Inglaterra - Argentina, en directo el partido de semifinales del Mundial 2026 en vivo online

Sigue minuto a minuto la segunda semifinal del Mundial 2026 desde el Estadio Atlanta, de donde saldrá el rival de España en la final del próximo domingo

Pero tranquilos que esto no acaba todavía y hoy tenemos que conocer quién será el rival de España en la final del próximo domingo... ¿Inglaterra o Argentina, qué prefieren?

Para ir calentando motores a la espera de conocer los onces iniciales de ambas selecciones, aquí os dejamos las alineaciones probables de Inglaterra y Argentina y un pequeño análisis de nuestro compañero Juande Pérez.

Todo preparado ya en Atlanta para recibir a las dos aficiones y a los protagonistas...

Ojo a la curiosa escena que han captado los compañeros de DAZN... El autobús de Inglaterra adelanta al de Argentina antes de llegar al estadio... ¿Será un presagio?

Hay una novedad en el once de Argentina, Giuliano Simeone entra por Rodrigo de Paul en el once de Lionel Scaloni para la semifinal contra Inglaterra.

Palabras de John Stones antes del partido ante Inglaterra, también sobre la victoria de España...

Todos siguen al '10' en Argentina, hasta para salir a calentar al Estadio de Atlanta.

España espera rival en la final del próximo domingo, y saldrá del Inglaterra - Argentina que viviremos este miércoles en el Estadio Atlanta en la segunda semifinal del Mundial 2026, en un clásico que escribió la historia de la Copa del Mundo durante 40 años y que tendrá esta vez el premio mucho mayor: el billete para la final de Nueva York.

Por sexta vez en un Mundial, Inglaterra-Argentina. Una rivalidad histórica que mezcla deporte, política y sociedad, con la memoria de la 'Mano de Dios' y del 'Gol del Siglo' firmados por Diego Armando Maradona en México 1986, pero también de las tensas victorias inglesas de 1966, camino del único título mundialista británico, y del último precedente, en 2002.

Argentina tuvo que pasar por dos prórrogas, ante Cabo Verde en dieciseisavos y en cuartos de final contra Suiza, rival último ante el cual un golazo espectacular de Julián Álvarez en el minuto 110 le comenzó a entregar el pase a las semifinales, sellado de forma definitiva por otro tanto de Lautaro Martínez en el 120+1 para el 3-1 final.

Inglaterra, por su parte, no ha lucido un fútbol espectacular en lo que va del torneo pero ha sabido sacar adelante partidos muy complicados gracias a jugadas individuales de sus dos estrellas más brillantes, Harry Kane y Jude Bellingham, como bien demostraron ante México o Noruega.