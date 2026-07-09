Celeste Amarilla, protagonista de insultos racistas a Mbappé, lanza un nuevo mensaje

La senadora de Paraguay informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) de que había sufrido el hackeo de su perfil de Instagram. Sobre el jugador de Francia y del Real Madrid afirmó que "chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés"

Celeste Amarilla ha sido una inesperada y triste protagonista de este Mundial 2026. La senadora de Paraguay, tras la eliminación de la selección de su país ante la Francia de Mbappé, focalizó sus críticas en el jugador galo y perteneciente al Real Madrid. La senadora Celeste Amarilla justificó sus declaraciones en que Mbappé había despreciado a los jugadores de Paraguay y además había insultado a uno de sus compatriotas diciéndole "la concha de tu madre".

Celeste Amarilla lanzó unas importantes declaraciones con tintes racistas hacia Mbappé en los siguientes términos: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés". El propio Mbappé respondió a Celeste Amarilla calificándola de "mujer despreciable" y que además transmitía "la peor imagen posible de su país".

Celeste Amarilla denuncia el Hackeo de su cuenta de X, antes Twitter

El último capítulo de Celeste Amarilla relacionado con el inesperado protagonismo que ha adquirido después de insultar públicamente a Mbappé se ha dado este jueves. La senadora de Paraguay denunció a través de su cuenta personal de X (antes Twitter) que le habían hackeado su perfil de instagram por lo que no se hacía responsable de las siguientes publicaciones: "Comunico que fue Hackeada mi cuenta de Instagram posiblemente desde esta mañana, así que no soy responsable de nada de lo que se publique desde ahí a partir de hoy. Estoy dando los pasos necesarios para mi protección y de mis seguidores. Por favor disculpen las molestias que pueda ocasionarles", apuntó la senadora de Paraguay.

El gobierno de Paraguay se desmarcó de Celeste Amarilla

Las duras declaraciones de Celeste Amarilla sobre Mbappé han tenido repercusión a nivel internacional y por supuesto en la propia Paraguay. Desde el gobierno paraguayo se emitió un comunicado en el que se mostraba el total rechazo a las afirmaciones de la senadora: "El Gobierno de la República de Paraguay depolora y rechaza las expresiones de la Senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve. El Gobierno de Paraguay reafirma su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las peronas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación". Entre tanto, Mbappé continuó en el Mundial tras ser determinante en el encuentro ante Paraguay y la senadora Celeste Amarilla desvirtuó la imagen de su selección en el Mundial 2026 donde llegó hasta la ronda de octavos de final.