Mbappé hace saltar las alarmas en Francia

Mbappé volvió a decidir frente a Marruecos y metió a Francia en semifinales con otro gol clave. Pero, su noche terminó con preocupación: salió cojeando y con hielo en el tobillo, aunque al acabar el encuentro comentó cómo se encontraba tras el golpe

Mbappé ha vuelto a ser el líder para darle, en este caso, la victoria de Francia frente a Marruecos. El delantero del Real Madrid abrió el marcador y ya suma ocho goles en lo que va de Mundial, igualando a Leo Messi en la clasificación de máximos anotadores. Sin embargo, el '10' tuvo una de cal y otra de arena, ya que pidió el cambió en el minuto 77 y se le vio en el banquillo con hielo sobre su tobillo tras una dura entrada de Diop.

La estrella de Francia hizo saltar las alarmas en un momento decisivo del Mundial 2026, ya que los de Didier Deschamps se han clasificado a semifinales de este torneo de selecciones, dónde se medirán a España o Bélgica. Por ello, la presencia de Mbappé se antoja vital, dada la importancia del encuentro y el impacto que está teniendo en los seis partidos que ha disputado con el país galo, siendo decisivo en cada uno de los partidos.

Mbappé manda en el área pero Bono le frena en primera instancia

Mbappé marcó las diferencias en el encuentro contra Marruecos. Desde la punta de ataque, el capitán de Francia fue la referencia en los ataques que llevaba a cabo el combinado de Didier Deschamps. De esta manera, el jugador del Real Madrid acabó con cuatro remates totales a lo largo del partido, al igual que Dembélé. Además, fue el que más toques dio en el área rival, con ocho, seguido de un Michael Olise que no tuvo su día.

No obstante, Mbappé se topó en primera instancia con un gran Bono. El exportero del Sevilla fue decisivo, por su parte, bajo palos durante gran parte del encuentro. De hecho, le detuvo un penalti al '10' de Francia en el minuto 28, manteniendo las tablas en el marcador. Tras ello, Marruecos se vino arriba pero apenas fue incapaz de llegar al área de Maignan, dejando tan solo un tiro a puerta en todo el partido, en una actuación pobre de los de Ouahbi.

Alarma en Francia por el tobillo de Mbappé

Por otro lado, Mbappé no pudo acabar el partido en el Gillete Stadium de Boston por una dura entrada de Issa Diop en el minuto 63. El defensa de Marruecos vio la tarjeta amarilla, aunque los jugadores de Francia pidieron algo para el jugador del Fulham. Tras ello, el delantero del Real Madrid continúo jugando sobre el terreno de juego hasta el 77', cuando se echó el suelo y dijo basta, en un momento en el que los de Deschamos vencían por 2-0.

De esta manera, Mateta, que está siendo uno de los cambios de Francia en la segunda parte, entró por Mbappé para tener algo más de diez minutos de partido. El jugador del Real Madrid se vio sentado en el banquillo con rostro serio y con el tobillo derecho cubierto de hielo, fruto de la acción con Issa Diop. Por ello, la presencia del capitán galo podría peligrar en semifinales, aunque tiene cuatro días por delante para poder recuperarse.

Mbappé: "Recibí un golpe en el tobillo pero está bien"

Tras la finalización del encuentro, el propio Mbappé comentó tras el partido que estaba bien: "Recibí un golpe en el tobillo, pero está bien. Creo que en ese momento estaba Mateta más apto que yo para jugar los últimos 15 minutos. Así que yo salí, él entró, entró muy bien al campo, también pude marcar, así que también es positivo".

El capitán de Francia reconoció que son "conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más. Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido. Vamos a intentar hacer lo posible para que sigan siendo aún más para los próximos encuentros".

Kylian Mbappé sigue retando a Leo Messi en el Mundial 2026

Además, Mbappé, con su gol en la victoria sobre Marruecos, se pone con ocho goles empatando con Leo Messi, siguiendo a la sobra del jugador argentino. Por su parte, el jugador del Real Madrid sigue haciendo historia con la selección de Francia, con la que lleva 64 goles en toda su carrera, dejando por detrás a otras leyendas como Giroud, Henry, Griezmann, que estaba hoy presente en el estadio, Platini o Benzema.

El resto de Mundial para Mbappé se antoja decisivo en su carrera por ser el máximo goleador de este Mundial. El francés tiene, como mínimo, el encuentro ante Bélgica o España de semifinales para seguir aumentando su ventaja personal en la clasificación. Si los de Didier Deschamps vencen en la siguiente ronda, el capitan galo tendría la última oportunidad para ver portería, que sería en la gran final del próximo 19 de julio.

Mbappe, que sufrió comentarios racistas por parte de la senadora de Paraguay, pone la mirada en un Leo Messi que podría desempatar a goles en el partido ante Suiza del próximo sábado. Los de Scaloni podrían pasar a pasar a semifinales si vencen a los de Murat Yakin en cuartos, para lo que se necesita la mejor versión del '10' de Argentina, que viene siendo decisivo con la Albiceleste en este Mundial.