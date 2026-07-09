Requena se gana un sitio en el mercado: el Levante toma la delantera por el canterano

Tras firmar una sobresaliente temporada cedido en el Córdoba, el centrocampista granadino ya había despertado el interés de varios clubes de Segunda y del extranjero, pero sus mejores opciones están en la máxima categoría con el Rayo Vallecano, el Racing y el club granota, ahora mismo el mejor colocado para hacerse con sus servicios

La 'operación salida' del Villarreal sigue avanzando, pero no todos los expedientes están finiquitados. Mientras algunos futbolistas tienen prácticamente cerrada su marcha, el caso de Dani Requena se encuentra en una situación diferente. El centrocampista granadino regresa tras cesión este verano después de completar la mejor temporada de su carrera en el Córdoba y, antes de tomar cualquier decisión, el club quiere que Iñigo Pérez lo evalúe de cerca en pretemporada.

El nuevo entrenador amarillo tendrá la oportunidad de examinar personalmente a un futbolista que llega claramente revalorizado después de consolidarse como una de las piezas más importantes del conjunto cordobesista. Solo entonces se decidirá si tiene hueco en una plantilla que este curso afrontará el exigente reto de competir en LaLiga y la Liga de Campeones. Mientras tanto, los pretendientes no dejan de aparecer.

El Levante mueve ficha

El club que más decidido parece a apostar por Dani Requena es el Levante. Según informa la Cadena SER, la dirección deportiva granota ya ha trasladado al Villarreal su interés por incorporar al mediocentro y permanece a la espera de conocer cuál será la decisión definitiva del nuevo técnico una vez avance la preparación estival. El club granota se ha armado de paciencia. Su interés es firme y la dirección deportiva ya ha movido ficha. Ahora la pelota está en el tejado del Villarreal.

En Orriols consideran que Requena encaja perfectamente en el perfil que buscan para reforzar el centro del campo. Con la salida de Pablo Martínez, el conjunto levantinista necesita un futbolista capaz de aportar equilibrio, recorrido y capacidad para llegar al área rival, características que el granadino ha demostrado durante la última temporada. La operación, sin embargo, aún está lejos de ser inmediata.

El Villarreal no tiene prisa. El centrocampista mantiene contrato hasta junio de 2027 y la intención del club pasa por analizar primero su rendimiento durante las primeras semanas de trabajo antes de decidir si continúa, sale cedido o se estudia un traspaso. En el caso de optar por una salida, los Roig son partidarios de un traspaso.

Una temporada que ha disparado su cotización

Mientras se suceden estas averiguaciones, Requena regresa a Miralcamp después de completar un curso sobresaliente en el Córdoba. A las órdenes de Iván Ania disputó 36 encuentros oficiales en Segunda División, superó ampliamente los 2.600 minutos de competición y firmó dos goles. Aparte de las cifras, fue uno de los futbolistas más utilizados por el técnico asturiano y uno de los pilares sobre los que se apoyó el conjunto andaluz durante toda la temporada. Su crecimiento ha sido más que notable.

El rendimiento mostrado en El Arcángel incluso le abrió las puertas de la selección española Sub-21 el pasado mes de marzo, participando en los encuentros clasificatorios para el próximo Campeonato de Europa. Todo ello ha provocado que su valor de mercado aumente considerablemente en apenas unos meses.

Mucho más que un mediocentro

Uno de los aspectos que más seduce a los clubes interesados es su polivalencia. Aunque su posición natural es la de interior o mediocentro, Requena puede desenvolverse prácticamente en cualquier zona del centro del campo. Destaca por su inteligencia táctica, su capacidad para interpretar los partidos y un despliegue físico que le permite participar tanto en tareas defensivas como incorporarse con criterio al ataque.

Con 1,86 metros de altura, también ofrece presencia en el juego aéreo y una notable capacidad para abarcar metros, un perfil muy cotizado en el actual mercado de Segunda División. Precisamente, esas características son las que han llevado al Levante a considerarlo como uno de los principales candidatos para reforzar su medular.

No solo el Levante

Aunque el conjunto granota parece partir con ventaja, la competencia será importante. Durante las últimas semanas varios equipos de Segunda División han seguido muy de cerca la situación del futbolista. Además, antes incluso del interés levantinista ya habían aparecido clubes de Primera División como el Rayo Vallecano y el recién ascendido Racing de Santander, que también valoraban su incorporación.

A ellos se suman diferentes equipos del extranjero, especialmente de Bélgica, Países Bajos y Portugal, que han preguntado por un jugador cuyo crecimiento ha sido una de las mejores noticias para el Villarreal durante el pasado curso. Esa competencia permitirá al club amarillo afrontar la negociación desde una posición de fuerza.

La decisión pasa por Íñigo Pérez

Con contrato hasta 2027, el Villarreal sabe que este verano será determinante para definir el futuro del centrocampista. Si finalmente Íñigo Pérez entiende que no tendrá protagonismo en el primer equipo, la entidad estudiará la fórmula más beneficiosa para todas las partes. Sobre la mesa aparecen varias posibilidades: una renovación previa seguida de una cesión, un préstamo simple o incluso un traspaso reservándose un porcentaje de una futura venta, una fórmula que el club ya está utilizando en otras operaciones de este mercado.

Pero antes de todo eso llegará la pretemporada. El técnico navarro quiere conocer de primera mano a todos los futbolistas que regresan tras cesión y Requena es uno de los que más opciones tiene de cambiar su futuro en función de lo que ocurra durante estas primeras semanas de trabajo.