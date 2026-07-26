PSV 1-3 Villarreal: El proyecto de Iñigo Pérez despega con una exhibición ante el campeón holandés

El equipo amarillo sumó su primera victoria veraniega el Philips Stadion con la actuación más convincente de la pretemporada, dominando durante muchos tramos al vigente ganador de la Eredivisie; solo la falta de acierto evitó una goleada histórica; Mikautadze, Cheikh Thiam y Pau Cabanes rubricaron un triunfo que confirma el trabajo del nuevo técnico

El Villarreal de Iñigo Pérez despega con una exhibición ante el PSV Eindhoven.Villarreal CF

La segunda prueba del Villarreal de Iñigo Pérez dejó mucho más que una victoria. Después de caer en el estreno ante el Benfica (2-0), el 'Submarino' dio un paso adelante en Eindhoven y mostró una identidad mucho más reconocible. Intensidad en la presión, verticalidad, recuperación rápida tras pérdida y una capacidad constante para generar ocasiones fueron las principales señas de identidad de un equipo que hizo sufrir durante muchos minutos al PSV en su propio estadio.

El 1-3 incluso se quedó corto para los méritos de un Villarreal que desperdició un sinfín de oportunidades, especialmente durante una primera mitad en la que el marcador no reflejó el enorme dominio castellonense.

Una presión alta que desarboló al campeón neerlandés

El inicio del encuentro fue de dominio local. El PSV salió con mucha intensidad y obligó a Luiz Júnior a intervenir en los primeros minutos. Sin embargo, esa igualdad apenas duró unos instantes. A partir del minuto diez apareció el verdadero Villarreal. La presión diseñada por Iñigo Pérez empezó a surtir efecto y el equipo amarillo comenzó a recuperar balones muy arriba. Con Carlos Maciá ejerciendo de eje del centro del campo y Alassane Diatta desplegando un enorme recorrido para saltar a la presión, el conjunto castellonense ahogó la salida de balón del campeón de la Eredivisie.

Las recuperaciones en campo rival se sucedían una tras otra y, con Alberto Moleiro enlazando el juego entre líneas, Ayoze Pérez y Georges Mikautadze encontraban continuamente espacios a la espalda de la adelantada defensa neerlandesa. Solo faltaba el gol.

Mikautadze perdonó una goleada antes del descanso

No fue por falta de ocasiones. Mikautadze vivió una de esas tardes difíciles de explicar para un delantero de su nivel. El internacional georgiano disfrutó de varios mano a mano consecutivos ante Matej Kovár, pero el guardameta del PSV sostuvo a su equipo con varias intervenciones de mérito.

Ayoze también dispuso de una clara ocasión tras un error de la defensa local, mientras que Carlos Maciá rozó el gol con una vaselina que se marchó por encima del larguero. Nízar Jmili, muy activo durante todo el primer tiempo, aportó desequilibrio por banda, mientras Alberto Moleiro volvió a demostrar su calidad entre líneas para acelerar las transiciones ofensivas.

El Villarreal llegaba con una facilidad insultante al área rival, pero el marcador permanecía inmóvil. Incluso el PSV dispuso de alguna llegada aislada aprovechando los riesgos que asumía el conjunto amarillo con su presión adelantada, aunque las mejores ocasiones siempre fueron visitantes. El descanso llegó con un sorprendente 0-0 que castigaba injustamente el excelente primer tiempo del conjunto de Iñigo Pérez.

El premio llegó tras el descanso

El Villarreal no cambió el plan tras pasar por los vestuarios. Gerard Moreno y Carlos Romero entraron al terreno de juego y el dominio continuó siendo amarillo. El lateral valenciano avisó con un disparo que rozó el poste y poco después Gerard obligó nuevamente a intervenir al meta local. La sensación era que el gol acabaría llegando por pura insistencia. Y así ocurrió.

