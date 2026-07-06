El Getafe va a por el 'leñero' de Paraguay para sustituir a Arambarri

El equipo de Bordalás se fija en uno de los jugadores más destacados de Paraguay en este Mundial 2026, muy criticado en el partido contra Francia por su excesiva intensidad en las faltas, y proponiendo un intercambio al River Plate para sustituir a Arambarri

El Getafe de Bordalás afronta una temporada muy ilusionante. El conjunto madrileño ha finalizado La Liga en la parte alta de la tabla y el próximo curso jugará en Europa gracias a su clasificación para la Conference League. Por ello, una vez consiguieron renovar al técnico alicantino, ahora ponen todos sus esfuerzos en mejorar la plantilla para competir por el que sería su primer título europeo, y ponen sus ojos en el Mundial 2026.

La copa del mundo es la competición más prestigiosa a nivel de selecciones y siempre pone en el foco a muchos jugadores, reconociendo a nuevas estrellas o dando más mérito a jugadores ya asentados. Es el caso de Matías Galarza, que ha sido uno de los mejores jugadores de Paraguay pero que también ha sido muy criticado por sus faltas y entradas en los partidos, especialmente en el enfrentamiento contra Francia, en el que quedaron eliminados.

El Getafe estudia el fichaje de Matías Galarza como sustituto de Arambarri

El club azulón se ha despedido en este mercado de fichajes de uno de los nombres propio de este sólido equipo que ha creado José Bordalás. Mauro Arambarri finaliza su vinculación con el Getafe y se marcha al River Plate. Una baja muy sensible en el Coliseum que intentan llenar con uno de los jugadores más destacados de Paraguay en este Mundial.

Se trata de Matías Galarza, a quién ya seguían la pista pero que ha disparado su interés gracias a su gran actuación en el Mundial. El paraguayo destaca por su despliegue físico, su capacidad para presionar y su desborde en el centro del campo, un perfil que encaja mucho con el estilo de Bordalás. Sin embargo, en los últimos días Galarza ha sido muy criticado.

El Getafe se interesa por el polémico leñero de Paraguay en el Mundial 2026

El centrocampista de Paraguay fue uno de los mejores jugadores del país en su enfrentamiento contra Francia, un partido que exigía mucho contra una de las principales selecciones candidatas al título. Por ello, Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, apostó por encerrarse y centrarse en la defensa, también al estilo Bordalás.

Este juego desesperó a Francia, pero sobre todo las constantes faltas de Paraguay, con Galarza a la cabeza. El centrocampista fue el jugador más destacado del equipo de Alfaro, pero también uno de los que más 'repartió', encarándose en varias ocasiones con Kylian Mbappé y con otros jugadores de Francia, a los que hizo entradas a destiempo, como otros tantos de su país.

La oferta que plantea el Getafe de Bordalás para fichar a Galarza

A pesar de esta polémica con Galarza, el equipo madrileño quiere el traspaso del jugador, que sería el refuerzo que supliría la marcha de Arambarri. La operación la tasan en unos 4 millones de euros, a la espera de las negociaciones con el jugador y con el River Plate, a pesar que que este año ha jugado como cedido en el Atlanta.

De esta forma, se completaría un intercambio entre River y Getafe, con el club argentino llevándose a Arambarri pero también dando al conjunto azulón a Galarza, el jugador que va a sustituir al uruguayo en el esquema de Bordalás.