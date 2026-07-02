Luis Milla cambia el 'EuroGeta' por un Como de Champions

El centrocampista madrileño firma hasta 2029 con el ambicioso proyecto de Cesc Fàbregas en la Serie A, que paga 6 millones y deja un agujero en el Getafe de José Bordalás que disputará la Conference League

Luis Milla deja el Getafe y firma por el Como de Cesc Fàbregas hasta 2029@LuisMilla_6

Luis Milla ya tiene nuevo equipo. El centrocampista madrileño deja el Getafe y firma por el Como 1907, una de las grandes sensaciones del fútbol italiano, para vivir su primera aventura internacional en la Serie A tras años consolidado en LaLiga.

La operación supone un golpe fuerte para José Bordalás, que pierde a uno de los jugadores más importantes de la última temporada. Para Cesc Fàbregas, en cambio, es una pieza de experiencia, control y oficio para un proyecto que disputará la Champions League.

Luis Milla cambia el Getafe por el Como de Cesc Fàbregas

El Como hizo oficial el fichaje de Luis Milla , cerrando una operación que llevaba días encaminada y que termina con el centrocampista fuera del Getafe. El futbolista firma hasta junio de 2029 y se incorpora en propiedad al club italiano, que paga 6 millones de euros por su salida.

La cantidad corresponde a la cláusula de rescisión que permitía al jugador abandonar el Coliseum este verano. Milla, de 31 años, pasó reconocimiento médico, firmó su nuevo contrato y regresó después a España para continuar sus vacaciones antes de ponerse a las órdenes de Cesc Fàbregas.

No es un movimiento menor. El Como no ficha solo a un mediocentro de LaLiga, sino a un jugador que llega tras una temporada de madurez competitiva, con 10 asistencias, 1 gol y un peso enorme en el crecimiento del Getafe. Su salida confirma que el mercado azulón iba a tener un nombre propio difícil de retener.

Cesc Fàbregas gana control, experiencia y una pieza de Champions

La apuesta del Como tiene una explicación futbolística clara. Cesc Fàbregas necesitaba un centrocampista capaz de ordenar, competir y adaptarse a varios registros. Milla no es un mediocentro de una sola función: puede organizar, llegar, presionar, sostener y dar continuidad a la posesión.

Fàbregas destacó que el español le ofrece “control, calidad y experiencia”, además de esa “personalidad y ambición” que el técnico busca para elevar el nivel del equipo. El mensaje ayuda a entender por qué el Como se ha movido con tanta decisión por un jugador que ya estaba en el radar de otros clubes.

El contexto también pesa. El Como viene de firmar una clasificación histórica para la Champions League tras acabar cuarto en la Serie A, una irrupción que ha cambiado por completo su capacidad de atraer futbolistas, imponiéndose al Villarreal en la puja.

Para Milla, además, la operación llega en un momento muy concreto de su carrera. A sus 31 años, no se marcha para buscar una retirada dorada ni un contrato menor, sino para probarse por primera vez fuera de España en una liga exigente y en un equipo que no ha dejado de crecer.

El Getafe pierde a su brújula antes de jugar en Europa

La salida deja un problema evidente en Getafe. Bordalás pierde a un futbolista que había sido mucho más que un asistente. Milla era una brújula competitiva, un jugador capaz de darle pausa al equipo cuando tocaba respirar y agresividad cuando el partido pedía metros, duelos y colmillo.

El golpe llega, además, en un verano delicado. El Getafe viene de ganarse el derecho a competir en la Conference League y necesita profundidad, no restar piezas básicas. Si también se confirma la salida de otros jugadores importantes, la dirección deportiva tendrá que moverse rápido para evitar que el premio continental se convierta en una carga desde agosto.

El club azulón ya trabaja en alternativas para reforzar la medular. Ramón Terrats aparece como uno de los nombres señalados, con negociaciones abiertas con el Villarreal, pero sustituir a Milla no será solo encontrar otro centrocampista. Será reconstruir parte del funcionamiento de un equipo que había encontrado en él una de sus certezas.

Luis Milla abre su primera aventura internacional en la Serie A

El propio Milla dejó claro en sus primeras palabras como jugador del Como que llega con ilusión y hambre competitiva. El centrocampista se mostró “muy contento y lleno de ambición” por incorporarse a un proyecto que comparte valores y que está liderado por Fàbregas, una figura decisiva para entender la elección.

La Serie A será un reto distinto. Menos familiar, más táctico, con más peso del detalle y con una Champions que puede acelerar todavía más la adaptación. Milla tendrá que competir por un sitio en un equipo que ha elevado el listón de golpe, pero también encuentra un escenario ideal para que su madurez tenga impacto inmediato.

Para el Como, su llegada confirma una tendencia: fichar talento reconocible, con experiencia y capacidad para rendir desde el primer día. Para el Getafe, en cambio, abre una nueva etapa. El club pierde a uno de los nombres que mejor explicaban su crecimiento reciente y queda obligado a responder en el mercado.