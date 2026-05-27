Oferta rechazada por Julián Álvarez, con Ferran Torres implicado, y la puja de Barcelona, Arsenal y PSG

El delantero argentino no responde de manera afirmativa a la propuesta de renovación del Atlético de Madrid. Por tanto, el club madrileño no descarta vender en este mercado de fichajes de verano, exigiendo, al menos, 150 millones de euros. El equipo rojiblanco ha rechazado una propuesta de 70 millones de euros más Ferran Torres del Barça

El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid no pinta bien debido a que el argentino no responde a la propuesta de renovación que le ha hecho el club rojiblanco que ahora está abierto a traspasarlo siempre y cuando lleguen, al menos, 150 millones de euros por él. Es la exigencia económica del equipo madrileño que tiene claro que no va a regalar al delantero quien tiene preferencia por jugar en el FC Barcelona aunque al mismo tiempo sabe que Arsenal y Paris Saint-Germain también lo quieren. Precisamente el Barça es que que ha hecho una oferta por Julián Álvarez la cual ha quedado en nada porque Ferran Torres no se plantea jugar en el Atlético de Madrid.

Ferran Torres no quiere ser moneda de cambio en la operación por Julián Álvarez

Ya existen las primeras negociaciones para un posible traspaso de Julián Álvarez aunque por ahora todo cualquier movimiento está lejos de culminarse porque hay distancias entre lo que exige uno y lo que desea dar el otro.

La única oferta formal que ha habido por Julián Álvarez es del FC Barcelona que ha ofrecido 70 millones de euros más Ferran Torres por el argentino. Una operación que se ha caído rápidamente después de que el valenciano se haya negado a ser moneda de cambio en el movimiento según informa César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado.

Julián Álvarez tiene como preferencia jugar en el FC Barcelona, pero el club catalán, de momento, no puede afrontar un fichaje de 150 millones de euros que es lo que pide el Atlético de Madrid para dar luz verde al traspaso del argentino. Es por ello que el Barça ahora mismo está centrado en intentar la incorporación de Anthony Gordon, del Newcastle United, la cual va por buen camino.

De este modo, todo ahora mismo está a expensas de que se vuelva a activar la maquinaria del mercado. El FC Barcelona no es el único equipo interesado en fichar a Julián Álvarez ya que el Paris Saint-Germain y el Arsenal también tienen al delantero en sus respectivas agendas.

El PSG y el Arsenal, con más dinero que el Barça para poder fichar a Julián Álvarez

El Atlético de Madrid no tiene ninguna necesidad de vender a Julián Álvarez, ya que el argentino tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, pero puede traspasarlo si llega una oferta que le satisfaga.

Con esta situación, el FC Barcelona no parece que tenga músculo financiero suficiente para convencer al club rojiblanco quien sabe que Julián Álvarez tiene más pretendientes. Dos de ellos son los finalistas de la UEFA Champions League de esta temporada: Arsenal y Paris Saint-Germain.

Tanto el club inglés como el francés son dos de los más fuertes en el aspecto económico actualmente y pueden pagar el precio que exige el Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Lo que ocurre es que los dos clubes están ahora centrados en la final de la UEFA Champions League y van a posponer cualquier oferta por el argentino al mes de julio o agosto.