El 'caso Negreira' se cuela en las elecciones del Real Madrid

Enrique Riquelme destacó que con el 'caso Negreira' "no ha pasado nada, ni va pasar nada, por no ir a tiempo y haber levantado la mano a tiempo" y incluye el tema en su campaña electoral de cara a ser el próximo presidente del Real Madrid

Las elecciones en el Real Madrid están en un punto caliente. Enrique Riquelme busca destronar a Florentino Pérez y lanza sus medidas para mejorar la situación del Real Madrid. En la campaña electoral del empresario español se ha colado el 'caso Negreira', con el que Riquelme ataca a Florentino Pérez por no haber levantado la mano a tiempo.

El candidato a la presidencia del Real Madrid denunció que "el caso Negreira es una de las mayores faltas de respeto" recibidas como club y que "no ha pasado nada, ni va pasar nada, por no ir a tiempo y haber levantado la mano a tiempo". El empresario se expresó en el acto de presentación de su proyecto social, que incluye medidas dirigidas hacia los socios y también "de protección de la identidad institucional". "No más manipulación interesada como el 'caso Negreira'", reclamó.

El pasado día 12, Florentino Pérez, en el acto en el que anunció la celebración de las elecciones a las que volverá a concurrir comunicó que del club iba a presentar a la UEFA un dossier de 500 páginas sobre el caso Negreira para denunciar lo que definió como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".

La guerra entre el Real Madrid y el Barcelona se intensifica por el 'caso Negreira'

El tema de Negreira se ha colado en las elecciones del Real Madrid después de que, en las últimas semanas, se haya intensificado la 'guerra' entre el club blanco y el Barcelona. Florentino Pérez acusó a que el mal del Real Madrid ha sido el 'caso Negreira' y destacó que, en estos años de mandato, podría haber conseguido más títulos si no llega a ser por el escándalo del Barcelona.

Joan Laporta acusó al máximo dirigente del Real Madrid de utilizar el 'caso Negreira' "como cortina de humo", pues necesita "justificar lo injustificable". "Esta clarísimo que es una estrategia para desviar la atención. Llevan dos años sin ganar nada, han invertido muchísimo y siguen sin ganar nada. Y nosotros llevamos dos años seguidos ganando", afirmó Laporta.

El presidente electo del Barça calificó de "esperpéntica" la rueda de prensa que Florentino Pérez dio hace días: "Todo lo que dijo respecto al caso Negreira son falsedades. No hay caso, pero ellos intentan mantener este tema vivo argumentado cosas que no son ciertas. Si no, no tendría sentido su televisión y todas las barbaridades que llegan a decir".

Al respecto, Laporta apuntó que Florentino Pérez decidió en aquella rueda de prensa "encender el ventilador de las miserias y apuntar al Barça", y aunque "no ofende quien quiere sino quien puede", el club catalán está estudiando sus manifestaciones "para ser respondidas en el foro que corresponda". "Cuando ellos tienen barcelonitis ya nos va bien", aseguró el dirigente de le entidad azulgrana, quien confirmó que las relaciones con el Real Madrid "están rotas desde el momento en que ellos comparecen en el 'caso Negreira' y actúan de una manera impropia".