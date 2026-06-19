Lamine Yamal frena su titularidad ante Arabia Saudí y pasa el testigo a Nico Williams: "Creo que está mejor que yo"

El extremo del FC Barcelona reconoce que no está para un partido entero, aunque se ofrece a Luis de la Fuente para ayudar tras su lesión, mientras el Mundial 2026 entra en su segunda jornada, con un duelo vital para La Roja en el Grupo H

Lamine Yamal ha rebajado las expectativas sobre su posible titularidad ante Arabia Saudí. El atacante de la selección española, que jugó 20 minutos en el empate frente a Cabo Verde, admite que se encuentra bien, pero todavía no se ve preparado para disputar un encuentro completo.

España afronta este domingo, a las 18.00 horas, su segundo partido del Mundial 2026 con la necesidad de reaccionar. Luis de la Fuente deberá decidir si acelera con Lamine desde el inicio o mantiene una gestión más prudente, mientras las bajas empiezan a condicionar a La Roja.

Lamine Yamal admite que no está para jugar todo el partido

Lamine Yamal fue claro sobre su estado físico. En una entrevista concedida a TVE, el futbolista del Barcelona aseguró que está disponible para lo que decida el seleccionador, pero también marcó un límite evidente. “Estoy preparado para lo que el míster quiera, pero no estoy para un partido entero”, afirmó el extremo, consciente de que su regreso necesita todavía un proceso de adaptación.

El mensaje cambia el debate. En los últimos días habían crecido las opciones de verle como titular ante Arabia Saudí, pero el propio jugador ha introducido una dosis de prudencia. Está listo para competir, no para asumir todavía una carga máxima durante 90 minutos.

De la Fuente debe decidir entre necesidad y prudencia

La situación deja a Luis de la Fuente ante una decisión delicada. España necesita más profundidad y desborde después del 0-0 contra Cabo Verde, pero no puede convertir la urgencia de la segunda jornada en un riesgo físico para uno de sus jugadores más diferenciales.

“Me encuentro muy bien. Llevo mucho tiempo fuera del campo y tengo ganas del domingo”, explicó Lamine, antes de insistir en que la última palabra pertenece al seleccionador. El escenario más lógico apunta a una participación controlada. La duda está en el orden: salir de inicio y marcar un límite de minutos o esperar al segundo tiempo, pudiéndose reservar si el resultado es favorable.

Lamine recuerda el miedo a perderse el Mundial

El extremo también habló del impacto emocional de la lesión sufrida esta temporada ante el Celta. A pocas semanas del Mundial, el golpe no solo afectó a su club, sino también a su sueño con España. “Soy sincero. Obviamente piensas en tu equipo, pero el Mundial es lo que tienes en la cabeza. Lo primero que pensé cuando me lesioné fue eso”, reconoció.

La tranquilidad llegó desde el cuerpo médico. “Gracias a Dios me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos”, añadió Lamine, que considera que esta temporada de lesiones, especialmente derivadas de una pubalgia, le ha obligado a madurar antes de lo previsto.

España necesita el desborde de Lamine ante Arabia Saudí

El partido ante Cabo Verde dejó una evidencia: España tuvo balón, pero le faltó ruptura. Lamine vivió el encuentro desde el banquillo con impaciencia antes de salir al campo en el tramo final: “Ya quería estar en el campo. Tengo muchas ganas de poder ayudar al equipo. Creo que esa ambición me ayuda a querer ganar y a querer jugar”.

También conoce el tipo de vigilancia que le espera. Arabia Saudí puede plantear un duelo cerrado, con ayudas constantes sobre el extremo. Lamine no lo ve como un problema nuevo: “En el Barça estamos acostumbrados a eso todos los partidos. Si tengo tres jugadores encima significa que hay otros compañeros libres”.

Lamine Yamal asume la presión sin mirar a Mbappé o Messi

A sus 18 años, Lamine se ha convertido en una de las grandes imágenes del Mundial. Su rostro aparece en edificios y campañas del torneo, una exposición que asegura llevar con naturalidad. “La llevo con calma. Sé lo que soy en España y fuera de España. Intento dar mi máximo nivel”, señaló el futbolista, que entiende esa atención como consecuencia de lo que genera en el campo.

Tampoco vive pendiente de las cifras de Mbappé, Haaland o Messi. “Mi obsesión no es esa. Quiero disfrutar y quiero ganar. Puedo meter 16 goles y que me eliminen en semifinales, y eso no es lo que busco”, afirmó.

Messi, Neymar y Nico Williams aparecen en el discurso de Lamine

Lamine volvió a dejar claro su respeto por Messi, al que considera el mejor jugador de la historia sin discusión, aunque mantuvo a Neymar como su gran ídolo por la forma de jugar.

“Si alguien tiene dudas de que Messi es el mejor jugador de la historia es porque las tiene por tenerlas”, dijo el extremo, que incluso se mostró abierto a un posible cruce con Argentina: “Para ganar un Mundial hay que ganar a los mejores”.

También habló de Nico Williams, otro jugador que llega al torneo tras superar problemas físicos. “Creo que está mejor que yo. Los dos venimos de lesiones y tenemos que ir entrando poco a poco, sin prisa”, resumió.

Lamine cambia el foco antes del España - Arabia Saudí

La entrevista deja un mensaje importante antes del segundo partido de España. Lamine quiere jugar, se siente preparado y tiene hambre de Mundial, pero no va a disfrazar su realidad física.

Eso obliga a De la Fuente a gestionar el talento sin precipitarse. España necesita ganar, necesita amplitud y necesita soluciones contra defensas cerradas, pero también necesita que Lamine llegue vivo a la fase decisiva del torneo.

El extremo no se borra, pero tampoco fuerza el relato. Su frase marca el punto justo: está para ayudar, no para jugarlo todo. En un Mundial largo, esa diferencia puede ser tan importante como un regate.