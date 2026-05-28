Marcos Llorente: ascenso a la capitanía y último año de contrato con el Atlético de Madrid

La sintonía entre el futbolista y el club hace pensar en una renovación que podría tratarse después del Mundial y de que el jugador volviera de vacaciones

La historia de Marcos Llorente en el Atlético de Madrid es de estabilidad y es uno de los hombres de máxima confianza de Diego Pablo Simeone. Así lo va a seguir siendo para este polivalente jugador que ascenderá a la capitanía la temporada que viene y entra en su último año de contrato con los colchoneros.

La salida de futbolistas del Atlético de Madrid, por ejemplo Antoine Griezmann, hará que Marcos Llorente ascienda de estatus la temporada que viene y se convierta en uno de los cuatro capitanes de los rojiblancos. Un estatus aún mayor para alguien que ya de por sí es uno de los pesos pesados en el conjunto de Diego Pablo Simeone.

Marcos Llorente entra en el último año de contrato con el Atlético de Madrid

Se da la circunstancia de que Marcos Llorente entrará en su último año de contrato con el Atlético de Madrid, aunque las partes mantienen la tranquilidad y después del verano podrían verse las caras para tratar la renovación, tal y como apunta el Diario AS. El futbolista, de momento, se concentrará en unos días con la selección española para para preparar el Mundial.

En la cita de Estados Unidos, México y Canadá centra su atención Marcos Llorente, que ha terminado la temporada en un excelente momento de forma. Tanto que con Pedro Porro peleará por hacerse con un puesto en el arranque de la competición en ese lateral derecho que debute ante Cabo Verde el próximo 15 de junio.

Una vez que finalice el Mundial y Marcos Llorente regrese de sus vacaciones podrían darse los contactos para tratar la renovación. Es cierto que las partes son optimista y la sintonía es positiva, pero también que el madrileño acaba contrato en junio de 2027 y tampoco la idea es que se acerque la fecha sin una renovación.

Marcos Llorente suma 300 partidos con el Atlético de Madrid

Curiosamente Marcos Llorente cumplió 300 partidos con el Atlético de Madrid en el último encuentro de la temporada, el disputado contra el Villarreal. Días después se refería a ese hecho y dejaba claras sus intenciones con palabras a los medios oficiales de la entidad colchonera. "Ojalá sean muchos más", señalaba el internacional.

El caso es que Marcos Llorente entrará en su último año de contrato con el Atlético de Madrid siendo uno de los capitanes del equipo y con la máxima confianza de Simeone, consciente de las prestaciones que le viene ofreciendo el futbolista. De ahí que todos los caminos conduzcan a una renovación, aunque de momento las partes se emplazan a unos meses.

Son 300 partidos de Marcos Llorente en el Atlético de Madrid, con 36 goles y 40 asistencias, después de que llegara al club colchonero en el verano de 2019. Su crecimiento ha sido exponencial y ahora dará un nuevo salto con la capitanía en un nuevo curso donde la salida de referentes exige el paso adelante de otros.