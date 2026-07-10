Francia impone el ritmo con Mbappé y Argentina sueña con alcanzarlo con Messi

Los galos sumaron este pasado jueves su sexto triunfo consecutivo en este Mundial siendo la única selección que hasta el momento ha conseguido tal registro. La albiceleste tendrá esa posibilidad el próximo domingo si vence a Suiza en cuartos de final. España está invicta pero empató ante Cabo Verde en la primera jornada de la fase de grupos

Francia volvió a demostrar este pasado jueves que es una de las máximas favoritas a ganar el Mundial 2026 el próximo 19 de julio. El combinado dirigido por Deschamps sumó su sexto triunfo consecutivo en este Mundial 2026 venciendo con claridad a Marruecos por 2-0. La Francia de Mbappé, Dembelé y otras estrellas como Olise fue claramente superior a Marruecos tanto en la primera parte, donde el capitán galo vio como Bono le detenía un penalti, como en la segunda mitad cuando llegaron los goles.

Francia no ha mostrado hasta el momento el más mínimo resquicio para la duda y es que tras seis partidos disputados, solo sabe ganar. Con la clasificación de Francia para las semifinales del Mundial 2026, ya es la tercera ocasión de manera consecutiva en la que los galos alcanzan esta ronda tras las ediciones de 2022 y de 2018. Además, tanto en 2018 como en 2022, llegaron a la final, ganando en la de hace ocho años y perdiendo hace cuatro ante Argentina en Catar.

Argentina quiere seguir el ritmo de Francia en el Mundial

De las siete selecciones que quedan vivas en este Mundial tras la última eliminación de Marruecos, solo Argentina tiene en su mano la posibilidad de igualar el registro de triunfos de Francia. La albiceleste también se está mostrando intratable hasta el momento aunque no ha arrollado en sus encuentros de play off.

Argentina tuvo que irse a la prórroga para ganar a Cabo Verde por 3-2 y remontó en un encuentro agónico ante Egipto con un nuevo 3-2. A pesar de esto, si Argentina gana el próximo domingo a Suiza en los cuartos de final, además de meterse en su segunda semifinal consecutiva tras la de Catar, sumará su sexta victoria consecutiva en este Mundial.

En el caso de que tanto Argentina como Francia se metan en la final del próximo 19 de julio gracias a un triunfo en semifinales, se podría dar la curiosa circunstancia de que una de las dos se quede sin el título de campeona del Mundo sin haber perdido un solo encuentro ya que el partido definitivo se podría decidir en la tanda de penaltis.

El duelo entre Leo Messi y Mbappé por el gol

Además de los resultados globales de Francia y Argentina, dentro de ambos combinados se está viviendo otra batalla, la de los goles. En Francia, Mbappé volvió a marcar este pasado jueves ante Marruecos para sumar su octavo gol en este Mundial y de paso empatar con Leo Messi. Mbappé también suma tres asistencias por una del argentino que tiene un partido menos disputado hasta que juegue el del próximo domingo.

Messi ejecutando una falta durante el presente Mundial

Por detrás están Haaland con siete dianas para Noruega y Harry Kane con 6 para Inglaterra, estando vivos aún ambos en el Mundial. En cuanto al total de goles, Mbappé ha marcado la mitad de los 16 de Francia en este Mundial y Messi más del 57 por ciento al haber anotado ocho de los 14 totales. Esto habla a la perfección de la influencia de ambos jugadores en sus respectivas selecciones.