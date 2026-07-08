LaLiga se mueve por Orlando Gill, el portero revelación del Mundial

El agente del guardameta paraguayo viajará a España para reunirse con clubes interesados tras su gran papel en la Copa del Mundo 2026, mientras San Lorenzo, el club argentino donde milita, pide al menos siete millones de euros por su fichaje

Orlando Gill se ha convertido en uno de los porteros más vigilados del mercado. El guardameta paraguayo, protagonista con su selección en el Mundial 2026, ha despertado el interés de varios clubes europeos.

LaLiga ya se mueve. El agente del futbolista viajará a España para reunirse con equipos interesados, mientras San Lorenzo de Almagro empieza a asumir que el escaparate mundialista puede terminar en una venta importante.

Orlando Gill entra en la agenda de varios clubes de LaLiga

El nombre de Orlando Gill ha pasado en pocas semanas de ser una opción de seguimiento a convertirse en una oportunidad real de mercado. Según avanza Matteo Moretto, el agente del portero paraguayo viajará a España para mantener reuniones con clubes de LaLiga que lo pretenden.

La operación, en cualquier caso, no sería sencilla ni gratuita. Gill pertenece a San Lorenzo de Almagro y el club argentino no contempla una salida sin traspaso. La cifra de partida se sitúa alrededor de los siete millones de euros, cantidad a partir de la cual la entidad azulgrana estaría dispuesta a empezar a escuchar ofertas.

El contexto ayuda a explicar el movimiento. Gill reune las cualidades que suelen triunfar en Europa: tiene 26 años, 1'99 metros de altura, reflejos, personalidad y un Mundial que ha multiplicado su exposición.

San Lorenzo sabe que el Mundial ha cambiado su valor

San Lorenzo tiene ahora una posición de fuerza. El portero llegó a consolidarse en Argentina después de una trayectoria poco lineal y hoy aparece como uno de los activos más vendibles de la plantilla. El guardameta paraguayo ya suma 59 partidos oficiales con la entidad argentina tras debutar el 13 de diciembre de 2024 ante Tigre en Liga.

Ese recorrido ha cambiado por completo su estatus. En Argentina ya era un portero fiable, pero el Mundial lo ha colocado en otra dimensión. Paraguay encontró en él un guardameta capaz de sostener partidos complicados, transmitir seguridad y competir en escenarios de máxima presión.

Transfermarkt tasa actualmente a Orlando Gill en seis millones de euros, con contrato en el San Lorenzo hasta el 31 de diciembre de 2027. Ese vínculo largo permite al club argentino negociar sin urgencias y explica por qué la barrera inicial se coloca por encima de su valor estimado.

Paraguay convirtió a Gill en uno de los nombres del Mundial

El Mundial 2026 ha sido el gran acelerador de la historia. Gill tuvo un papel importantísimo con Paraguay desde su irrupción como titular a finales de 2025 hasta su papel decisivo en la clasificación a las rondas eliminatorias. Su actuación ante Alemania, con paradas determinantes en la tanda de penaltis, lo convirtió en héroe nacional tras el pase paraguayo a octavos de final.

También ayudó su historia personal. El portero llegó a vender recuerdos y material deportivo de su etapa en la selección sub-20 para ayudar a su familia en un momento económicamente difícil, una historia que volvió a salir a la luz durante el torneo y que conectó emocionalmente con la afición paraguaya.

El Valencia ya apareció como una vía para Orlando Gill

El interés español no nace de cero. Antes de que Gill explotara definitivamente en el Mundial, el Valencia lo tenía en su radar para reforzar la portería, como informó A Punt Radio. En aquel momento, el club che buscaba una alternativa para competir en Mestalla con Giorgi Mamardashvili y el paraguayo aparecía como una fórmula interesante.

Desde entonces, el escenario ha cambiado. El precio ya no es el mismo y la competencia se ha ampliado. San Lorenzo sabe que el torneo ha elevado la cotización del jugador y que cualquier club que quiera adelantarse deberá moverse rápido.

LaLiga puede ofrecerle un contexto ideal: adaptación competitiva alta, escaparate europeo y una liga donde los porteros sudamericanos han encontrado históricamente espacio para crecer. La duda está en qué club está dispuesto a acercarse a los siete millones que pide San Lorenzo.

Gill pasa de revelación a operación caliente en LaLiga

El caso Orlando Gill tiene todos los ingredientes de una noticia de mercado potente: Mundial, portero revelación, clubes de LaLiga, precio asumible y un club vendedor que sabe que tiene poder negociador.

El viaje de su agente a España apunta a una fase más concreta de contactos y puede ser el primer paso hacia una operación que San Lorenzo quiere convertir en una venta importante. Para Gill, el reto será elegir bien. A su 26 años, no necesita solo un traspaso a Europa; necesita un proyecto donde pueda jugar, asentarse y transformar el impacto del Mundial en una carrera sólida en una gran liga.