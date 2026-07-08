El jefe de los servicios médicos de la RFEF revela el dilema que rodea a España

El sevillano Claudio Vázquez explica cómo se protege a los jugadores en pleno desarrollo del Mundial, incluso cuando ellos quieren forzar para competir, poniendo el foco en Lamine Yamal, Nico Williams o Yeremy Pino

España compite en el Mundial 2026 con el foco puesto en los goles, los récords y las eliminatorias, pero hay otra batalla que se libra lejos de las cámaras. La de cuidar a los futbolistas cuando el calendario, los viajes y la presión empujan al límite.

Claudio Vázquez, jefe de los servicios médicos de la RFEF, ha explicado el papel invisible del cuerpo médico de la Selección: escuchar al jugador, controlar su estado real y tomar decisiones aunque su deseo sea salir al campo.

El límite entre competir y arriesgar en España

El fútbol de élite vive instalado en una tensión permanente. Los jugadores quieren estar siempre disponibles, más aún en una Copa del Mundo, pero el cuerpo médico tiene que mirar más allá del minuto siguiente. En una entrevista concedida a ABC, Claudio Vázquez resumió ese conflicto con una frase muy clara: “Todos los jugadores quieren salir al campo. Nosotros tenemos que abstraernos de esa voluntad”.

La idea define una de las partes más delicadas del trabajo médico en una selección. El futbolista puede sentirse preparado, el entrenador puede necesitarlo y el contexto competitivo puede empujar a acelerar plazos. Pero la decisión sanitaria exige distancia, datos y una lectura que no dependa de la emoción del momento.

España afronta un Mundial de viajes, calor y recuperación exprés

El reto de este Mundial no se limita al rival. Estados Unidos, México y Canadá han construido un torneo de distancias largas, cambios de clima y muy poco margen entre partidos. España ha tenido que adaptarse a un formato que exige competir, volar, recuperar y volver a competir casi sin pausa.

Los cambios de altitud también ha sido uno de los retos más complejos. Vázquez explicaba que una adaptación real necesitaría varias semanas, algo imposible en un calendario moderno. Por eso el cuerpo médico trabaja con soluciones parciales: medir, prevenir, ajustar cargas y detectar señales antes de que el problema aparezca en forma de lesión.

La victoria tapa dolores, pero no elimina riesgos

Hay una frase de Claudio Vázquez que ayuda a entender el ambiente de una concentración ganadora: “La victoria lo cubre todo”. Cuando un equipo gana, el dolor pesa menos, la fatiga parece más soportable y el futbolista está más dispuesto a seguir. Pero precisamente ahí aparece el mayor riesgo.

España ya vivió una preparación marcada por el seguimiento de jugadores importantes como Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino. La RFEF realizó controles y reuniones con los clubes para conocer el estado real de los futbolistas antes del Mundial, una coordinación cada vez más necesaria en un calendario saturado.

El trabajo invisible que también sostiene a la Selección española

La España de Luis de la Fuente se ha ganado elogios por su fútbol, su seguridad defensiva y su capacidad para competir bajo presión. Pero detrás de ese rendimiento hay una estructura médica que trabaja para que los jugadores lleguen a cada partido en condiciones reales de competir.

El aficionado suele ver el once, los cambios y los goles. Mucho menos visible es el control previo, la recuperación posterior, las decisiones sobre quién puede jugar, quién debe parar y quién necesita protección aunque pida estar en el campo. En un Mundial, donde una Selección puede disputar nueve encuentro en apenas un mes, el contro de los médicos es tan importante como las tácticas del seleccionador.