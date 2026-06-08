El Girona pone precio y condiciones para el traspaso de Vladyslav Vanat

El conjunto catalán asume su desmantelamiento tras su descenso a Segunda pero se mantiene firme en sus exigencias económicas antes de dejar salir a sus futbolistas con más mercado; el Trabzonspor también está interesado y tendría ya un acuerdo con su compañero Viktor Tsygankov

Vladyslav Vanat es uno de los futbolistas que más interesa a la dirección deportiva del Villarreal CF. Imago

El Villarreal CF ya conoce cuáles serían las exigencias del Girona para dejar salir a uno de los delanteros que más interés despiertan en la dirección deportiva amarilla. Vladyslav Vanat, una de las pocas noticias positivas del conjunto catalán en una temporada que terminó con el descenso a Segunda División, sigue apareciendo en la agenda del 'Submarino' para reforzar el ataque de cara al nuevo proyecto encabezado por Iñigo Pérez.

El atacante ucraniano, de 24 años, encaja en el perfil que busca el club castellonense para apuntalar una parcela ofensiva que volverá a estar sometida a una gran exigencia entre LaLiga y la competición europea. Sin embargo, su incorporación no será sencilla. Desde Montilivi ya han trasladado sus condiciones para negociar una posible venta. Y no son precisamente asequibles.

El Girona pide 23 millones y un porcentaje de futura venta

El Girona estaría dispuesto a abrir la puerta a Vanat por una cantidad cercana a los 23 millones de euros. Además, el club catalán pretende reservarse un 15% de una futura venta del futbolista, una fórmula cada vez más habitual en operaciones de jugadores con margen de crecimiento.

Se trata de unas condiciones importantes para cualquier pretendiente. El Villarreal lleva tiempo siguiendo al delantero, aunque no es el único equipo interesado. Desde Turquía también ha aparecido el Trabzonspor como uno de los clubes que han preguntado por la situación del internacional ucraniano. El equipo otomano también habría preguntado por la situación de Viktor Tsygankov y tendría ya un acuerdo con el jugador, según Sport.ua. El Girona pediría diez millones de euros en su caso.

La realidad es que el descenso del Girona obliga a replantear muchas cuestiones en la planificación deportiva. Aunque Vanat tiene contrato hasta junio de 2030, en Montilivi son conscientes de que será complicado retener a algunos de sus futbolistas más cotizados si llegan ofertas de peso durante el verano.

Vanat enfría los rumores

Varios medios ucranianos llegaron incluso a dar por hecho su desembarco en La Cerámica. Sin embargo, el propio jugador se encargó de rebajar la euforia. "En este momento, no ha habido contacto con Villarreal. Si mi agente está presente en un partido del Villarreal, no significa que esté involucrado en algún tipo de negociación", explicó recientemente.

Estas declaraciones no cerraron necesariamente la puerta a una futura operación, pero que sí evidencian que el asunto todavía se encuentra en una fase muy embrionaria. El entorno del futbolista prefiere mantener la calma mientras se define el futuro del Girona tras el golpe que ha supuesto la pérdida de la categoría.

Un delantero que gusta en La Cerámica

Más allá de los rumores, lo cierto es que Vanat reúne muchas de las características que busca la dirección deportiva encabezada por Miguel Ángel Tena. El Villarreal quiere incorporar un delantero con proyección, capacidad goleadora y margen de crecimiento.

El internacional ucraniano ha dejado buenas sensaciones en su primera experiencia lejos de su país. Pese a la complicada campaña del Girona, terminó el curso como máximo realizador del equipo con nueve goles y dos asistencias en 27 partidos.

Su movilidad, agresividad para atacar los espacios y capacidad para jugar en todo el frente ofensivo le convierten en un perfil especialmente atractivo para un equipo que busca nuevas alternativas en ataque.

También convence su pasado en Kiev

El rendimiento mostrado en España se suma a una trayectoria que ya había llamado la atención en Ucrania. Antes de llegar al Girona, Vanat explotó definitivamente en el Dinamo de Kiev, donde firmó números sobresalientes.

En su última temporada con el conjunto ucraniano alcanzó los 21 goles entre todas las competiciones, 17 de ellos en la liga doméstica. En total, acumuló 43 tantos en 81 encuentros con el primer equipo del Dinamo a lo largo de tres temporadas, consolidándose como uno de los delanteros más determinantes del país.

Esa capacidad goleadora, unida a una adaptación relativamente rápida a LaLiga, es precisamente lo que ha despertado el interés de varios clubes europeos.

El Villarreal sigue rastreando el mercado

La búsqueda de un delantero continúa siendo una de las prioridades del Villarreal. La dirección deportiva maneja diferentes alternativas como la de Carlos Espí para reforzar una posición en la que Gerard Moreno sigue condicionado por los problemas físicos y donde el club busca aumentar la competencia de cara a una temporada de máxima exigencia.

Vanat es uno de los nombres que más gustan, aunque la operación dista mucho de estar cerrada. Con un precio de salida fijado en 23 millones de euros y la exigencia adicional de un porcentaje sobre una futura venta, el Girona ya ha marcado las primeras exigencias para cualquier club que quiera llevarse a su principal referencia ofensiva. Entre ellos, un Villarreal que sigue muy atento a cada movimiento del mercado.