Luis Milla acelera su decisión y apunta al Como de Cesc Fàbregas

Luis Milla entra en semanas decisivas para resolver su futuro: pese a tener contrato hasta 2027, el mediocentro del Getafe estaría muy cerca de firmar por el Como de Cesc Fàbregas, que se consolida como el destino favorito del futbolista en este mercado, seducido por la posibilidad de jugar la Champions League

Luis Milla afronta semanas decisivas para resolver su futuro en este mercado de fichajes. El jugador del Getafe tiene contrato hasta 2027, pero lleva contando a lo largo de diferentes intereses de equipos por lograr su incorporación, como han sido los casos en Primera División de Real Betis y Villarreal. Sin embargo, el Como de Cesc Fàbregas llamó a la puerta del centrocampista de 31 años en febrero, siendo una opción real.

En este sentido, los caminos de Luis Milla conducen al Como, siendo actualmente el favorito para que firme su fichaje este verano. El conjunto de Cesc Fàbregas, además, jugará la UEFA Champions League la próxima temporada al acabar en la cuarta posición de la clasificación de la Serie A con 71 puntos. Por ello, al centrocampista del Getafe le ha podido convencer la idea de disputar la Copa de Europa.

Luis Milla encara su decisión final con el Como de Cesc Fàbregas como destino más probable

Luis Milla ha sido preguntado por su futuro en diferentes ocasiones esta temporada, pero siempre manteniendo la duda sobre su continuidad en el Getafe, como apuntó el pasado 20 de mayo: "Mi futuro no tiene ningún tipo de importancia ahora mismo. Ahora mismo jugadores, cuerpo técnico, club y afición debemos estar centrados en ganar a Osasuna la próxima jornada de Liga para conseguir terminar la temporada en puestos europeos".

Una vez logrado el objetivo y conseguido el sueño de acabar en puestos de UEFA Conference League, Luis Milla debe decidir su futuro, ya que acaba contrato el año que viene y podría decir adiós al Getafe sin dejar nada a cambio. Por ello, tras resolver la incógnita con otro nombre propio como el de Bordalás, uno de los titulares en el equipo tiene que tomar una decisión que cada vez parece más clara, apuntando al Como de la Serie A.

Los pretendientes de un Luis Milla que cuenta las horas para oficializar su decisión

De esta manera, pretendientes no le van a faltar a Luis Milla. Pese a que el Getafe va a competir en UEFA Conference League, el jugador podría estar buscando dar un salto más en su carrera y disputar la Champions League, tras pasar anteriormente por el Tenerife y Granada. Uno de ellos es el Villarreal, que cuenta con un Iñigo Pérez, recién salido del Rayo Vallecano, que ya se pone manos a la obra para planificar la temporada.

Cabe recordar que el Villarreal volverá a competir en UEFA Champions League, tras acabar tercero en la clasificación. Además, la salida de Dani Parejo podría dejarle un hueco en el centro del campo del once de Iñigo Pérez, al que podría llegar como titular. Sin embargo, la opción amarilla parece haber perdido fuerza en las últimas horas. Otra de las opciones para Luis Milla es el Real Betis, que mira al mercado de fichajes y habría preguntado por la situación del centrocampista de 31 años como posible refuerzo.

Sin embargo, los focos apuntan al Como de Cesc Fàbregas, hasta el punto de que el Diario Sport ha informado que Luis Milla va a firmar por el equipo italiano. La misma fuente ha destacado que el centrocampista de Teruel no "contemplaba" la renovación con el Getafe más allá de 2027, por lo que la decisión del jugador parece clara en torno a una salida del club este verano, lo que supondrá un importante contratiempo para Bordalás.

El Getafe afronta el mercado con la posible salida de su mediocentro más determinante

Luis Milla ha disputado en la temporada 2025/2026 un total de 38 partidos, entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey, siendo la campaña que más encuentros ha disputado en su carrera desde la 2018/2019 en el Tenerife. Las diez asistencias del centrocampista en el campeonato doméstico dan la razón a la confianza de Bordalás en su perfil durante todo el año, siendo fundamental en el doble pivote junto a Arambarri, que se marcha a River.

El Getafe entra de lleno en el mercado de fichajes con tareas importante que realizar. El hecho de clasificarse a UEFA Conference League implicará que la dirección deportiva, con Ángel Torres a la cabeza, estudien diferentes opciones para la plantilla de Bordalás, sobre todo teniendo en cuenta las salidas que se pueden ir dando. Sin duda, la de Luis Milla sería una de las más difíciles de suplir dado su alto nivel y su importancia en el vestuario.