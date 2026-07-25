Cuatro mundialistas se unen al equipo para el segundo amistoso ante el campeón de Holanda

El Villarreal visita este sábado al PSV en el Philips Stadion (18:00 horas), ganador de la Eredivisie; el conjunto de Iñigo Pérez afronta una exigente prueba ante un rival de Champions League con el objetivo de seguir creciendo, aumentar el ritmo y comenzar a integrar a buena parte de los internacionales que ya se han reincorporado al grupo

Pape Gueye es uno de los cuatro mundialistas que se ha unido a la pretemporada amarilla.Villarreal CF

El Villarreal afronta este sábado su segundo compromiso de preparación con un importante salto en el nivel de exigencia. Tras el estreno con derrota frente al Benfica (2-0) en el Estadio Algarve de Faro, el conjunto de Iñigo Pérez visita al PSV Eindhoven (18:00 horas) en el Philips Stadion, en un amistoso que volverá a ofrecerse en directo y en abierto a través de Gol TV.

El encuentro pone a prueba al equipo amarillo después de casi tres semanas de trabajo, una nueva oportunidad para que el técnico navarro siga dando forma a un proyecto todavía en construcción. Apenas han transcurrido 20 días desde el arranque de la pretemporada, aunque el equipo empieza a recuperar efectivos importantes y afronta un examen de mucho mayor nivel frente a uno de los habituales protagonistas del fútbol europeo.

Rival de máxima exigencia

El calendario estival no ha dado respiro al Villarreal. Si el primer test fue frente al Benfica, ahora llega otro rival acostumbrado a competir en la máxima élite continental. El PSV, vigente campeón de la Eredivisie y fijo histórico en la Champions League -especialmente en las últimas temporadas-, representa un desafío ideal para medir la evolución del equipo amarillo.

El conjunto dirigido por Peter Bosz mantiene un estilo ofensivo muy reconocible basado en la posesión, la presión alta y un ritmo de juego muy intenso. De hecho, llega a esta cita después de imponerse por un espectacular 7-3 al Union Saint-Gilloise en un amistoso de preparación disputado a lo largo de 150 minutos, una muestra del momento físico en el que se encuentra el campeón neerlandés.

Para el Villarreal, será una prueba mucho más cercana a la realidad que encontrará dentro de apenas unas semanas cuando arranque LaLiga.

Más internacionales y más carga competitiva

La principal novedad de la expedición amarilla es la incorporación a la dinámica del grupo de Pape Gueye, Nicolas Pépé, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. Los cuatro mundialistas ya han dejado atrás sus vacaciones tras disputar el Mundial y comienzan ahora su puesta a punto con el grupo.

Todos ellos se unen a Logan Costa, primer mundialista que se incorporó a comienzos de esta semana tras su participación mundialista. Su regreso permite a Iñigo Pérez ampliar las rotaciones y empezar a ensamblar una plantilla mucho más parecida a la que competirá durante la temporada. Todavía faltan por incorporarse Alex Freeman y Renato Veiga, que apurarán sus vacaciones antes de unirse al grupo el próximo lunes, pero el bloque empieza poco a poco a coger forma.

También ha entrado en la expedición Juan Foyth, quien continúa avanzando en la recuperación de su lesión y ya trabaja parcialmente con el grupo.

Construyendo la idea de Iñigo Pérez

El amistoso de Faro dejó pocas conclusiones desde el punto de vista del marcador, aunque sí permitió ver las primeras pinceladas del nuevo Villarreal. Iñigo Pérez repartió minutos entre prácticamente todos los futbolistas disponibles, dio protagonismo a varios canteranos y comenzó a introducir algunos de los conceptos que pretende implantar.

Carlos Romero fue una de las notas más positivas en su regreso tras dos temporadas cedido en el Espanyol, mientras que jóvenes como Maciá, Diatta o Lautaro aprovecharon la oportunidad para reivindicarse. Ahora, ante un rival más exigente, el cuerpo técnico buscará comprobar cómo responde el equipo ante una presión más agresiva y un contexto competitivo de mayor intensidad. El objetivo sigue siendo acumular minutos, mejorar la condición física y seguir automatizando una propuesta futbolística que necesita tiempo para consolidarse.

Sin Arnau Tenas y con la vista puesta en Italia

La expedición amarilla viajó este viernes con destino a Maastricht antes de desplazarse por carretera hasta Eindhoven, donde permanecerá concentrada también tras el encuentro. Entre los expedicionarios ya no figuró Arnau Tenas, cuya cesión al Mallorca está prácticamente cerrada, mientras el Villarreal continúa trabajando en la incorporación de al menos un portero con experiencia internacional para competir con Luiz Júnior.

El club bermellón tiene ya casi cerrado su préstamo con opción de compra y la salida del meta catalán está a punto de cristalizar con un comunicado oficial que no se demorará más allá del fin de semana puesto que ya está todo acordado a expensas de unos pequeños detalles relacionados con el reparto salarial del portero.

Tras el partido, el equipo no regresará a España. El equipo permanecerá en tierras holandesas y el domingo pondrá rumbo a Italia para instalarse en el Novarello Resort & Spa y preparar la Como Cup, siguiente etapa de una pretemporada que seguirá aumentando progresivamente el nivel competitivo.