Toni Tamarit, siguiente carpeta resuelta: ya anunciado por su nuevo club

El lateral valenciano debía incorporarse a la pretemporada tras su cesión en el Mirandés, pero su situación ha quedado resuelta con un traspaso definitivo al Alverca portugués; el jugador firma por cuatro temporadas con el cuadro luso y el Villareal se guarda un porcentaje de una futura venta

El Villarreal sigue aligerando la lista de asuntos pendientes antes de que la plantilla afronte el inicio de la pretemporada. El último en resolver su futuro ha sido Toni Tamarit, cuyo traspaso al Alverca portugués ya es oficial después del anuncio realizado por el conjunto luso. De esta forma, el lateral valenciano no se incorporará este jueves a los entrenamientos a las órdenes de Íñigo Pérez y deja de formar parte del grupo de futbolistas que regresaban tras cesión y debían pasar la reválida del nuevo entrenador.

La salida de Tamarit supone un problema menos para el técnico navarro. Hace apenas unos días eran nueve los jugadores que volvían a Vila-real después de sus préstamos, pero las situaciones de Ramón Terrats -traspasado al Getafe- y del propio Tamarit ya han quedado resueltas. Así, la lista de expedientes abiertos se reduce ahora a siete futbolistas, cuyos futuros deberán definirse a lo largo de las próximas semanas.

Oficial: El Alverca anuncia a Toni Tamarit

El Alverca ha confirmado la incorporación del defensa de 20 años con un contrato hasta junio de 2030, culminando una operación que llevaba días cerrada y que solo esperaba hacerse oficial. Aunque ninguna de las partes ha desvelado el importe del traspaso, diferentes informaciones apuntan a que el Villarreal se ha reservado un importante porcentaje de una futura venta, situado entre el 40 y el 50%, una fórmula habitual en las operaciones con jóvenes futbolistas con margen de crecimiento.

La venta llega después de una temporada que ha servido para revalorizar al futbolista. Tamarit disputó el pasado curso cedido en el Mirandés, donde dio un importante salto en LaLiga Hypermotion. A pesar de ser uno de los jugadores más jóvenes de la plantilla rojilla, participó en 32 encuentros oficiales, fue titular en 20 de ellos y acumuló 1.764 minutos de juego. Además, repartió dos asistencias y terminó consolidándose como una pieza habitual en los planes del conjunto burgalés.

Su adaptación fue especialmente llamativa porque apenas había pasado por el Villarreal B antes de salir cedido. Tras destacar en el Villarreal C, donde se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por David Albelda, el club apostó por acelerar su crecimiento enviándolo directamente al fútbol profesional. Una decisión que sorprendió en su momento, pero que terminó dando resultado desde el punto de vista formativo.

Durante buena parte de la temporada actuó como carrilero derecho en un sistema con defensa de cinco. Su despliegue físico y capacidad para recorrer toda la banda le permitieron hacerse un hueco desde el inicio del campeonato, aunque con el paso de las jornadas fue alternando titularidades con apariciones desde el banquillo. Pese al descenso del Mirandés a Primera RFEF, el Villarreal considera que el curso ha servido para aumentar considerablemente el valor del futbolista.

El Villarreal no ha querido frenar su progresión

La competencia existente en el primer equipo y la falta de espacio para seguir creciendo hacían muy complicado encontrarle un sitio en la plantilla de Iñigo Pérez. Por ello, la dirección deportiva ha optado por una venta que permite ingresar una cantidad económica inmediata sin renunciar a beneficiarse de una posible revalorización futura gracias al porcentaje que conserva sobre sus derechos.

El Alverca, por su parte, apuesta por un jugador joven que llega con experiencia en el fútbol profesional español y que tendrá la oportunidad de estrenarse en la máxima categoría portuguesa. El conjunto de Alverca do Ribatejo regresó recientemente a la élite del fútbol luso y confía en que Tamarit continúe con la progresión mostrada durante su etapa en Segunda División.

Carpeta cerrada en apenas dos años

El valenciano pone así fin a una breve pero intensa etapa como futbolista del Villarreal. Llegó a Miralcamp en el verano de 2024 procedente del Alboraya, renovó su contrato hasta 2028 tras su gran rendimiento en el Villarreal C y, en apenas dos temporadas, ha pasado de ser una apuesta de cantera a protagonizar un traspaso internacional que puede seguir dejando beneficios al club en el futuro.

Con su marcha, el Villarreal continúa dando forma a una plantilla que todavía sufrirá numerosos cambios antes del cierre del mercado. Y, sobre todo, facilita el trabajo de Íñigo Pérez, que afronta sus primeros entrenamientos con un expediente menos sobre la mesa y siete casos aún pendientes de resolver entre los futbolistas que regresan tras cesión.