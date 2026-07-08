España, con un récord mundialista, a 90 minutos de superar a su mejor generación

La Selección española se mide ante Bélgica para alcanzar las semifinales del Mundial 2026, ampliar su racha de imbatibilidad y dejar atrás una marca que comparte con la España de entre 2008 y 2012, con Unai Simón como nombre clave

España no solo se juega una plaza en las semifinales del Mundial 2026 ante Bélgica. La Selección de Luis de la Fuente llega al Estadio de Los Ángeles con una colección de récords abiertos y la posibilidad de agrandar una racha defensiva inédita.

El equipo español, que viene de eliminar a Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 91, afronta los cuartos con una idea clara: ganar para seguir vivo y, de paso, escribir otra página histórica en una Copa del Mundo.

España puede superar su mejor racha histórica ante Bélgica

La victoria ante Portugal dejó a España en 35 partidos consecutivos sin perder, igualando la mejor racha de su historia. Es una cifra simbólica porque coloca a esta generación de Luis de la Fuente a la altura de la España de Luis Aragonés y Vicente del Bosque, la que ganó dos Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012.

Si España vence a Bélgica, no solo se clasificará para las semifinales del Mundial 2026. También alcanzará los 36 encuentros seguidos sin derrota y firmará la mejor serie invicta de toda la historia de la Selección. Ya no sería una comparación sentimental con aquella generación irrepetible. Sería un récord propio.

El techo mundial absoluto sigue estando en la Italia de Roberto Mancini, que encadenó 37 partidos sin perder entre 2018 y 2021. La Selección aún no puede alcanzarlo en cuartos, pero sí puede colocarse a un solo partido de igualarlo. Ganar a Bélgica pondría a España en una posición enorme: semifinal mundialista y récord internacional a tiro.

Unai Simón, clave en el récord de España

La otra gran historia está en la portería. España es la primera Selección en la historia de la Copa del Mundo que enlaza seis partidos consecutivos sin recibir gol. Italia en 1990 y Suiza entre 2006 y 2010 se quedaron en cinco. Nadie había cruzado esa frontera.

Unai Simón es el rostro más visible de esa marca. El portero del Athletic acumula 609 minutos de imbatibilidad en Mundiales, una cifra que ya dejó atrás registros históricos como los de Walter Zenga, Peter Shilton e Iker Casillas. Su racha empezó en Qatar 2022, después del gol de Ao Tanaka en el España - Japón, y ha seguido creciendo en este torneo con una naturalidad casi imposible.

El guardameta no ha querido apropiarse del récord, insistiendo en que la marca habla más del equipo que de él: “Unai Simón aparece en portada y en todos lados, pero el equipo tiene que estar muy orgulloso de lo que está haciendo. Concedemos muy poco. El equipo trabaja por y para ello”.

Bélgica será la prueba más seria para medir hasta dónde llega esa muralla. Si España vuelve a dejar la portería a cero, enlazará siete partidos sin encajar en Mundiales y ampliará una marca que ya no tiene comparación histórica.

De la Fuente construye desde una defensa que no concede

El dato de Unai Simón no se explica sin el sistema. España ha sido reconocible por el balón, por la presión y por el talento de sus jóvenes, pero su gran salto competitivo en el Mundial ha llegado desde la defensa. No concede casi nada, protege bien las pérdidas y ha convertido cada partido en un ejercicio de paciencia.

Ahí aparece una de las figuras clave: Pau Cubarsí. El central del Barcelona, con 19 años, se ha instalado en la zaga con una madurez impropia de su edad. Su regularidad en el torneo también abre una puerta estadística: está en el camino de pelear registros de minutos para un sub-20 en una Copa del Mundo, una frontera que hasta hace poco parecía reservada a fenómenos muy concretos.

La diferencia de esta España respecto a otras versiones anteriores está en el equilibrio. No necesita arrasar para dominar. Puede ganar desde la posesión, desde la presión, desde una acción aislada de Lamine Yamal o desde un gol tardío de Mikel Merino. Y, sobre todo, puede sobrevivir cuando el partido se estrecha.

Lamine Yamal y Oyarzabal también empujan los registros de España

La España de los récords no vive únicamente de Unai Simón. Lamine Yamal también está dejando cifras de impacto en el Mundial. Con 18 años, ya se ha colocado entre los goleadores más jóvenes de la historia de la Copa del Mundo y ha firmado actuaciones de enorme peso en ataque, con regates, presencia en el área y una capacidad diferencial para condicionar defensas.

Mikel Oyarzabal, por su parte, ha ido escalando en la tabla histórica de goleadores de la Selección. Su Mundial ha reforzado una idea que De la Fuente ya manejaba desde la Eurocopa: España necesita talento, pero también futbolistas que sepan aparecer cuando el partido pide eficacia.

Ese es el valor del bloque. Rodri manda, Fabián sostiene, Merino aparece en los momentos grandes, Lamine desborda, Oyarzabal castiga y Unai Simón guarda la portería. No hay un solo récord aislado, sino una cadena de datos que retratan a un equipo cada vez más completo.

Bélgica mide si España está ante una generación histórica

El viernes, a las 21.00 horas, España se medirá a Bélgica en el Estadio de Los Ángeles, con el inglés Michael Oliver como árbitro principal. El rival llega con talento, experiencia y capacidad para castigar cualquier despiste, por lo que el reto no será solo mantener una racha. Será demostrar que los números también resisten ante un adversario de máximo nivel.

Una victoria enviaría a España a semifinales y activaría varias lecturas históricas: mejor racha invicta de la Selección, 36 partidos sin perder, séptimo encuentro seguido sin encajar en Mundiales y Unai Simón estirando un récord que ya parece de otra época.

La Selección está a 90 minutos de algo más que una clasificación. Está ante la posibilidad de convertir una buena Copa del Mundo en una candidatura con peso histórico. Bélgica amenaza la racha. España, si gana, puede salir de Los Ángeles más cerca del título y más dentro de los libros del Mundial.