La declaración de Scaloni que no pasó desapercibida

Argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores del Mundial tras vencer 3-1 a Suiza en un partido que necesitó del tiempo extra. Luego de la clasificación, Lionel Scaloni dejó un llamativo furcio en conferencia y ya comenzó a palpitar el duelo de semifinales frente a Inglaterra, además de analizar el encuentro

La Selección Argentina volvió a desatar la locura. Después de un partido cargado de tensión, el equipo de Lionel Scaloni venció 3-1 a Suiza y se metió, una vez más, entre los cuatro mejores del Mundial. El triunfo llegó en el tiempo suplementario, tras un encuentro muy peleado que mantuvo el suspenso hasta el final. El conjunto albiceleste tuvo que luchar más de la cuenta para seguir con vida en la defensa del título. Con la clasificación asegurada, ahora toda la atención está puesta en Inglaterra, el rival de las semifinales, que se disputarán el miércoles 15 a las 16 en Atlanta.

Suiza planteó un partido físico, con mucha presión y pocas concesiones, lo que obligó a Argentina a trabajar más de la cuenta para imponer su juego. El primer tanto albiceleste llegó gracias a Alexis Mac Allister, quien abrió el marcador y desató el festejo de todo el banco de suplentes. Sin embargo, los europeos lograron igualar el encuentro y estiraron la definición hasta el tiempo extra, donde aparecieron las figuras de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para sentenciar el 3-1 definitivo.

La autocrítica del entrenador

Tras el encuentro, Lionel Scaloni se mostró muy emocionado. La intensidad del momento le jugó una mala pasada y protagonizó un simpático furcio al analizar la clasificación. "Hay que ser realistas, tenemos cosas que mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió el equipo hoy es histórico. Más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una final nuevamente". Pero se dio rápidamente cuenta y rectifico. "Semifinal, perdón".

Analizando sobre el análisis del partido reconoció las dificultades que presentó el rival. "Hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico. Nos complicaron en varios momentos y no fuimos capaces de salir de algunas situaciones. La verdad es que hoy la suerte estuvo de nuestro lado porque ellos se quedaron con un jugador menos y, a partir de ahí, el equipo encontró más espacios para atacar", explicó.

Aun así ya piensa en Inglaterra, el próximo rival de Argentina y Scaloni evitó hacer diferencias entre los posibles adversarios y destacó el nivel de cualquiera de los equipos que llegaran a esta fase "Da igual que sea Inglaterra o que sea Noruega. Nos vamos a encontrar con un equipo que juega muy bien, con un gran entrenador. Ahora lo más importante es recuperar a los jugadores y preparar el partido de la mejor manera", terminó diciendo el técnico argentino.

Con la ilusión intacta, la Albiceleste ya piensa en dar un paso más hacia la gran final del Mundial.