En el minuto 65, una rápida transición iniciada desde campo propio terminó con una gran combinación ofensiva que dejó a Mikautadze lanzado al espacio. El delantero georgiano, ganó la carrera a la defensa, regateó con enorme sangre fría al portero y, esta vez sí, empujó el balón a la red para hacer justicia al partido que estaba firmando. Era el primer gol del Villarreal de Iñigo Pérez y también el premio para el atacante georgiano después de una tarde de constantes llegadas.

Cheikh y Cabanes certifican la victoria

El tanto liberó definitivamente al Villarreal. Siete minutos más tarde llegó el segundo. Thiago Fernández condujo un rápido contraataque y encontró a Cheikh Thiam, que definió con enorme calidad para colocar el 0-2.

La alegría visitante apenas duró unos minutos. Un error de Luiz Júnior en la salida de balón permitió a Mauro Júnior reducir distancias con una vaselina desde la frontal que devolvía momentáneamente la emoción al encuentro. Pero el intercambio de regalos no había terminado.

Prácticamente en la acción siguiente fue el portero del PSV quien cometió un error todavía más grosero. Pau Cabanes presionó con fe, robó el balón dentro del área y marcó a puerta vacía para establecer el definitivo 1-3. En apenas tres minutos se marcaron tres goles que terminaron por cerrar un encuentro mucho más desequilibrado de lo que reflejó el resultado final.

Macià y Diatta siguen llamando a la puerta

Aparte de la victoria, el encuentro dejó muy buenas noticias para Iñigo Pérez. Carlos Maciá completó otro partido de enorme personalidad. El centrocampista, recién renovado y llamado a tener hueco en el primer equipo, volvió a demostrar criterio con balón, inteligencia táctica y una gran capacidad para sostener al equipo como mediocentro.

A su lado, Alassane Diatta confirmó las magníficas sensaciones que ya había dejado frente al Benfica. Su despliegue físico, agresividad en la presión y capacidad para abarcar campo le convierten en una de las grandes revelaciones de esta pretemporada.

También dejaron detalles muy positivos Nízar Jmili, Moleiro y Thiago Fernández, mientras que Pau Cabanes volvió a aprovechar los minutos para reivindicarse con otro gol.

Primera victoria y mucho optimismo

El triunfo supone el primero de Iñigo Pérez como entrenador del Villarreal y deja sensaciones muy prometedoras de cara a la continuación de la pretemporada. El equipo ofreció una versión reconocible, valiente y ofensiva frente a un rival de entidad como el vigente campeón de la Eredivisie. La presión alta, la agresividad para recuperar el balón y la facilidad para generar ocasiones empiezan a dibujar el sello del nuevo técnico.

Si el Villarreal consigue trasladar esta producción ofensiva a una mayor eficacia de cara al gol, el proyecto amarillo puede empezar a ilusionar mucho antes de que arranque oficialmente la temporada.

Ficha técnica

PSV Eindhoven (1): Kovář; Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Yarek Gąsiorowski, Sildillia; Veerman, Fernández; Dennis Man, Van Bommel, Mijnans y Pléa. También jugaron Driouech, Bawuah, Amir Bouhamdi y Shuryjano Cornecion.

Villarreal CF (3): Luiz Júnior; Mouriño, Kambwala, Pau Navarro, Sergi Cardona; Carlos Macià, Alassane Diatta, Nízar Jmili, Alberto Moleiro; Mikautadze y Ayoze Pérez. También jugaron Logan Costa, Gerard Moreno, Carlos Romero, Thiago Fernández, Pau Cabanes, Álex Forés, Cheikh Thiam, Lautaro Spatz, Budesca y César Bonafé.

Goles: 0-1 (m.65) Mikautadze; 0-2 (m.72) Cheikh Thiam; 1-2 (m.74) Mauro Júnior; 1-3 (m.75) Pau Cabanes.

Árbitro: E. Blank (Países Bajos). Amonestó a Sergi Cardona, Diatta y Mouriño.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Philips Stadion de Eindhoven ante una buena entrada.