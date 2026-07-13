Gerard Moreno y Sergi Cardona: dos decisiones a tomar a medio plazo

Tanto el lateral izquierdo como el delantero son los dos jugadores de la plantilla castellonense que entran en su último año de contrato

El Villarreal, inmerso en la configuración de la plantilla que ponga a disposición de Iñigo Pérez y su cuerpo técnico para esta temporada, también tiene algunas cuestiones pendientes a medio plazo. Por ejemplo la situación de dos futbolistas, como Sergi Cardona y Gerard Moreno, que entran en su último año de contrato con la entidad castellonense.

Un asunto que no es prioritario en el Villarreal pero que puede marcar el paso para los próximos meses. Ya sea con alguna renovación, con agotar el año que le resta a las partes sin más y, menos probable, con la salida de alguno de ellos este verano, como sucede en algunos casos con futbolistas que entran en su último año y se quiere hacer caja con ellos.

La leyenda de Gerard Moreno en el Villarreal

Un caso especial es el de Gerard Moreno. No se trata de un futbolista cualquiera, sino el de un jugador que es santo y seña de los últimos tiempos del Villarreal. El delantero acaba su vinculación con el cuadro castellonense, al que regresó en el verano de 2018 procedente del Espanyol a cambio de 20 millones de euros.

La situación de Gerard Moreno a medio plazo probablemente tenga que ver con lo que el jugador muestre en el primer tramo de la temporada. El delantero de 34 años es todo una institución en el Villarreal en el que ha disputado 321 partidos a lo largo de su carrera, y en los que ha marcado 130 goles y ha dado 49 asistencias.

Sin embargo, su peso en el equipo la temporada pasada fue menor para participar en 24 partidos. Es verdad que logró 10 goles, lo que demuestra su interesante ratio de tantos por encuentros. Las lesiones también condicionaron la regularidad del futbolista en el que fue el último año de Marcelino García Toral. Habrá que esperar para saber también qué rol le otorga Iñigo Pérez en esta nueva campaña.

Nueva competencia para Sergi Cardona en el lateral izquierdo

Otra situación es la de Sergi Cardona, que también entra en su último año de contrato con el Villarreal. El catalán contará con el extra de que regresa al club castellonense Carlos Romero, quien ha mostrado un gran rendimiento durante su cesión en el Espanyol y le generará competencia para un lateral izquierdo ya sin Alfonso Pedraza, que se marchó a la Lazio tras acabar contrato.

El nivel que muestre Sergi Cardona durante los primeros meses de competición, como en el caso de Gerard Moreno, podría condicionar y poner en contexto de más o menos fuerza al jugador y al club para una renovación. Cierto es que a sus 27 años se trata de un futbolista con recorrido aún por delante, lo que también podría llamar la atención de otros equipos si su rendimiento es alto en estos meses.

Sergi Cardona fue firmado por el Villarreal hace dos veranos como agente libre, después de que terminara su contrato con Las Palmas. En caso de que no se optara por la renovación, el jugador se podría marchar de la misma forma al acabar la temporada 26/27 que arranca en unas semanas.