Salta la polémica en la previa entre Francia y Marruecos

El encuentro, que abrirá los cuartos de final del Mundial este próximo jueves a partir de las 22:00 horas, contará con un cuerpo arbitral íntegramente de Argentina. Deschamps prefiere no prestarle atención a este aspecto: "Mi rival es Marruecos, no el árbitro", declaró

Francia y Marruecos abrirán este próximo jueves los cuartos de final del Mundial. Ya solo quedan ocho selecciones que lucharán por superar los cuartos para meterse en las semifinales y parece que ya se empieza a mirar todo con lupa, incluido los árbitros designados para cada partido. Esto es lo que ha sucedido en la previa del encuentro entre Francia y Marruecos ya que la FIFA ha decidido que el trío arbitral sea íntegramente argentino.

Deschamps, técnico de Francia, fue cuestionado este mismo miércoles sobre esta cuestión y el seleccionador galo, muy elegante en su respuesta, optó por centrarse en Marruecos y no mirar en los colegiados. Deschamps además mostró su total confianza en la actuación del colegiado en el choque entre Francia y Marruecos.

La polémica elección arbitral de la FIFA en el Francia - Marruecos

Deschamps habló de confianza en el colegiado que dirigirá la contienda entre Francia y Marruecos y se centró en el combinado africano como el rival a batir y no en el árbitro: "No (no hay preguntas). Podéis haceros preguntas, pero yo no le presto atención. Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier y sus asistentes en otro partido. Mi rival es Marruecos, no el árbitro. Al contrario, él está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible". Los colegiados serán Facundo Tello, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Dario Herrera y Cristian Moreno. Es la primera vez en este Mundial que el cuerpo arbitral lo conforman íntegramente cinco colegiados del mismo país.

Relacionado también con las actuaciones arbitrales, Deschamps confirmó que Olise no podrá estar ante Marruecos por no haber cambiado la FIFA la decisión en relación a la amarilla que vio el galo en el choque ante Paraguay: "Lo de la tarjeta amarilla no ha cambiado. Esta mañana hemos recibido una notificación de la FIFA". El técnico galo dejó claro que el duelo ante Marruecos no será igual que el de Paraguay: "En cuanto al partido, Marruecos no es lo mismo que Paraguay. Jugamos contra Marruecos hace cuatro años; llegaron a la final de la Copa Africana de Naciones. Tienen muy buenos jugadores; es un equipo al que le gusta tener la posesión del balón y atacar. Tiene grandes cualidades".ç

Una Marruecos muy similar a la del Mundial 2022

Deschamps no dudó de que Marruecos, a pesar de su cambio de entrenador respecto al Mundial 2022, sigue siendo una selección que está a la altura de lo que mostró hace cuatro años y además avisó de que sus jugadores conocen al rival africano: "Aunque haya habido un cambio de entrenador, siguen estando a la altura con esta final de la Copa Africana de Naciones. Conocen bien a mis jugadores, pero mis jugadores también los conocen bien a ellos. Su equipo se conoce bien y quizá hayan introducido algunos ajustes en su juego, pero eso es normal tras un cambio de entrenador. Sabemos qué esperar mañana".

Además, sobre los Leones del Atlas, Deschamps apostó por el tiempo de posesión del balón y por la fuerza como claves para llevarse el duelo ante Marruecos: "Nos hemos enfrentado a rivales difíciles. Hemos podido ganar algunos partidos con facilidad, pero nos hemos enfrentado a rivales muy fuertes. En cuartos de final, el nivel del rival también aumenta. En cuanto a las claves del partido, hay varias, y tendremos que ser eficaces tanto en ataque como en defensa. Veremos qué equipo tiene más posesión del balón. Es una cuestión de fuerza. El seleccionador marroquí está preparando su estrategia y yo también".

Los duelos entre Francia y Marruecos

La última vez que Francia y Marruecos se enfrentaron fue en las semifinales del Mundial 2022. En esa ocasión, Francia venció por 2-0 y se metió en la final del Mundial ante Argentina con triunfo final para la albiceleste. Ese duelo era el primero en más de 20 años en los que Francia y Marruecos se medían en una Copa del Mundo y solo cuatro años después, se vuelve a repetir aunque en cuartos de final.