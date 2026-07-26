Pau Navarro admite un cambio de filosofía con Iñigo Pérez: "Yo tenía muy asentada la idea de 'Marce'"

El canterano, recién renovado hasta 2031, explica las primeras diferencias con respecto al trabajo del entrenador asturiano tras el triunfo ante el PSV y admite que el nuevo técnico tiene "sus manías" y que "hay que adaptarse"

La victoria del Villarreal frente al PSV Eindhoven dejó muy buenas sensaciones sobre el césped y las primeras conclusiones no tardaron en aparecer. No obstante, las buenas noticias contrastan con algunos aspectos tácticos introducidos por el nuevo entrenador que está costando asimilar y que comienzan a sentirse dentro del propio grupo.

Uno de los jugadores que mejor conoce la evolución del equipo en estos últimos años es Pau Navarro, quien puso voz al momento que atraviesa el conjunto amarillo y explicó cómo está siendo el proceso de adaptación al nuevo estilo de Iñigo Pérez. El defensa reconoció que la plantilla está interiorizando una forma distinta de entender el juego respecto a la etapa de Marcelino García Toral, aunque aseguró que las primeras señales ya empiezan a verse sobre el terreno de juego.

Además de analizar el encuentro, el futbolista también tuvo palabras para la irrupción de los jóvenes de la cantera y quiso mandar un mensaje de ánimo a todos los afectados por los incendios que afectan a la Vall d'Uxó y localidades cercanas.

Un Villarreal cada vez más reconocible

Pau Navarro valoró positivamente el rendimiento del equipo frente al conjunto neerlandés y consideró que el marcador pudo ser incluso más amplio por el número de ocasiones generadas. "Creo que hemos tenido muchas ocasiones, así que bueno, el partido en la primera parte nos hemos podido ir con un par de goles de ventaja, pero bueno, al final ellos también tuvieron las suyas y hemos sido más eficaces en la segunda parte y nos llevamos la victoria".

El defensa destacó especialmente la capacidad del equipo para mantener la calma y mejorar tras el descanso, una de las claves que permitió al Villarreal imponerse a un rival de entidad como el PSV.

Las primeras correcciones de Iñigo Pérez

Uno de los aspectos más interesantes de sus declaraciones llegó al hablar del trabajo que está realizando Iñigo Pérez durante esta pretemporada. Pau Navarro explicó que, pese al poco tiempo de trabajo, el técnico ya está introduciendo matices importantes en el funcionamiento colectivo. "Nos dijo que estábamos muy bien, que siguiéramos igual. Nos ha corregido un par de cosas, lógicamente, que por el poco tiempo que llevamos, pues hace falta mejorar, pero nos ha dicho que estábamos muy bien, a seguir en la línea y que teníamos que meter los goles que las estábamos teniendo".

Las palabras del defensa reflejan que el cuerpo técnico está priorizando pequeños ajustes tácticos antes que una transformación radical, aunque sí deja entrever que el equipo todavía se encuentra en pleno proceso de construcción.

"Hay que apuntar las cosas que pide el nuevo míster"

El internacional Sub-21 fue todavía más explícito cuando habló del cambio de entrenador y de las diferencias con respecto al trabajo realizado durante las últimas temporadas bajo las órdenes de Marcelino García Toral. "Para mí quizás es un cambio porque yo tenía muy asentadas las ideas de 'Marce', y al final, bueno, un entrenador nuevo, con sus manías, con sus cosas, pero bueno, creo que poco a poco, al final las cosas que hacíamos por costumbre, hay que ir haciendo las que pide el nuevo míster y bueno, nada, al final, poco a poco irá saliendo todo, y hoy creo que lo hemos demostrado".

Esta reflexión de Pau Navarro evidencia que el Villarreal está viviendo una transición futbolística. Después de varias campañas con un modelo muy definido bajo las órdenes del técnico asturiano, la llegada de Iñigo Pérez obliga a los futbolistas a modificar automatismos adquiridos durante mucho tiempo. El propio jugador reconoce que todavía están incorporando nuevas consignas, aunque considera que el equipo ya empieza a mostrar sobre el césped la identidad que busca el nuevo entrenador.

El espejo para los canteranos

Pau Navarro también habló sobre el protagonismo que están teniendo los futbolistas de la cantera esta pretemporada. El defensor, que hace apenas dos años ocupaba ese mismo rol, aseguró sentirse identificado con ellos y explicó que intenta ayudarles en todo lo posible. "Me veo reflejado obviamente en todos ellos porque yo también he pasado por ahí. Yo solo intento ayudarles, por cómo está su posición, sé por lo que pueden estar pasando, pero la verdad que desde fuera se les ve muy cómodo, muy integrados y la verdad que todo está saliendo mucho mejor".

La pretemporada del Villarreal está siendo muy prometedora en cuanto al buen ambiente que se respira dentro del vestuario y la confianza con la que los jóvenes están afrontando sus primeras oportunidades con Iñigo Pérez, uno de los técnicos que más protagonismo está concediendo a los futbolistas formados en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Mensaje de apoyo a la Vall d'Uxó

Antes de finalizar su comparecencia, Pau Navarro quiso acordarse de la complicada situación que atraviesan la Vall d'Uxó y otros municipios cercanos como consecuencia de los incendios declarados en la zona. "Lo he visto antes de empezar el partido. Mando muchos ánimos a toda la gente de La Vall y de los pueblos de alrededor por lo que está sucediendo. Esperemos que se solucione lo más pronto posible y que todos puedan volver a casa y estemos todos bien".

El futbolista del Villarreal se unió así al respaldo del vestuario amarillo y al compromiso que el propio club expresó en sus redes sociales con los afectados por los incendios.