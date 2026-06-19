Nico Williams y Lamine Yamal: el crecimiento en Athletic Club y Barcelona al servicio de la selección española

Cucurella, ya como jugador del Real Madrid y de la selección española, explicó en rueda de prensa la madurez que han adquirido tanto el jugador del Athletic Club como el del Barcelona en comparación con la Eurocopa de 2024

La selección española ya empieza a velar armas de cara al segundo encuentro del grupo H que medirá a España ante Arabia Saudí el próximo domingo. Este pasado jueves, uno de los futbolistas que mejor rendimiento dio en el debut de la selección española ante Cabo Verde, Marc Cucurella, se sentó ante los micrófonos para, además de explicar su fichaje por el Real Madrid, comentar la evolución del equipo.

Cucurella habló del grupo y de cómo este ha ganado en madurez en comparación con la Eurocopa 2024 en la que España terminó siendo campeona ante Inglaterra. El ya jugador del Real Madrid ejemplificó esa madurez en Nico Williams y Lamine Yamal.

Cucurella focaliza en Nico Williams y Lamine Yamal

Cucurella habló de la importancia de mantener la base respecto a la Eurocopa 2024 y explicó la evolución respecto a madurez de Nico Williams y Lamine Yamal por haber disputado cosas importantes con Atheltic Club y Barcelona: "Lo más importante es que la base es la misma. Ha habido algunos cambios, pero el grupo es el mismo desde hace tiempo. Hay jugadores que ya tienen más experiencia que en la Euro, como Lamine y Nico, que han jugado cosas importantes con sus equipos. El equipo está más maduro y con ambición, y ganas de hacer un gran papel aquí".

Nico Williams, tanto con el Athletic Club como con la selección española, ha disputado más de 80 encuentros oficiales desde que en julio de 2024 se coronase campeón de la Eurocopa. Por otro lado, Lamine Yamal ha superado la centena de partidos con el Barcelona disputando choques de Champions League y peleando por títulos en estas dos últimas temporadas.

Cucurella apuesta por un Mundial largo y destaca a Francia

El lateral del combinado dirigido por Luis de la Fuente confesó que no está siguiendo demasiado el Mundial aunque reconoció el nivel de una Francia que debutó con triunfo ante Senegal: "No estoy viendo mucho el fútbol, pero Francia tiene mucho nivel, ha llegado a las últimas finales y ha empezado enchufada. Pero estamos en el primer partido, hay que ver la adaptación y como vamos lidiando todos con las adversidades. Nosotros no hemos empezado como queríamos pero esto es largo, a ver si podemos ganar el próximo partido y partir de ahí crecer".

Marc Cucurella con la selección española

Por último, Cucurella habló de la sorpresa que le generó la afición de la selección española cuando saltó al césped del estadio donde se disputó el España - Cabo Verde: "La verdad es que no me lo esperaba, pensaba que iba a haber menos gente, venir aquí es difícil, es caro, pero cuando salimos a calentar y vi tanta camiseta roja fue increíble. Que nos animen, intentaremos hacer un gran partido el domingo por toda la gente que viene al estadio".