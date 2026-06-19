Marcos Llorente, contundente con España en el Mundial: "Me llamarán facha"

El jugador del Atlético de Madrid y de la selección española habló de que quien no sea de Luis de la Fuente y de la Roja, "no es español"

Marcos Llorente fue titular en el arranque de la selección española en el Mundial 2026 el pasado lunes. España no pudo pasar del empate ante una debutante en fases finales mundialistas como Cabo Verde y teniendo en cuenta el favoritismo de la Roja, el resultado fue toda una decepción. A pesar de este resultado, jugadores como Marcos Llorente apuestan por España y por confiar en la selección española.

Marcos Llorente habló este pasado jueves en Radio Nacional de España (RNE) sobre el momento de la selección y no dejó a nadie indiferente con sus afirmaciones en las que apostaba por estar con el combinado que dirige Luis de la Fuente.

Rajada de Marcos Llorente en la selección española

Comenzaba Marcos Llorente asumiendo los errores que había tenido la selección española en la primera jornada y también reconociendo que habrá personas que les "mate": "Supongo que habrá gente que nos mate, como siempre pasa, y gente que confíe y gente también que sepa de fútbol y que sabe que estas cosas pueden pasar. Nosotros sabemos muy bien lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal".

Pero Marcos Llorente fue más allá al afirmar que quien no estuviese con la selección española y con su seleccionador Luis de la Fuente no era español: "Da igual lo que haya ganado, que encima es que sí ha ganado, pero es que no entendería otra cosa que no fuera apoyar a la selección, a los jugadores, al entrenador, hayan ganado una Eurocopa o no". Seguidamente, Marcos Llorente, sabiendo la repercusión que suelen tener sus intervenciones, habló de que tras estas lo acusarían de facha: "Me llamarán facha y tal... lo de siempre".

Marcos Llorente, al margen de las críticas en la selección española y en el Atlético de Madrid

Marcos Llorente demostró su personalidad para declarar que no le importa lo que se piensa sobre él y que solo le preocupan las personas que tiene en su entorno: "Hace tiempo que me da igual lo que piensen de mí. Entonces, digo lo que pienso y lo que siento. Soy sincero. Y eso en el mundo del fútbol es complicado encontrarlo, ¿no? A mí lo que me importa es el tipo de personas que tengo en mi entorno y con que me valoren ellos es lo que me vale y con lo que me quedo".

Marcos Llorente en el partido de la selección española ante Cabo Verde

España sabe sus errores y Marcos Llorente apuesta por corregirlos

El jugador de la selección española dejó claro que en el seno de la Roja se conoce cuáles son los errores tras el partido ante Cabo Verde y que también se tienen las ideas muy claras: "Cuando tienes las ideas claras y eres autocrítico y sabes lo que has hecho mal, simplemente es corregirlo y dar esa tranquilidad que además creo que esta selección se ha ganado. Entonces, mucha calma y estoy seguro de que el próximo partido saldrá todo muy bien y se alejarán esas dudas para quien las tenga".