Enrique Riquelme promete un hotel, un pabellón y un espacio para los socios en Valdebebas

El aspirante a la presidencia del Real Madrid asegura que Florentino Pérez ha privatizado el club y apuesta por el socio como motor de su campaña electoral

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, coloca al socio en el centro de su programa electoral para destronar a Florentino Pérez. El empresario español asegura que el actual presidente del club tiene privatizada la entidad y promete devolvérsela a los socios si gana las elecciones. A su vez, Enrique Riquelme ha prometido un hotel, un pabellón y un espacio para los socios en Valdebebas.

"Es un proyecto por y para los socios, que sea una lugar para la convivencia", aseguró, a la vez que avanzó su idea de ampliar la capacidad del estadio Alfredo di Stéfano a 20.000 espectadores y que el equipo femenino juegue más en el Santiago Bernabéu. El empresario, que dijo que no había podido entrar a la Ciudad Real Madrid en Valdebebas hasta que hace unos días fue a presentar su candidatura, dijo que toda su "campaña está basada en el respeto, sin confrontación, para después de 20 años poder debatir, poner opciones al socio y luego que el socio decida".

"Al ser socio del Real Madrid tienes el derecho de poder elegir. Si soy presidente, el Real Madrid volverá a ser de sus socios. Entre los años 50 y 80 los socios se sentían orgullosos de que el club fuese de todos los madridistas. Entre 2004 y 2026 el Real Madrid ha perdido cualquier opción y se ha ido debilitando que sea de sus socios. Ahora viene con la privatización. Si quedaba algún mínimo de dudas de que es de los socios, va a dejar de serlo", afirmó el presidente de Cox Energy que ataca a su contrincante, Florentino Pérez, para tratar de alcanzar la presidencia del Real Madrid.

Enrique Riquelme presenta la Ciudad del Socio del Real Madrid

Tras esto, Enrique Riquelme presentó su proyecto para mejorar Vladebebas. "La Ciudad del Socio, porque un club no son solo títulos, son las personas que lo sienten, que lo viven, que lo heredan. Esta Ciudad del Socio tendrá un 'House Central' con 22.000 metros construidos en el que habrá gimnasios, auditorio, hotel, centro acuático, pistas de fútbol, pádel, tenis, restaurantes, un pabellón de baloncesto donde se podrán celebrar conciertos sin molestar a los vecinos con capacidad para 15.000 espectadores. La mayor transformación por y para el socio en la historia del Real Madrid. Serán 70 hectáreas libres, ocuparemos 40 y aún sobrarán más de 30 para seguir ampliando", sentenció el empresario español que afronta con ilusión las elecciones del Real Madrid.