio mucho mayor: el billete para la final de Nueva York.
Por sexta vez en un Mundial, Inglaterra-Argentina. Una rivalidad histórica que mezcla deporte, política y sociedad, con la memoria de la 'Mano de Dios' y del 'Gol del Siglo' firmados por Diego Armando Maradona en México 1986, pero también de las tensas victorias inglesas de 1966, camino del único título mundialista británico, y del último precedente, en 2002.
Argentina tuvo que pasar por dos prórrogas, ante Cabo Verde en dieciseisavos y en cuartos de final contra Suiza, rival último ante el cual un golazo espectacular de Julián Álvarez en el minuto 110 le comenzó a entregar el pase a las semifinales, sellado de forma definitiva por otro tanto de Lautaro Martínez en el 120+1 para el 3-1 final.
Inglaterra, por su parte, no ha lucido un fútbol espectacular en lo que va del torneo pero ha sabido sacar adelante partidos muy complicados gracias a jugadas individuales de sus dos estrellas más brillantes, Harry Kane y Jude Bellingham, como bien demostraron ante México o Noruega.