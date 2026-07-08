Paraguay vuelve a pronunciarse tras las declaraciones racistas de Celeste Amarilla sobre Mbappé

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se mostró en contra de "todo tipo de discriminación" después de que la senadora afirmase sobre el jugador frnacés que "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos", entre otras declaraciones de tintes racistas

El racismo ha aparecido en el Mundial 2026 de la forma menos esperada ya que fue una senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, quién sacó los pies del plato para insultar directamente a Mbappé, jugador del Real Madrid y de la selección de Francia.

La senadora Celeste Amarilla, a través de su cuenta personal de X (antes Twitter) calificó a Mbappé como "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés".

Mbappé respondió a estas declaraciones racistas con el siguiente mensaje en sus redes personales: "Eres una mujer despreciable e indigna de tu cargo. No representas a Paraguay", añadiendo además: "Por tu ignorancia y tu racismo descarado, el mundo ya ha olvidado la trayectoria histórica y el compromiso de tus jugadores durante este Mundial para dar paso a una mujer incompetente que transmite la peor imagen posible de su país".

El presidente de Paraguay responde al racismo de la senadora Celeste Amarilla sobre Mbappé

El presidente Santiago Peña, en un acto del Gobierno de Paraguay en la localidad de Ybycui, se desmarcó de las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla y habló del rol del paraguayo como custodio de los derechos humanos: "Reivindico el rol del paraguayo, de Paraguay, de ser un celoso custodio de la defensa de los derechos humanos y la libre expresión, y siempre en contra de todo tipo de discriminación". El propio gobierno de Paraguay comentó que las declaraciones de Celeste Amarilla están encuadradas en el ejercicio de su libre responsabilidad: "Corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual".

El racismo contra Mbappé al que respondió el Real Madrid

Además del presidente de Francia, Macron, y el propio Mbappé, las declaraciones de la senadora celeste amarilla contra el galo también tuvieron respuesta en el Real Madrid con un contundente comunicado para defender a su jugador: "El Real Madrid C. F. quiere manifestar su más rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas vertidas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra nuestro jugador Kylian Mbappé. Nuestro club condena firmemente este tipo de declaraciones, que son impropias de una representante política, y muestra su pleno apoyo a nuestro jugador Kylian Mbappé, que es referente para millones de personas, y especialmente para los niños y niñas de todo el mundo. Estos comportamientos que incitan al odio no deben tener cabida en la sociedad. El fútbol y el deporte son escenarios para la igualdad y la solidaridad, y el Real Madrid seguirá trabajando para que el racismo, la xenofobia y la violencia sean erradicadas para siempre", apuntaba el comunicado del Real Madrid este pasado martes.