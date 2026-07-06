El Deportivo se adelanta a Chelsea y Manchester United y se hace con el fichaje de Bright Ede

El club de A Coruña cierra el fichaje de una de las jóvenes promesas en defensa, al que pretendían varios clubes de la Premier pero que se ha decantado por el equipo recién ascendido a La Liga

El Deportivo de A Coruña tiene que dar un salto de calidad en su plantilla para competir en La Liga. Por ello, ya están planificando los fichajes de este mercado y tienen atado a uno de los jugadores más prometedores, en el que se habían fijado varios clubes importantes de la Premier League como son el Chelsea y el Manchester United. Sin embargo, Bright Ede se ha decantado por el recién ascendido a la máxima categoría del fútbol español.

Este traspaso procedente del Motor Lublin es una auténtica bomba para el segundo clasificado de La Liga Hypermotion esta temporada, un resultado por el que consiguieron el ascenso directo. Ahora, el conjunto blanquiazul se hace con los servicios de un central muy potente físicamente y que tiene tan sólo 19 años, siendo una promesa que ha llamado la atención de grandes clubes a nivel internacional.

Bright Ede se decanta por La Liga y está a punto de fichar por el Deportivo de A Coruña

El joven defensa polaco ha apostado por el Deportivo de A Coruña a pesar de las grandes ofertas que tenía sobre la mesa. Lo ha hecho gracias al interesante proyecto que tiene el equipo que dirige Antonio Hidalgo Morilla. Sin duda, será un salto de calidad para Ede, que competirá en La Liga después de haber destacado en Motor Lublin, equipo de media tabla de la liga polaca.

El Chelsea, Manchester United y Real Betis estaban en la puja porel fichaje de Bright Ede

El defensa polaco no sólo ha llamado la atención de clubes de la Premier como el Chelsea, el Arsenal, el Manchester United, también en La Liga se había interesado el Real Betis por él, además del Benfica en Portugal. Una puja muy disputada por el jugador, aunque los gallegos han sido los que más han insistido y los que han convencido al jugador gracias a su proyecto, en el que cree que encaja como titular.

El contrato que firmará Bright Ede con el Deportivo de A Coruña

El jugador ya está en la ciudad gallega y firmará su contrato con el equipo español, que se hará oficial en los próximos días. A la espera de que el club publique el comunicado oficial y dé todos los detalles, los términos del acuerdo será una vinculación por cinco años, hasta 2031. Las cifras del traspaso es lo que aún no ha trascendido, pero no serán especialmente altas teniendo en cuenta que el valor de mercado del jugador es de 600 mil euros. Aún así, al rescindir el contrato con el Motor Lublin, el precio se puede disparar hasta los 5 millones.