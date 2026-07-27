Sergi Cardona negocia su renovación con el Villarreal hasta 2030

El 'Submarino' trabaja en ampliar el contrato del lateral de Lloret de Mar, cuya vinculación actual expira en 2027 y la negociación avanza en buena sintonía; distinta es la situación de Gerard Moreno, que entra en su último año de contrato sin conversaciones para renovar, por lo que todo apunta a que será su último baile en La Cerámica

El Villarreal no solo sigue inmerso en la confección de la plantilla de Iñigo Pérez, sino que también trabaja en uno de sus expedientes más importantes a medio plazo. Tanto Sergi Cardona como Gerard Moreno afrontan su último año de contrato, aunque la situación de ambos se antoja muy diferente.

Mientras el club ya ha puesto en marcha las conversaciones para renovar al lateral izquierdo hasta 2030, el capitán encara la temporada con la sensación de que será la última. Todo apunta a que está viviendo sus últimos meses como jugador del Villarreal. No existe, por ahora, ninguna negociación en curso para prolongar su vinculación y todo invita a pensar que la leyenda amarilla se despedirá de La Cerámica cuando finalice el curso.

Sergi Cardona, prioridad para amarrar el lateral izquierdo

El Villarreal quiere que Sergi Cardona siga siendo una pieza importante del proyecto. El lateral catalán, de 27 años, tiene el perfil ideal para continuar creciendo bajo las órdenes de Iñigo Pérez y la dirección deportiva ya ha comenzado a mover ficha para evitar que se marche libre al próximo verano.

Las conversaciones entre ambas partes ya están en marcha y se desarrollan en un clima de buena sintonía. La intención del club pasa por ampliar su contrato hasta junio de 2030, una muestra de confianza hacia un futbolista que ha ofrecido un rendimiento notable desde su llegada como agente libre procedente de la UD Las Palmas.

Eso sí, la renovación todavía no está cerrada. Cardona estudia la propuesta junto a su entorno a la espera de conocer cuál será su rol en el equipo a las órdenes de Iñigo Pérez. No hay que olvidar que el único 'fichaje' realizado hasta ahora, el de Carlos Romero, ha venido precisamente para reforzar su demarcación. Pese a ello, las sensaciones con su continuidad son positivas, pero la negociación continúa abierta.

La apuesta del Villarreal responde también a la confianza que Iñigo Pérez ha depositado en el lateral. El técnico pamplonés considera que puede seguir siendo un futbolista importante dentro de su rotación pese a la competencia que supone el regreso de Romero tras su gran cesión en el Espanyol.

Gerard Moreno vive cada día como si fuera el último

La situación cambia completamente cuando se habla de Gerard Moreno. El máximo goleador de la historia del Villarreal parece abocado a entrar en su último año de contrato, pero, a diferencia de Cardona, no existe ninguna negociación encaminada a prolongar su vinculación con el club.

A sus 34 años, tanto la entidad como el propio futbolista parecen asumir que la temporada 2026/2027 puede representar el final de una de las trayectorias más brillantes que se recuerdan en La Cerámica. Y el propio Gerard transmite esa sensación.

Quienes conviven con él durante el día a día perciben a un capitán especialmente implicado en disfrutar de cada momento. Desde los desplazamientos del equipo durante la pretemporada hasta los actos institucionales o las iniciativas sociales del club, el delantero está viviendo cada experiencia con una naturalidad que recuerda a quien sabe que se acerca el final de una etapa irrepetible.

Su reciente visita al equipo EDI del Villarreal volvió a demostrar ese compromiso que siempre le ha caracterizado. Gerard compartió entrenamiento, fotografías y conversaciones con los jugadores de la Escuela de Fútbol de Discapacidad Intelectual, confirmando, una vez más, que su legado va mucho más allá de los goles.

Una leyenda que afronta su undécima temporada

Si nada cambia, Gerard disputará su undécima campaña en el primer equipo amarillo. Lo hará como máximo goleador de la historia del club, con 130 goles y 49 asistencias en 321 partidos oficiales, además de ser uno de los grandes símbolos de la histórica Europa League conquistada en Gdansk.

También está muy cerca de seguir escalando posiciones entre los futbolistas con más encuentros disputados con la camiseta amarilla, otro registro que refuerza su dimensión dentro de la entidad.

Las lesiones han condicionado sus últimas temporadas y también su protagonismo sobre el césped, aunque cada vez que ha estado disponible ha seguido demostrando una eficacia extraordinaria de cara a portería.