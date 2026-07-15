La sorprendente reacción de los jugadores de Francia tras caer ante España: "Somos un equipo mejor"

Los jugadores franceses están muy decepcionados tras su derrota contra España, especialmente lo mostró Rayan Cherki, quién asegura que Francia es mejor equipo, aunque también alaba el gran juego de la Selección española y detalla cuáles han sido las claves de su victoria, además de hacer gran autocrítica

La Selección española está en la final del Mundial 2026. El gran equipo que ha formado Luis de la Fuente ha sido capaz de derrotar de forma contundente a una Francia que llegaba como gran favorita para conquistar el título. No sólo es que España haya conseguido la victoria, es cómo lo ha conseguido, dejando totalmente anulado al equipo francés.

Por ello, varios jugadores de Francia analizaron esta sorprendente, para ellos, derrota frente a España y todos con un mismo pensamiento: consideran que son un equipo mejor que el de la Selección española, pero que no jugaron todo lo bien que deberían, mientras que 'la Roja' disputó su mejor partido, tanto en ataque como en defensa, en lo que va de competición. Además, jugadores como Rayan Cherki o Kylian Mbappé han desgranado las claves de la victoria de España para meterse en la final de la Copa del Mundo.

Rayan Cherki y varios jugadores de Francia reconocen ser mejor selección que España

Los jugadores galos no se creían la derrota contra la Selección española. No sólo por caer eliminados del Mundial, si no por la forma en la que los jugadores españoles fueron tan dominantes e impidieron que los franceses desarrollaran su planteamiento de juego. "España fue mejor en todas las facetas del juego. Lo querían más que nosotros" aseguró Rayan Cherki tras el partido. También lo cree Kylian Mbappé, consciente de que no mostraron su mejor juego.

Aunque eso sí, dejando claro que aún se ven como mejor selección que la española. "Estoy convencido de que somos un equipo mejor, pero esta tarde ellos fueron superiores. Quizá no supimos gestionar bien nuestras emociones" explicó el centrocampista galo, que también se ha rendido al juego de España y ha detallado cuáles han sido las grandes virtudes de España en este enfrentamiento.

Cherki y la selección de Francia alaban el gran juego de España en el Mundial 2026

A pesar de considerar que Francia tiene un mejor equipo, Cherki no ha dudado en poner en valor la meritoria y contundente victoria de España en esta semifinal del Mundial. "Sabíamos que su principal virtud era jugar a un ritmo engañoso, pausando el partido. En algunos momentos, nosotros deberíamos haber hecho lo mismo. Fue más complicado de lo que pensábamos. Tácticamente fueron mejores que nosotros y estuvieron mejor colocados. Estamos en unas semifinales de un Mundial y estos partidos se deciden por pequeños detalles" explicó el joven de 22 años.

Los halagos no dejaron de sucederse para el juego que propuso Luis de la Fuente y que 'la Roja' ejecutó a la perfección. "Plantearon una táctica muy buena contra nosotros. Sabían dónde hacernos daño" reconoció Cherki, además de hacer una brutal autocrítica. "Con la calidad que tenemos, deberíamos haberlo hecho mejor. Ellos estuvieron bien y nosotros no mostramos la imagen que queríamos mostrar. Fue un partido complicado para encontrar a nuestros jugadores de ataque. Han sido mejores y hay que aceptarlo. Aprenderemos de nuestros errores" concluyó el centrocampista completamente decaído

El plan de Francia para derrotar a España que no salió bien en las semifinales del Mundial 2026

En la cabeza de Didier Deschamps y la selección de Francia había un plan para tratar de darle la vuelta al resultado y pelear contra España de forma más ajustada. Pero no se materializó. "No sé si nos faltaron soluciones o ganas" apuntó Cherki, que desveló cuál era el planteamiento para medirse a España.

"Si hubiéramos recuperado más balones, podríamos haberles hecho más daño. En el descanso, el entrenador nos dijo que todavía quedaban 45 minutos y que tendríamos ocasiones. Dijimos que el segundo gol sería importante. Si lo marcábamos nosotros, les resultaría complicado resistir. Pero no fue eso lo que ocurrió" concluyó el jugador francés.