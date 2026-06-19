Ángel Torres anuncia una revolución en el Getafe: "Hay que traer catorce nuevos jugadores"

El Getafe se prepara para un verano agitado: Ángel Torres avisa de que "el mercado está muy mal, no hay un duro" y respalda a Bordalás como "un seguro de vida" tras firmar su renovación. Por otro lado, el presidente ha hablado de la salida de Luis Milla y las opciones con el fichaje de Morata

El Getafe afronta un importante mercado de fichajes. El club se clasificó a Conference League y el hecho de disputar competición europea implica mejorar la plantilla. Por el momento, el dirigente del banquillo será el mismo, ya que José Bordalás firmó su renovación con la entidad azulona hasta 2028. Sin embargo, desde la dirección deportiva apuntan a una revolución este verano con hasta "14 nuevos jugadores".

En este sentido, Ángel Torres ha hablado durante el acto de presentación de las nuevas camisetas del Getafe, dónde ha llamado la atención que Luis Milla haya salido en una de las imágenes publicadas por el club, ya que su salida al Como. Además, el presidente ha valorado la renovación de Bordalás, destacando que "durante dos años estaremos tranquilos", así como las opciones que hay con el posible fichaje de Álvaro Morata.

Ángel Torres: "Bordalás es un seguro de vida"

Por un lado, Ángel Torres ha sido muy contundente anunciando una revolución en la plantilla del Getafe: "Vamos a intentar rejuvenecer la plantilla. Luego, cubrir bastantes bajas, 10 o 12, por lo que hay que traer 14 nuevos jugadores. Pero hay que mirar a la cantera, qué tenemos. Manu del Moral (entrenador del Getafe B) ha renovado dos años. Tranquilidad, que nos dejen trabajar".

Por otro lado, Ángel Torres ha valorado la renovación de Bordalás: "Dos años para dar personalidad en el vestuario y que sepan que manda él y que no hay cambios. Va a seguir con el mismo equipo, está muy contento. Estoy contento, es lo que la gente quería. No ha sido fácil. La primera opción era Getafe, tiene un cariño especial a Getafe y a su presidente porque se cree que soy su hijo. Es un seguro de vida y por lo menos durante dos años estaremos tranquilos".

Ángel Torres, muy claro: "El mercado está muy mal, hay un Mundial y no hay un duro"

Ángel Torres comentó sus sensaciones sobre el mercado de fichajes, lamentando los problemas económicos que existen actualmente y que les van a llevar a realizar ventas antes de firmar incorporaciones: "Tenemos que vender para comprar, tenemos que rejuvenecer el equipo. El mercado está muy mal, hay Mundial y no hay ni un duro. Confío en la gente que lleva esos temas porque al final habrá un buen equipo".

El presidente del club azulón ha vuelto a hablar del posible fichaje de Morata por el Getafe: "Hablo con él y dice que va a poner la bandera (del Coliseum). Confiemos que así sea. Ha cambiado veinte veces de club, pero eso viene bien. Somos un club que hemos vendido 140 futbolistas. Pongo la tele y salen el ex del Getafe y es un orgullo que se nombre al Getafe para bien".

Ángel Torres: "Mientras no firme yo, no se va nadie"

Ángel Torres fue preguntado por la situación y el futuro de un pilar para Bordalás como es Luis Milla, que apunta al Como: "Aquí se va todo el mundo. Se ha ido Arambarri porque ya he firmado y, mientras no firme yo, no se va nadie. Tenemos que vender para comprar. Queríamos al entrenador, que ya ha firmado. La dirección deportiva trabaja para traer. De los refuerzos de enero, todos menos uno, el resto posiblemente venga".

El presidente del Getafe valoró los partidos previos a la fase de grupos de la UEFA Conference League que deberá disputar el conjunto de Bordalás: "Espero que pasemos la eliminatoria, meternos en la fase de grupos y haremos un equipo bueno para llegar a la final".

Por último, sobre las obras de El Coliseum, Ángel Torres manifestó que "no es fácil hacer una obra de este calibre. Hay que estar muy locos y seguir jugando ahí. Vamos a ser lo más justos posibles para que haya sitios para todos. No hay para todos, pero pido paciencia y comprensión".