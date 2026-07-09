Giro de 180 grados con Víctor Moreno: del regreso soñado al Granada al traspaso al Tenerife

El extremo derecho granadino está a un paso de convertirse en nuevo jugador del equipo canario en propiedad cuando parecía tener cerrada su vuelta al equipo de su tierra hace apenas unas semanas; finalmente cambiará Los Cármenes por el Heliodoro Rodríguez López en una operación que permitirá al 'Submarino' resolver otro de los expedientes abiertos de los cedidos que regresaban este verano

El mercado de fichajes nunca deja de sorprender y el caso de Víctor Moreno es otro buen ejemplo de ello. Hace apenas dos semanas todo apuntaba a que el extremo granadino regresaría al club donde dio sus primeros pasos como futbolista. El Granada tenía muy avanzada su incorporación y el jugador veía con buenos ojos volver a casa. En el Villarreal daban prácticamente por cerrada una operación que solo era cuestión de tiempo.

Sin embargo, el fútbol vuelve a demostrar que hasta que no hay firmas nada está cerrado. Las conversaciones entre Granada y Villarreal han ido perdiendo fuerza con el paso de los días y el fichaje terminó enfriándose por completo. La irrupción del fondo de inversión BLA en la planificación deportiva del conjunto nazarí modificó las prioridades del club y la operación quedó completamente bloqueada. Fue entonces cuando apareció el Tenerife.

El conjunto canario aceleró las negociaciones en apenas unas horas y logró adelantarse al resto de pretendientes para hacerse con uno de los futbolistas con mayor proyección de la cantera amarilla. A falta únicamente de la oficialidad, el acuerdo entre ambas entidades está completamente cerrado, según informa Deportes COPE Tenerife.

Traspaso definitivo y otro expediente resuelto

La salida de Víctor Moreno supone otro quebradero de cabeza menos para Iñigo Pérez en este inicio de pretemporada. El técnico del Villarreal debía decidir durante el verano qué hacer con buena parte de los futbolistas que regresaban tras cesión, pero la dirección deportiva está acelerando las operaciones.

Después del traspaso de Ramón Terrats al Getafe y de la venta de Toni Tamarit al Alverca portugués, ahora será Víctor Moreno quien abandone definitivamente la disciplina amarilla. El Villarreal no contempla una nueva cesión. Al atacante únicamente le resta un año de contrato y el club entiende que ha llegado el momento de encontrar una salida definitiva que beneficie a todas las partes.

La operación, según apuntan diferentes informaciones, se cerrará con un traspaso adaptado a las posibilidades económicas del Tenerife. El conjunto blanquiazul no podía asumir el millón de euros en el que el Villarreal valoraba inicialmente al futbolista, por lo que ambas entidades han encontrado una fórmula basada en variables por objetivos y un porcentaje de una futura venta que permanecerá en manos del club castellonense.

Nueve años de crecimiento en Miralcamp

La salida pone fin a una larga etapa de formación en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Víctor Moreno llegó al Villarreal siendo apenas un niño, después de abandonar la cantera del Granada cuando todavía era cadete. Desde entonces, su progresión siempre fue considerada una de las más prometedoras de su generación. De hecho, el club decidió acelerar su crecimiento en varias ocasiones.

En la temporada 2023/2024 fue el único futbolista en edad juvenil que tuvo ficha y dorsal con el Villarreal B en Segunda División. Debutó en el fútbol profesional con solo 17 años y llegó incluso a marcar un gol en LaLiga Hypermotion frente al Racing de Santander. Posteriormente terminó consolidándose en el filial amarillo, donde fue creciendo hasta convertirse en una de las referencias ofensivas del equipo.

Una temporada que disparó su cotización

El último curso terminó de confirmar que estaba preparado para dar un nuevo paso. La primera mitad de la temporada la disputó en el Villarreal B, donde fue uno de los futbolistas más determinantes de Primera Federación. Disputó una veintena de encuentros y firmó ocho asistencias, siendo durante varias jornadas el máximo asistente del Grupo II. Solo Adnane Ghailan consiguió mejorar sus registros, aunque necesitó bastantes más partidos para hacerlo.

En enero salió cedido a la Cultural Leonesa para estrenarse nuevamente en Segunda División. Allí disputó 16 encuentros, fue titular en ocho ocasiones y terminó el campeonato con cinco goles y ocho asistencias entre ambas etapas del curso, pese a que no pudo evitar el descenso del conjunto leonés. Evidentemente, su rendimiento despertó el interés de numerosos equipos de Segunda División.

Media Segunda tras sus pasos

Granada, Córdoba, Albacete, Ceuta y otros clubes siguieron muy de cerca su situación durante las últimas semanas. Sin embargo, ha sido el Tenerife el que terminó moviéndose con mayor rapidez para cerrar la operación. En el Heliodoro consideran que Víctor Moreno reúne exactamente el perfil que buscan para reforzar el ataque.

Se trata de un extremo clásico, muy vertical, rápido y con capacidad para romper líneas en el uno contra uno. Es un futbolista de banda, desequilibrante, con facilidad para acelerar el juego y especialmente peligroso cuando recibe abierto en el perfil izquierdo para conducir hacia dentro con su pierna derecha. Además de su desborde, destaca por su último pase, una de las facetas que mejor ha desarrollado durante los últimos años en la cantera amarilla.

Su llegada encaja perfectamente en la política deportiva que está desarrollando el Tenerife este verano, basada en incorporar futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento y en propiedad.

El Villarreal sigue aclarando su verano

Por su parte, el Villarreal continúa reduciendo la larga lista de decisiones que tenía pendientes antes de cerrar definitivamente la plantilla de Iñigo Pérez.

El club ha optado por convertir en traspasos aquellas situaciones en las que entendía que el futbolista ya no tendría recorrido dentro del primer equipo, pero sin renunciar a obtener beneficios futuros mediante variables o porcentajes de una posible venta.

En el caso de Víctor Moreno, el 'Submarino' se despide de uno de los mayores talentos de su cantera, un futbolista que durante nueve años fue quemando etapas hasta debutar en el fútbol profesional y que ahora buscará consolidarse en Segunda División con la camiseta del Tenerife. Mientras tanto, el Villarreal sigue despejando el camino a Iñigo Pérez, que cada día tiene menos expedientes abiertos sobre la mesa de cara a una pretemporada marcada por las decisiones de mercado.