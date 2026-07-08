Roig se frota las manos con Haissem Hassan: su exhibición ante Argentina dispara su valor

El extremo del Real Oviedo deslumbró ante Argentina y despertó el interés de varios clubes de primer orden; puede dejar un ingreso millonario en las arcas amarillas gracias al porcentaje que conserva el 'Submarino' sobre una futura venta

El Villarreal CF sigue muy de cerca todo lo que sucede alrededor de Haissem Hassan. El extremo franco-egipcio ya no pertenece al conjunto amarillo desde hace dos veranos, pero su futuro continúa estrechamente ligado a La Cerámica. Su espectacular actuación con Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial ha disparado definitivamente su cotización y, con ella, las opciones de que el 'Submarino' reciba un importante ingreso económico este mismo mercado estival.

El club castellonense se reservó un 40% de una futura venta cuando cerró su traspaso al Real Oviedo en 2024, una cláusula que empieza a adquirir un tremendo valor después del escaparate mundialista. En Vila-real siguen con atención cada movimiento porque una operación que no protagonizan directamente puede terminar convirtiéndose en un auténtico golpe económico para la planificación deportiva.

Hassan se gana el foco mundial

Aunque Egipto terminó cayendo eliminada de forma cruel frente a la Argentina de Leo Messi tras desperdiciar un 0-2 favorable, el gran nombre del encuentro fue Haissem Hassan. El futbolista del Real Oviedo firmó la mejor actuación de su todavía corta carrera internacional precisamente el día en el que estrenaba titularidad con la selección africana.

El atacante fue un constante quebradero de cabeza para la defensa argentina. Atrevimiento, velocidad, desborde y personalidad para jugar de tú a tú contra la vigente campeona del mundo. Incluso protagonizó una espectacular acción individual arrancando desde su propio campo, dejando atrás a Julián Álvarez y superando con un caño a Nicolás Tagliafico en una jugada que terminó el gol invalidado por una falta previa de lo más rigurosa.

Su momento culminante llegó poco después. Aprovechó los espacios que dejaba una Argentina volcada al ataque, aceleró con un cambio de ritmo que dejó atrás a Enzo Fernández y asistió en el segundo tanto de Egipto, que durante unos minutos parecía tener pie y medio en cuartos de final dejando apeada a la gran favorita.

Aunque la remontada argentina acabó privando a Egipto del pase a cuartos, Hassan se marcha del Mundial convertido en uno de los futbolistas que más se han revalorizado en la competición.

El Oviedo se remite a los 12 millones

Su exhibición no ha pasado desapercibida. Apenas unas horas después del encuentro comenzaron a trascender los primeros movimientos de mercado y varios clubes ya han preguntado al Real Oviedo por la situación del futbolista.

La postura del conjunto asturiano es clara. Tras mantener al jugador durante estas dos temporadas no exento de ciertos problemas, el club asturiano recuerda que el jugador tiene contrato hasta junio de 2027 y la entidad carbayona remite a cualquiera de los interesados a su cláusula de rescisión, fijada en 12 millones de euros.

No se espera que se produzca una negociación porque el Oviedo, recién descendido, es plenamente consciente de que posee uno de los extremos con mayor proyección de la categoría y, además, sabe que el Mundial ha multiplicado su valor internacional.

Una cláusula que beneficia al Villarreal

Mientras tanto, en La Cerámica observan la situación con una sugerente sonrisa. Cuando el Villarreal traspasó definitivamente al jugador al Oviedo realizó una maniobra que ahora puede convertirse en un gran negocio. La entidad amarilla se aseguró conservar el 40% de una futura venta, una condición que permite al club seguir obteniendo beneficios muy suculentos por un futbolista que ya no forma parte de su plantilla.

Si algún club decidiera pagar la cláusula íntegra -lo cual parece ahora innegociable-, el Villarreal podría ingresar una cantidad cercana a los cinco millones de euros, un dinero que llegaría de manera inesperada y que supondría un importante impulso para afrontar nuevas operaciones en el mercado de fichajes.

No es casualidad que desde el club se siga con tanto interés la evolución del internacional egipcio. En un verano en el que el Villarreal trabaja para reforzar una plantilla que volverá a competir en la Champions League, cualquier ingreso extraordinario puede convertirse en una herramienta muy valiosa para otros fichajes.

Un verano que puede cambiar su carrera

Todo apunta a que Hassan será uno de los protagonistas del mercado. Ya el pasado invierno estuvo cerca de abandonar el Carlos Tartiere tras despertar el interés del fútbol turco y ahora, después de su Mundial, su nombre vuelve a aparecer en la agenda de numerosos clubes.

Además, el propio futbolista ya dejó entrever hace semanas que entendía perfectamente cuál podía ser su futuro. Reconoció sentirse muy feliz en Oviedo, pero también admitió que el fútbol es un negocio y que, por su edad y proyección, podía convertirse en una importante fuente de ingresos para el club asturiano.

Con apenas 24 años, velocidad, desborde y un Mundial que le ha colocado en el escaparate internacional, Hassan afronta un verano decisivo para su carrera. Y mientras el Real Oviedo estudia cómo gestionar el creciente interés por uno de sus jugadores más desequilibrantes, en Vila-real se mantienen expectantes ante los posibles acontecimientos que a buen seguro se darán. El pellizco económico está casi garantizado.