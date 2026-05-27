El Barça aparca a Joao Pedro y a Julián Álvarez: operación relámpago por Anthony Gordon

El atacante inglés habría dado el 'sí' al Barça para cambiar de aires y Deco, en Inglaterra, está negociando con el Newcastle para intentar volver con el acuerdo cerrado; el Chelsea no negocia por el brasileño y el fichaje del argentino se va de precio este verano

El Barcelona no quiere demorarse en la contratación de un atacante. Tras ver como el Chelsea se ha desentendido de cualquier tipo de negociación por Joao Pedro, al que considera intransferible y pieza esencial del nuevo proyecto que comenzará Xabi Alonso, Deco ha virado hacia otro objetivo para el ataque que también juega en la Premier League como es Anthony Gordon.

El extremo izquierdo del Newcastle es ahora mismo el objetivo prioritario del Fútbol Club Barcelona según apunta Fabrizio Romano en una operación relámpago que podría cerrarse en las próximas horas. El club blaugrana se habría adelantado así a grandes clubes de Inglaterra y de Europa como el Liverpool o el Bayern de Múnich para hacerse con los servicios del talentoso extremo de Liverpool.

De hecho, el director deportivo del Barça se encuentra en tierras inglesas y este viaje en persona ha sido fundamental para que el futbolista británico, que estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá defendiendo a la selección inglesa, le haya dado prioridad a un movimiento al Barcelona por delante del resto de pretendientes. Así, con la voluntad de Anthony Gordon por vestir de azulgrana, lo que le hace especial ilusión, de ahí que el optimismo reine en el bando barcelonista.

Un fichaje más barato

El inglés podría acabar saliendo del Newcastle por unos 70 millones de euros después de que el club inglés desembolsara por él en enero de 2023 en torno a los 45 millones de euros. Pese a no ser un delantero centro puro, su llegada permitiría al Barça cubrir dos huecos, ya que Gordon puede jugar tanto como de delantero como de extremo izquierdo, paliando así las salidas de Lewandowski y Marcus Rashford, por el que el club azulgrana tenía una opción de compra de 30 millones que pretende rebajar, estando así su futuro como azulgrana en el aire.

Joao Pedro y Julián Álvarez, imposibles

Este giro de guion en la planificación deportiva del Barça se debe especialmente a la imposibilidad de acometer un fichaje del calibre de Joao Pedro o Julián Álvarez, los dos que más gustan para la delantera pero en el caso del argentino su fichaje supondría una inversión de en torno a 150 millones de euros, algo inviable en estos momentos para las arcas del club blaugrana, y en el caso del brasileño, el Chelsea ni siquiera está dispuesto a sentarse a negociar por el jugador, por lo que a día de hoy ambas opciones están descartadas.

Tanto el delantero brasileño como el argentino se han dejado querer por el Barça pero la realidad financiera obliga a esperar por ellos y buscar otros objetivos este verano, de ahí que ahora los esfuerzos se estén centrando en cerrar cuento antes el fichaje de Anthony Gordon, que solucionaría dos posiciones en una sola incorporación.

Explosión en el Newcastle y un fijo de Inglaterra para el Mundial

El futbolista criado en la cantera del Everton, fue vendido por el conjunto 'Toffee' al Newcastle en verano de 2023 por más de 45 millones de euros. Sin embargo, en el conjunto de nordeste de Inglaterra no ha dejado de crecer, haciendo 39 goles y firmando 28 asistencias en 152 partidos con las 'Urracas', lo que además le ha servido para ser un indiscutible con el seleccionador Tomas Tuchel.

Gordon debutó en marzo de 2024 con Gareth Southgate como seleccionador inglés, pero apenas tuvo protagonismo en la Eurocopa de 2024 (tan solo un minuto frente a Eslovenia). Fue con la llegada de Tomas Tuchel al banquillo inglés cuando Gordon ha tenido más relevancia en la selección, siendo un futbolista importante en la fase de clasificación para el Mundial donde seguramente será uno de los protagonistas de Inglaterra.