Oficial: Ramón Terrats deja el Villarreal y ficha por el Getafe hasta 2029

El centrocampista catalán pone fin a su etapa en el 'Submarino' tras su cesión en el Espanyol para regresar al equipo de José Bordalás en un traspaso que, aunque no ha trascendido oficialmente, ronda los tres millones de euros

Ramón Terrats ya es historia del Villarreal CF. Tal y como venía informando ESTADIO Deportivo, el centrocampista catalán se ha convertido oficialmente en nuevo jugador del Getafe después de que ambos clubes anunciaran este miércoles un acuerdo para su traspaso. El futbolista firma hasta junio de 2029 y regresa al Coliseum, donde ofreció el mejor rendimiento de su carrera y convenció definitivamente a José Bordalás, que llevaba semanas insistiendo en recuperar a uno de sus hombres de confianza.

Ni Villarreal ni Getafe han hecho públicas las cifras de la operación, aunque todas las informaciones apuntan a un traspaso que rondaría los tres millones de euros, una cantidad que permite al 'Submarino' ingresar liquidez por un futbolista que no entraba en los planes del nuevo proyecto de Iñigo Pérez.

Bordalás recupera a uno de sus jugadores predilectos

La operación llevaba días muy encaminada y finalmente se ha cerrado sin contratiempos tras anunciarse la cesión de Jean Ives Valou al cuadro azulón. Bordalás había señalado a Terrats como una prioridad absoluta para reforzar un centro del campo que ha sufrido importantes cambios durante este mercado y el Getafe no ha dudado en apostar de nuevo por un futbolista que dejó una magnífica impresión durante su anterior etapa como azulón.

Aquella cesión durante la segunda mitad de la temporada 2024/2025 ha terminado siendo tan recordada como decisiva a la hora de cerrar la operación. Terrats disputó 23 encuentros oficiales, marcó cuatro goles y se convirtió en una pieza indispensable para el técnico alicantino gracias a su despliegue físico, su intensidad y su facilidad para incorporarse al ataque desde la segunda línea. Su rendimiento fue tan alto que desde entonces el Getafe nunca dejó de contemplar su regreso como una buena oportunidad.

Un año en el Espanyol que cambió poco el panorama

Tras abandonar el Coliseum, el Villarreal decidió volver a ceder al futbolista, esta vez al Espanyol. El objetivo era que siguiera acumulando minutos y regresara a La Cerámica con opciones reales de hacerse un hueco en la plantilla. Sin embargo, la apuesta no terminó de salir como esperaba ninguna de las partes. Aunque disputó 31 partidos oficiales, apenas superó los 1.100 minutos de juego y cerró la temporada con un gol y dos asistencias. Nunca logró consolidarse como titular indiscutible y el conjunto perico renunció a ejecutar la opción de compra contemplada en el acuerdo.

Con contrato por un año más con el Villarreal, hasta junio de 2027, el club amarillo ha decidido despoblar un poco más su centro del campo y su salida definitiva se destacaba como la solución más lógica para todas las partes.

Un ingreso importante para La Cerámica

La venta de Terrats da una nueva pista de la estrategia marcada por la dirección deportiva amarilla. Antes de lanzarse definitivamente al mercado de incorporaciones, el Villarreal continúa liberando espacio en la plantilla y generando ingresos mediante diferentes operaciones de salida.

Aunque las cifras oficiales no se han hecho públicas, todo apunta a que el acuerdo se ha cerrado en torno a los tres millones de euros, una cantidad muy cercana a la que ya se manejaba durante las negociaciones entre ambas entidades. No se descarta, además, que el Villarreal haya incluido algún porcentaje sobre una futura venta, una fórmula habitual en este tipo de operaciones cuando se trata de futbolistas con mucho margen de crecimiento, como es el caso.

La venta de Terrats se suma a otros movimientos que el club está ejecutando durante este verano para equilibrar las cuentas y afrontar con mayor margen la confección de una plantilla que deberá competir en tres competiciones.

Se despide un futbolista querido

Terrats llegó al Villarreal en enero de 2023 procedente del Girona y, aunque nunca terminó de asentarse como titular fijo, dejó muestras de su calidad cada vez que tuvo continuidad. Su perfil de centrocampista con llegada, buen trato de balón y capacidad para aparecer desde segunda línea siempre fue valorado dentro del club, pero la elevada competencia en la medular le impidió consolidarse definitivamente en el primer equipo.

El jugador barcelonés ha utilizado sus redes sociales para despedirse del Villarreal:

"Hola, groguets, Hoy me toca despedirme definitivamente de vosotros y me gustaría daros las gracias por cómo me habéis hecho sentir cada vez que he vestido la camiseta del Villarreal. Llegué para jugar en el filial y, en muy poco tiempo, estaba disfrutando de La Cerámica y jugando por Europa defendiendo estos colores. Ha sido un auténtico placer y un orgullo formar parte de ese club. También quiero agradecer al presi y a todas las personas que forman parte del club el trato, el cariño y el apoyo que me han brindado desde el primer día. Gracias por hacerme sentir siempre como en casa. Me voy dejando grandes amigos y un club tan familiar como ambicioso. Siempre celebraré sus logros y os deseo todo lo mejor. ¡Gracias por todo!".

Ahora inicia una nueva etapa en Madrid, donde mejor fútbol ha desplegado. En Getafe vuelve a encontrarse con Bordalás, el entrenador que más rendimiento ha conseguido extraer de sus cualidades y que ha convertido su regreso en una petición expresa.

Para el Villarreal, la operación permite cerrar otra carpeta importante de su particular mercado. El club obtiene un ingreso interesante por un futbolista que no entraba en los planes de Iñigo Pérez y sigue avanzando en una planificación que, por ahora, continúa centrándose en el capítulo de salidas antes de acelerar definitivamente los fichajes.