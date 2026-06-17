Vinculan dos nuevos delanteros internacionales al mercado del Villarreal

El 'Submarino' estudia perfiles muy diferentes para reforzar el ataque de Iñigo Pérez y han surgido las opciones de Artem Dovbyk y Nestory Irankunda; Luis Milla comienza a alejarse del radar amarillo

El Villarreal CF continúa dando forma a la planificación de la plantilla con la que Iñigo Pérez afrontará su primera temporada al frente del conjunto amarillo. Con varios frentes abiertos en el mercado, la dirección deportiva trabaja tanto en reforzar posiciones clave como en detectar oportunidades que puedan elevar el nivel competitivo del equipo de cara a una campaña exigente con presencia en Europa.

Uno de los focos principales está situado en la delantera. Aunque la plantilla cuenta actualmente con nombres como Gerard Moreno, Ayoze Pérez, Georges Mikautadze, Tani Oluwaseyi o incluso Nicolas Pépé como posibles recursos ofensivos, el club sigue explorando el mercado en busca de nuevas alternativas. Y entre los nombres que han aparecido en las últimas horas destacan dos perfiles completamente opuestos: Artem Dovbyk y Nestory Irankunda.

Dovbyk, experiencia y gol para el presente

El primer nombre que ha sido vinculado al Villarreal es el de Artem Dovbyk. El delantero ucraniano de la Roma representa el perfil más contrastado de los dos candidatos que maneja el club. A sus 28 años, el atacante ya sabe lo que es rendir al máximo nivel en las grandes ligas europeas. Su físico imponente, con 1,89 metros de altura, le convierte en un delantero de área puro, especializado en fijar centrales, dominar el juego aéreo y vivir cerca del gol.

Su última temporada en Italia no ha sido especialmente brillante. La fuerte competencia en la Roma ha limitado su protagonismo y apenas ha participado en 18 encuentros oficiales entre Serie A y competiciones europeas, firmando tres goles y dos asistencias.

Sin embargo, en el Villarreal consideran que sigue siendo un futbolista con alta capacidad para ofrecer rendimiento inmediato. Un perfil muy diferente al de los delanteros móviles que actualmente predominan en la plantilla y que podría aportar variantes tácticas a Iñigo Pérez. La operación dependería de las condiciones económicas que plantee la Roma, pero el interés existe.

Irankunda, una apuesta de futuro

Si Dovbyk representa el presente, Nestory Irankunda simboliza el futuro. El internacional australiano, actualmente en las filas del Watford, es uno de los jóvenes talentos que más expectación están generando en el mercado europeo. Con solo 20 años, destaca por su velocidad, desborde, capacidad para atacar espacios y versatilidad para actuar tanto como delantero como en posiciones más abiertas.

La pasada temporada disputó 42 encuentros en el fútbol inglés, aportando cuatro goles y cinco asistencias. Más allá de los números, su crecimiento ha llamado la atención de numerosos clubes gracias a un potencial que todavía parece lejos de tocar techo.

El Watford lo incorporó hace apenas un año procedente de la estructura del Bayern de Múnich por una cifra cercana a los tres millones de euros. Desde entonces, su valor se ha disparado y ya se le considera una de las grandes joyas emergentes del fútbol australiano.

Su participación con Australia en el Mundial no hace más que aumentar el interés. Frente a Turquía dejó una asistencia y varias acciones de enorme calidad que confirmaron las expectativas generadas alrededor de su figura. En La Cerámica gusta especialmente como una inversión de futuro, un futbolista con margen de crecimiento y potencial para convertirse en una de las grandes operaciones del club a medio plazo.

Dos caminos diferentes para reforzar el ataque

Lo llamativo de ambos nombres es que responden a necesidades completamente distintas. Dovbyk sería una incorporación pensada para competir desde el primer día y ofrecer una cifra de goles inmediata. Un delantero de experiencia contrastada para reforzar una plantilla que aspira a seguir peleando por los puestos altos de LaLiga. Irankunda, por el contrario, encajaría dentro de la política habitual del Villarreal de detectar talento joven antes de su explosión definitiva y desarrollarlo en un entorno competitivo. Son dos perfiles muy distintos, pero compatibles con la estrategia de crecimiento que maneja la entidad amarilla.

Del mismo modo, en el radar de delanteros que interesan al Villarreal siguen estando presentes otros nombres como Carlos Espí (Levante) o Vladyslav Vanat (Girona FC).

Luis Milla se aleja del Villarreal

Por otra parte, uno de los nombres que había aparecido en la órbita amarilla para reforzar el centro del campo parece perder fuerza con el paso de las semanas. Luis Milla continúa siendo uno de los mediocentros más cotizados del mercado nacional después de una gran temporada en el Getafe, donde firmó un gol y diez asistencias.

Sin embargo, el interés de otros clubes empieza a complicar cualquier posible movimiento del Villarreal. Según informa el periodista Nicolo Schira, experto en asuntos de mercado, el centrocampista madrileño ha sido vinculado en las últimas horas al Real Betis, al Como italiano y al Al Nassr saudí, equipos que también siguen muy de cerca su situación.

A sus 31 años, Milla estudia distintas opciones para decidir su próximo destino y, aunque su nombre sigue siendo valorado en varios despachos de Primera División, todo apunta a que el Villarreal tendrá que contemplar otras alternativas para reforzar la sala de máquinas. Por el momento, el jugador y su entorno siguen estudiando las distintas opciones que tienen sobre la mesa y se están tomando un tiempo antes de decidir.