Las selecciones dirigidas por Luis de la Fuente, Deschamps, Touchel y Scalonia saben lo que es ganar la Copa del Mundo. Entre los cuatro países han levantado el entorchado Mundial en siete ocasiones. Marruecos, Bélgica, Noruega y Suiza sueñan con alcanzar el título el próximo 19 de julio

Los cuartos de final del Mundial arrancarán el próximo 9 de julio con el choque entre Francia y Marruecos. Este será el primero de los cuatro duelos en el que ocho selecciones además de Francia y Marruecos (España, Bélgica, Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza) buscarán un puestos en las semifinales del Mundial y por tanto tener el honor de ser una de los cuatro mejores combinados de la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

Curiosamente, en los cuatro enfrentamientos de estos cuartos de final, uno de los dos contendientes ha ganado al menos una vez el Mundial. España lo ganó en 2010, al igual de Inglaterra en 1966, dos para Francia (1998 y 2018) y tres para Argentina (1978, 1986 y 2022).

Ser campeón del Mundial ya lo vivieron Francia, España, Inglaterra y Argentina

Entre Francia, España, Inglaterra y Argentina le dan a los cuartos de final del Mundial 2026 mucho postín ya que suman un total de siete mundiales. El campeón más antiguo de estas cuatro selecciones de Inglaterra. Los inventores del fútbol ganaron su primer y único Mundial en 1966, por lo que en este 2026 se cumplen 60 años desde que levantaron el título de campeón del Mundo. Tras superar la fase de grupos, los de Thomas Tuchel eliminaron a RD Congo y a la anfitriona México.

España, de menos a más en el Mundial

España cumple en este 2016 tras sumar, al igual que Inglaterra, su primer y único Mundial en la cita de Sudáfrica en 2010. Los de Luis de la Fuente están yendo claramente de menos a más y siendo la única selección imbatida, han dejado atrás a Austria y Portugal. España es una de las selecciones que aparece en las quinielas como grandes favoritas a llevarse el título el próximo 19 de julio.

Francia, la gran favorita al título

Francia tiene el papel de favorita al título desde antes de empezar la cita. Los de Deschamps, con dos títulos en 1998 y 2018, quieren repetir después de ser finalistas en 2022. Con Mbappé como gran líder, seguido de Dembelé o un Olise que no podrá estar en el duelo de cuartos, no quieren volver a quedarse a las puerta del título cuatro años después.

La Argentina de Messi, a por la reválida Mundial

Argentina estuvo muy cerca en cuartos de final de quedarse de la carrera por el título de campeón del Mundo tras verse contra las cuerdas ante Egipto. Argentina tiene en su palmarés 3 mundiales y además es la vigente campeona de 2022 en Catar. No parte entre las favoritas aunque contar con un jugador como Messi y las remontada que llevó a cabo ante Egipto le han dado un plus de peligrosidad para ser campeón el próximo 19 de julio.

Los aspirantes al título del Mundial

Por detrás de Francia, España, Inglaterra y Argentina están cuatro selecciones que se han ganado el derecho a soñar con meterse entre las cuatro mejores y ¿porqué no?, en la final del próximo 19 de julio. Marruecos ya alcanzó las semifinales en 2022, Bélgica, aspirante por su talento en las últimas citas, no quiere que sea tarde, Noruega cuenta con Haaland y ese es motivo más que suficiente para verlos en semifinales y Suiza quiere seguir haciendo historia ante la vigente campeona.