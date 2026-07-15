Scaloni lanza un aviso antes de la semifinal: "Necesitamos volver a jugar al fútbol"

Lionel Scaloni afrontó la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra con un mensaje de confianza y cautela. El técnico argentino elogió el camino de la Albiceleste, pidió recuperar su mejor fútbol y destacó la importancia de la memoria histórica del duelo: "No mezclemos las cosas, es solo un partido"

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 de Argentina frente a Inglaterra, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, compareció ante los medios desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para analizar el encuentro y transmitir un mensaje de confianza hacia su equipo.

El entrenador destacó el esfuerzo de sus jugadores para volver a situar a la Albiceleste entre las cuatro mejores selecciones del mundo, reconoció que el equipo todavía tiene margen de mejora y volvió a insistir en que el choque ante Inglaterra debe entenderse únicamente desde el plano deportivo.

Reconocimiento al trabajo

Scaloni abrió su comparecencia con un mensaje de agradecimiento hacia sus futbolistas, a quienes atribuyó el mérito de haber llevado nuevamente a Argentina a las instancias decisivas de una Copa del Mundo."Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice y para llegar a esta instancia algo habremos hecho bien. Yo soy un agradecido a estos chicos que nos han puesto nuevamente entre los cuatro mejores del mundo".

El técnico explicó que, pese a las críticas que ha recibido la selección por algunos momentos de su juego durante el torneo, el balance debe hacerse teniendo en cuenta el objetivo alcanzado. En ese sentido, recordó que disputar una semifinal mundialista es una muestra del nivel competitivo del equipo."Hemos hecho tantas cosas buenas que a veces no nos alcanza, pero tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos hasta acá".

Con estas palabras, Scaloni quiso poner en valor el recorrido de Argentina en el campeonato y respaldar a un grupo que ha conseguido mantenerse entre la élite del fútbol internacional.

"En un Mundial también hay que saber sufrir"

Durante la conferencia, el entrenador también analizó el camino que ha recorrido la Albiceleste hasta las semifinales. Argentina necesitó superar partidos muy exigentes en las rondas anteriores y no mostró la fluidez futbolística que exhibió en otros torneos, aunque Scaloni restó importancia a ese aspecto."Es muy difícil llegar a una semifinal o a una final sin sufrir. Tenés que ser muy superior. Incluso en el Mundial anterior nosotros fuimos mejores que muchos rivales y también terminamos sufriendo".

Para el seleccionador, la capacidad de sobreponerse a los momentos complicados es una virtud imprescindible en una competición de este nivel.Recuperar la mejor versión futbol.

Aunque defendió el rendimiento de su equipo, Scaloni admitió que todavía espera una versión más reconocible de la Selección Argentina."Las ganas y la ambición nos sobran. Necesitamos recuperar el volver a jugar al fútbol, que es en lo que siempre nos hicimos fuertes".

El técnico explicó que el compromiso de los jugadores nunca ha estado en duda, pero considera que el equipo debe reencontrarse con el juego asociativo y la personalidad que lo llevaron a conquistar títulos en los últimos años."Necesitamos poder ver mañana a los jugadores que nos han llevado a jugar un muy buen fútbol. Lo otro lo doy por descontado".

Respeto por Inglaterra y atención a Kane y Bellingham

Sobre el rival, Scaloni aseguró que espera un partido muy distinto al disputado en los cuartos de final y destacó el potencial del conjunto dirigido por Thomas Tuchel."Este será un partido diferente al anterior. Intentaremos mejorar en los aspectos en los que no estuvimos bien. Lo hemos hablado, lo hemos analizado. Estamos bien y enfrentaremos a un gran equipo".

El entrenador también tuvo palabras de elogio para las principales figuras inglesas, especialmente Harry Kane y Jude Bellingham, a quienes calificó como futbolistas determinantes."Bellingham y Kane son dos jugadores que a todo entrenador le gustaría tener. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas".

Pese al respeto por el rival, Scaloni dejó claro que Argentina confía en sus posibilidades de alcanzar una nueva final mundialista.

Malvinas: "No mezclemos las cosas"

Uno de los temas inevitables de la conferencia fue la carga simbólica que tiene un enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra debido a la Guerra de Malvinas. Sin embargo, el seleccionador volvió a marcar distancia entre la historia y el deporte."Es un partido de fútbol. ¿Qué podemos hacer nosotros con lo que pasó hace 40 años atrás? Es inútil. Forma parte de nuestra historia, es triste, pero yo no me puedo poner acá a decir que es más que un partido".

Scaloni pidió respeto hacia quienes vivieron las consecuencias del conflicto y rechazó alimentar una rivalidad que vaya más allá del terreno de juego."No estoy acá para sumarle nafta al fuego. Los jugadores saben que es la semifinal del Mundial, y eso ya es un montón".

Para terminar, reiteró que la memoria histórica debe mantenerse, aunque sin convertir un partido de fútbol en una continuación de un conflicto bélico."Que nosotros como argentinos tengamos memoria es lógico, pero no mezclemos las cosas. Esa fue una época muy triste para todos. La recordamos, pero estamos confundidos si no pensamos que solo es un partido de fútbol".