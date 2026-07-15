La explicación viral de Henry sobre el repaso de España a Francia: "Todos saben lo que tienen que hacer desde que tienen nueve años"

El exfutbolista francés analizó el triunfo de los hombres de Luis de la Fuente dejando claro que es algo que viene de hace muchos años, un estilo de juego que se enseña desde pequeños "España es una idea trabajada, generosa y perfecta"

Se puede decir que la Selección española sorprendió anoche barriendo del mapa a Francia. Son muchos, muchísimos, los que daban como clara favorita a Francia tras haber visto su inapelable camino en el Mundial hasta semifinales, pero mucho infravaloraron a España, que sin hacer tanto ruido hasta entonces, dio un golpe encima de la mesa.

Los de Luis de la Fuente ganaron 0-2 en su mejor partido hasta la fecha en este Mundial, prácticamente sin dar oportunidad alguna a los de Didier Deschamps de pasar a la final, aunque el seleccionador galo se empeñara en señalar al árbitro tras el partido. España dominó de principio a fin el partido, con la pelota, ocupando los espacios y creando peligro tanto por dentro como por fuera.

Y así lo ha explicado a las mil maravillas Thierry Henry. El exjugador del Barcelona y de la selección francesa, comentarista deportivo en este Mundial para FOX Sports junto a Zlatan Ibrahimovic y Alexi Lalas, explicó a la perfección el estilo de juego de España, dejando claro que no es cosa de un entrenador, de unos jugaores o de un Mundial, sino que es una filosofía de fútbol, una forma de jugar que se enseña desde los escalafones inferiores de la Selección, una explicación que se ha hecho viral dando la vuelta al mundo.

arcelona. Tienes que entender que el balón se mueve, todo el mundo necesita quedarse en su posición. Confía en tus compañeros y deja que el balón circule... Aquí se puede ver cómo se abren constantemente para atraer al rival. Nadie permanece todo el tiempo en el mismo sitio. Suena sencillo, ¿verdad? 2-0 en una semifinal de un Mundial", explicaba Henry mientras en la pantalla se veían jugadas de España ante Francia.

Para Henry es un estilo que se aprende desde niños en España

Pero 'Titi' fue más allá, recordando que este estilo de juego no es algo nuevo en España, es una seña de identidad, una forma de ver y creer en el fútbol. "Da igual que juegue Baena, Nico Williams o cualquier otro. Todos saben lo que tienen que hacer desde que tienen nueve años. No importa quién entre o quién se quede fuera. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu identidad? Cuando un tipo llega, incluso si es la primera, segunda o tercera Copa, se sabe el sistema porque juega en el mismo sistema. Suena sencillo, ¿verdad? Dos a cero", añadió.Sobre el papel de Francia, Henry reconoció que los hombres de Deschamps no estuvieron al nivel exigido. "La reputación no te salva. Para estar en una final del Mundial, debes quererlo y Francia no lo quiso. Pero también se enfrentaron a un rival maravilloso. España es una idea trabajada, generosa y perfecta. Merecen estar en la final", zanjó.