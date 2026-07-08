El bolso de Lamine Yamal: con Marruecos, España y el Barcelona, muy presentes

El jugador de la selección española publicó en su cuenta personal de Instagram la imagen del complementeo que le acompaña al bajarse del autobús o el avión en los diferentes viajes de la Roja en este Mundial. Además de la bandera del país de su padre, también tiene otros amuletos como un pulpo, unos cascos o la palabra amor en árabe

Lamine Yamal es sin ninguna duda una de las estrellas de este Mundial 2026. El jugador del Barcelona y de la selección española llegó a la cita veraniega con algunas dudas por su lesión y con el paso de los partidos (España ya ha disputado cinco) va teniendo más confianza y ritmo en su fútbol. Ante Portugal cuajó otra gran actuación aunque de momento se le resiste la primera asistencia bajo su firma. Ante Arabia Saudí marcó su primer gol en el Mundial sin haber cumplido aún los 19 años. Lamine Yamal siempre se ha mostrado muy vinculado al país de origen de sus padres: Marruecos y eso se ha podido confirmar con la última imagen que el jugador de la selección española y del Barcelona ha publicado en su cuenta personal de Instagram.

Lamine Yamal, con Marruecos y España en el corazón

Lamine Yamal publicó una historia en su cuenta personal de Instagram en el que mostraba el bolso que le ha acompañado en sus viajes con la selección española, tanto en autobús como en avión. En el bolso, que según se puede apreciar, es de la marca Hermés Birkin, Lamine Yamal porta diferentes amuletos que se pueden diferenciar sin ningún tipo de problema.

De izquierda a derecha, los amuletos que tiene el bolso de Lamine Yamal son un pulpo, que podría hacer referencia al pulpo Paul, que se hizo famoso en el Mundial de 2010 por acertar los resultados de las eliminatorias, incluido en el que España fue campeona del Mundo ante Países Bajos. También aparece en el bolso de Lamine Yamal el mando de una Play Station, como símbolo de la pasión que tiene el jugador de España por los videojuegos y unos cascos con los colores blaugranas.

El bolso de Lamine Yamal

Es cerca del centro de ese colgante que tiene el bolso de Lamine Yamal donde se encuentran sus amuletos más llamativos. Uno de ellos es la bandera de Marruecos, país de origen de su adre, Mounir Nasraoui, justo en el centro un amuleto con el gesto clásico de sus celebraciones cuando marca, le sigue la bandera de España, su país de nacimiento y la camiseta del Barcelona con el '10' que el mismo porta. Los últimos amuletos que se pueden observar en el bolso de Lamine Yamal son la palabra amor escrita en árabe y una miniatura de la Copa del Mundo, señal inequívoca de las intenciones del jugador de la selección española este Mundial.

El bolso de Lamine Yamal: más de 10.000 euros para clientes exclusivos

Por la imagen que ha ofrecido Lamine Yamal sobre su bolso, el jugador del Barcelona y de la selección española porta un Hermés Birkin y más concretamente podría ser el Birkin 35 que en Europa se puede adquirir en boutique por un precio de unos 11.000 euros. Pero este bolso que porta Lamine Yamal, no está al alcance de todo el mundo, ya no solo por su precio sino porque la marca Hermés no los vende de manera general y solo están disponibles para clientes habituales como podría ser el jugador de España.