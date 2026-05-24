Habrá elecciones en el Real Madrid: la junta electoral valida la candidatura de Enrique Riquelme

El joven empresario, de sólo 37 años, ha cumplido con todos los requisitos e intentará derrotar a Florentino Pérez para convertirse en presidente del Real Madrid. No había elecciones a la presidencia del club blanco desde el año 2006

La junta electoral del Real Madrid comunicó este domingo que la documentación presentada por Enrique Riquelme cumple con todos los requisitos para postularse como candidato a la presidencia del club blanco, por lo que habrá elecciones, en las que se enfrentará a Florentino Pérez quien es presidente desde el año 2009.

Enrique Riquelme consiguió el aval bancario de 193 millones de euros por Andbank. Toda su documentación está en regla según ha explicado la junta electoral del Real Madrid. "Presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por unanimidad proclamar válida la candidatura presentada por d. Enrique José Riquelme Vives, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el representante de la candidatura".

La junta ha señalado que recibió de Enrique Riquelme "el escrito de presentación, la relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos y el programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 23 de mayo de 2026". Además, presentó "preaval y aval bancario a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.B.7 de los Estatutos Sociales del Real Madrid CF".

Así, el presidente de la compañía Cox Energy, de 37 años, cumple con su objetivo de presentarse a unas elecciones que convocó Florentino Pérez de forma anticipada el pasado 12 de mayo. De este modo habrá elecciones a la presidencia del Real Madrid las cuales no había desde el año 2006 la cuales ganó Ramón Calderón. Desde entonces, Florentino Pérez ha sido proclama presidente al ser el único candidato.

El proyecto de Enrique Riquelme para el Real Madrid

Enrique Riquelme, en las últimas horas, ha afirmado que presenta su candidatura para ser presidente del Real Madrid porque cree que el club blanco necesita cambios y una modernización después de tantos años bajo el mando de Florentino Pérez.

El empresario ha dicho que su proyecto no es contra nadie y sí para los madridistas, queriendo que el Real Madrid sea más cercano para el socio y también para impedir que el club blanco se privatice.

Además, Enrique Riquelme ha explicado en las últimas horas que el Real Madrid necesita profesionalizarse en la parcela deportiva, fichando a un director deportivo. Al mismo tiempo ha pedido más peso para la cantera. "Confirmo que tenemos nombres importantes que vendrán. Los mejores jugadores que necesita el Real Madrid en este momento vendrán y la parte de profesionalización deportiva. En esa parte, por supuesto que el Real Madrid tiene que tener un director deportivo. Y tiene que tener un plan profesional, pero no solamente en el primer equipo, en la cantera".

A pesar de sus ideas y de su juventud, el favorito para ganar las elecciones según los primeros sondeos realizados es Florentino Pérez.