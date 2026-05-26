Riquelme desvela que uno de sus fichajes cerrados "juega en la Selección Española"

El candidato a la presidencia no quiso desvelar demasiado sobre las dos estrellas internacionales que asegura tener firmadas, aunque sí deslizó que al menos uno de ellos está en la lista de Luis de la Fuente con España; también aseguró tener cerrado al entrenador, que está en un equipo actualmente, y al director deportivo

Enrique Riquelme encara dos semanas de máxima exposición en su afán por hacer frente a Florentino Pérez en la carrera presidencial del Real Madrid en unas elecciones que serán el próximo domingo 7 de junio, tal y como hizo oficial el club blanco en un comunicado: "La Junta Electoral aprueba que las votaciones se celebrarán el próximo día 7 de junio de 2026, entre las 9:00 horas y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid".

Con la meta ya en el horizonte de esta carrera presidencial, el empresario alicantino prosigue con su campaña en una nueva entrevista, esta vez en los micrófonos de la Cadena COPE, donde analizó sus opciones en las elecciones y dio alguna pista interesante sobre su plan en el club, especialmente en lo referente a fichajes.

Las dos estrellas internacionales que tiene fichados

¿Están fichados? "Sí. Si yo soy presidente del Real Madrid, estas dos estrellas estarán en el Real Madrid. La gente quiere venir al Real Madrid. Cualquier gran deportista quiere venir al Real Madrid. Si yo soy presidente del Real Madrid habrá un jugador en la Selección. Como madridista estoy jodido de que no vaya ningún madridista con España. Eso tiene solución: Si yo soy presidente habrá un jugador del Real Madrid que habrá jugado el Mundial con la Selección Española".

Tiene cerrado al entrenador

"Tengo entrenador del Real Madrid y tengo director deportivo. A partir del jueves lo diremos. Al entrenador lo cerramos antes de la candidatura. El entrenador está en un equipo y no ha estado nunca antes en ningún momento en el Real Madrid", reveló, sin querer dar más datos acerca de su nacionalidad.

La fecha de los comicios, el día antes de la visita del Papa

"Nos adaptamos a las reglas del juego. Ha coincidido con la visita del Papa. Hay escasa movilidad. Haremos lo posible para que la gente venga a votar".

Debate con Florentino

"Quiero un debate. Lo estoy pidiendo cada vez que tengo una oportunidad. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte presentando los avales y presentándonos a las elecciones. No tengo el número de Florentino ni él tiene el mío. Nunca he contactado con él".

Encuestas

"En mis encuestas sigue ganando Don Florentino Pérez, pero van evolucionando hacia donde queremos. Hay mucho indeciso".

Florentino le definió por su acento mexicano

"No me molestó en absoluto. Fue gracioso... lo vi como un halago. He trabajado mucho en México. Yo vivo en Madrid. Viajo muchísimo. Al año puedo coger 130-140 vuelos".

El aval de 193 millones de euros

"El Real Madrid es la única entidad del mundo que el candidato a la presidencia debe poner casi 200 millones de euros para presentarse. Es una barbaridad. Me encantaría que hubiese tres o cuatro candidaturas más. Si yo soy presidente, propondré un cambio en los estatutos para promover una gobernanza y una transparencia transversal. Hay decisiones del club que no se toman con la transparencia que tienen que tener".

Su promesa de fichajes

El día antes, en una entrevista en ABC, el presidente del Grupo Cox decidió pasar al ataque asegurando tener cerrados dos fichajes de talla mundial si alcanza el poder, un movimiento que inevitablemente remite a la era de los grandes golpes de efecto del club blanco y que vuelve a colocar el debate en el terreno de los proyectos galácticos.

El aspirante a la presidencia del Real Madrid, que medirá sus fuerzas con Florentino Pérez, no dejó lugar a la interpretación. "Hay fichajes cerrados. Tengo dos grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Dos jugadores y estamos trabajando en la parte de entrenador". Y aún fue más allá al elevar el tono y la ambición de su proyecto. "Hay un acuerdo que, si yo soy presidente del Real Madrid, hay dos grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid y son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo".

Cuestionado por si hará pública la identidad de estos dos futbolistas durante las próximas dos semanas de campaña, es decir, si llegará con esa carta boca arriba al día de las elecciones, contestó que "probablemente sí". Sus declaraciones han sacudido la precampaña electoral y colocan al candidato en una posición claramente ofensiva frente al actual presidente.