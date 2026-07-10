El cuerpo técnico de Iñigo Pérez: un campeón de Europa, un exgroguet y una eminencia bajo palos

El técnico navarro lidera un equipo de trabajo integrado por Adrián López como segundo entrenador, Javi Mallo al frente de la preparación física, Xavi Valero como entrenador de porteros y Óscar Díaz como analista, un grupo que reúne una gran experiencia en la élite del fútbol europeo y un amplio conocimiento del fútbol moderno

Una vez que ha arrancado la pretemporada, Iñigo Pérez ya tiene completamente definido el grupo de trabajo con el que intentará implantar su idea en el Villarreal. El técnico no ha querido rodearse únicamente de colaboradores de confianza sino de perfiles complementarios y con trayectorias contrastadas, desde un exinternacional y campeón con el Atlético hasta un preparador físico con tres Champions en su currículum o uno de los entrenadores de porteros más prestigiosos de Europa.

El técnico pamplonés estará muy bien acompañado en su reto de dirigir al Villarreal. De hecho, ha configurado un cuerpo técnico de máxima confianza para dar forma a un nuevo proyecto que deberá competir en LaLiga y en la Liga de Campeones. Junto a él desembarcan Adrián López como segundo entrenador, Javi Mallo al frente de la preparación física, Xavi Valero como entrenador de porteros y Óscar Díaz como analista, un grupo de trabajo que combina experiencia en la élite, conocimiento táctico y una larga trayectoria en algunos de los clubes más importantes del fútbol europeo.

Tres de ellos coincidieron con Iñigo Pérez en el Rayo Vallecano -todos salvo Valero- y han venido de su mano para seguir trabajando codo con codo en Miralcamp con el objetivo de trasladar al Villarreal una metodología que dio excelentes resultados en Vallecas.

Adrián López, viejo conocido y hombre de confianza de Iñigo Pérez

El asistente principal de Iñigo Pérez será Adrián López, un viejo conocido del fútbol español y del Villarreal que regresa a la que fue su casa tras una destacada carrera como delantero. El de San Martín de Teverga regresa a La Cerámica con 38 años. Conoce bien la casa porque defendió una temporada y media al equipo castellonense (la 20215/2016 completa y la segunda mitad de la 2016/2017), tramos de su carrera en los que fue cedido por su club de propiedad, el Oporto.

En el equipo amarillo disputó un total de 40 partidos en los que marcó siete goles y repartió cinco asistencias. En total, jugó 1.675 minutos como groguet.

El asturiano completó una brillante trayectoria como futbolista defendiendo las camisetas del Oviedo, Deportivo de La Coruña, Málaga, Atlético de Madrid, Oporto, Villarreal, Osasuna y Alavés, entre otros.

Su etapa más exitosa llegó en el conjunto rojiblanco, donde conquistó una Liga, una Europa League, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone.

Tras terminar su carrera como futbolista, inició una nueva etapa en los banquillos de la mano de Iñigo Pérez, una relación que nació fruto de su etapa compartida en Osasuna. Ambos desarrollaron una gran amistad gracias a su pasión por el análisis del juego y el estudio del fútbol, hasta el punto de que el entrenador navarro no dudó en llamarle cuando dio el salto al Rayo Vallecano.

El propio Iñigo ha destacado públicamente su capacidad para interpretar el estado de forma de los futbolistas y detectar el potencial de cada jugador, una cualidad que considera diferencial dentro de un cuerpo técnico.

Javi Mallo, un preparador físico con tres Champions

La preparación física estará en manos de Javi Mallo, uno de los especialistas más experimentados del fútbol español. Su trayectoria comenzó en la UD Sanse (2001/2007) antes de incorporarse al Atlético de Madrid (2007-2011). Posteriormente dio el salto al Manchester City (2011/2013) y, en 2013, fichó por el Real Madrid, donde permaneció más de una década formando parte del cuerpo técnico blanco.

Durante ese periodo participó en una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club, conquistando, entre otros títulos, tres Ligas de Campeones. Tras cerrar su ciclo en el Santiago Bernabéu recaló en el Rayo Vallecano, donde coincidió con Iñigo Pérez hasta su llegada al Villarreal. Su experiencia en clubes de máxima exigencia supone un aval importante para un equipo que volverá a competir al máximo nivel europeo.

Xavi Valero, un referente mundial para la portería amarilla

Uno de los fichajes más prestigiosos del nuevo cuerpo técnico es el de Xavi Valero, que asumirá la preparación de los porteros del Villarreal. Natural de Castellón, el técnico de 49 años regresa a la provincia después de desarrollar una extensa carrera internacional. Antes fue portero profesional en equipos como Castellón, Mallorca, Logroñés, Murcia o Córdoba, aunque su verdadero reconocimiento llegó desde los banquillos.

Valero ha construido buena parte de su carrera junto a Rafael Benítez, formando parte de sus cuerpos técnicos en clubes como Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Nápoles o Real Madrid. Además, también trabajó en el West Ham durante siete temporadas y recientemente regresó al Liverpool antes de decidir volver a España este verano.

Su reputación va mucho más allá del entrenamiento específico de los guardametas. Está considerado un técnico muy meticuloso y con un marcado perfil académico, ya que cuenta con formación especializada como entrenador de porteros y estudios en Psicología del Deporte. Su metodología destaca por el análisis exhaustivo del juego y por ofrecer información detallada tanto a los porteros como a los futbolistas de campo sobre el comportamiento de los guardametas rivales.

Ahora tendrá la responsabilidad de sacar el máximo rendimiento a una portería en la que competirán por la titularidad tres metas de alto nivel como Arnau Tenas, Diego Conde y Luiz Júnior.

Óscar Díaz, el trabajo silencioso desde la sala de vídeo

Completa el grupo Óscar Díaz, encargado del análisis táctico y del estudio de los rivales. Su labor es una de las menos visibles, pero también una de las más importantes dentro del funcionamiento diario de un equipo profesional. Durante cinco temporadas desempeñó esta función en el Rayo Vallecano, elaborando informes, vídeos y análisis que servían de base para preparar cada partido.

Su crecimiento coincidió con la consolidación del club madrileño en Primera División y su clasificación para competición europea, convirtiéndose en una pieza indispensable dentro del cuerpo técnico primero de Andoni Iraola y posteriormente de Iñigo Pérez.

En el Villarreal volverá a ejercer ese papel estratégico desde la sombra, proporcionando toda la información necesaria para que el nuevo entrenador pueda preparar cada encuentro con el mayor nivel de detalle posible.

Con este grupo de especialistas, el Villarreal no solo ha incorporado un nuevo entrenador, sino un cuerpo técnico de primer nivel que combina experiencia internacional, conocimiento táctico y una relación de confianza consolidada. Un equipo de trabajo diseñado para acelerar la implantación de la idea futbolística de Iñigo Pérez y afrontar con garantías una temporada en la que el 'Submarino' volverá a medirse a la élite del fútbol europeo.