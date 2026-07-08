Santi Comesaña avala a Iñigo Pérez: "Es un gran entrenador, ya le vi cosas en el Rayo"

El centrocampista gallego del Villarreal, citado en el segundo día de los reconocimientos médicos previos al inicio de la pretemporada, afronta el nuevo curso con ambición y respalda la llegada del técnico pamplonés al que ya tuvo como segundo en Vallecas

El Villarreal CF continúa dando pasos en su puesta a punto para la temporada 2026/2027. Mientras la plantilla completa el segundo día de reconocimientos médicos en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, uno de los futbolistas que está llamado a asumir un papel importante en el nuevo proyecto de Iñigo Pérez, Santi Comesaña, dejó sus primeras impresiones del curso en declaraciones a À Punt Sports. El centrocampista gallego habló con ilusión del regreso a la Champions League, de los objetivos del equipo y, sobre todo, del entrenador al que conoce mejor que nadie dentro del vestuario.

No en vano, Comesaña coincidió con Iñigo Pérez durante su etapa en el Rayo Vallecano, cuando el ahora técnico amarillo ejercía como segundo entrenador del conjunto madrileño. Una relación que convierte al jugador nacido en Vigo en una voz autorizada para explicar cómo trabaja el nuevo inquilino del banquillo de La Cerámica.

"Con ganas de reivindicarnos en Champions"

El futbolista amarillo aseguró que el vestuario afronta el nuevo ejercicio con la máxima ilusión después de una campaña que devolvió al Villarreal a la máxima competición continental. "Bueno, ilusionante, como todas, con ganas de reivindicarse en Champions, con hacer una temporada al menos parecida en Liga a la del año pasado y con mejorar en Copa", explicó el centrocampista.

Un mensaje que refleja la ambición con la que arranca el nuevo proyecto. El objetivo pasa por consolidar al equipo entre los mejores de LaLiga, competir con garantías en la Liga de Campeones y dar un paso adelante en la Copa del Rey, una competición en la que el Villarreal quiere volver a ser protagonista.

El mejor aval para Iñigo Pérez

Sin embargo, el nombre propio de su 'canutazo' fue el de Iñigo Pérez. Comesaña conoce perfectamente su metodología y no dudó en respaldar públicamente la apuesta del Villarreal por el técnico navarro. "Lo tuve de segundo en el Rayo y, bueno, un gran entrenador que lo ha demostrado. Cuando estuvo de segundo ya se le veían cosas y en el Rayo ha demostrado que lo hizo muy bien, llegando a la final de la Conference", afirmó.

El centrocampista recordó que ya entonces se apreciaban muchas de las ideas que ahora desarrolla como primer entrenador. Su evolución en el banquillo vallecano, donde firmó una brillante temporada llevando al equipo hasta la final europea, no ha hecho más que confirmar aquellas sensaciones. Sobre cómo espera que sea el día a día con Iñigo Pérez al frente del Villarreal, Comesaña apuntó algunas diferencias respecto a otros técnicos. "Me imagino, conociéndolo, algo más presionante, más dinámico igual. No sé, ahora se verá, porque al final lo he tenido de segundo, no de primero", comentó.

Un jugador llamado a crecer

La llegada de Iñigo Pérez puede convertir a Santi Comesaña en una de las piezas clave del nuevo Villarreal. El técnico conoce perfectamente sus cualidades desde la larga etapa compartida en Vallecas y sabe cómo sacar rendimiento a un futbolista que destaca por su despliegue físico, su capacidad para llegar al área y su inteligencia táctica. No hay que olvidar que Comesaña llegó al Villarreal precisamente después de completar una gran etapa en el Rayo Valleca

El gallego aterrizó en La Cerámica en el verano de 2023 tras finalizar contrato con el equipo de Vallecas, poniendo fin a siete temporadas en el conjunto madrileño, donde se convirtió en un fijo en los esquemas de Andoni Iraola y vivió el ascenso a Primera División antes de consolidarse en la élite.

Ahora, tres años después de su llegada a La Cerámica, afronta una temporada que puede ser una de las más importantes desde que viste de amarillo. Con la confianza de un entrenador que conoce perfectamente sus virtudes y con el reto de competir en la Champions League, Santi Comesaña emerge como uno de los futbolistas llamados a liderar el centro del campo del nuevo Villarreal.

Mientras el equipo continúa completando los reconocimientos médicos antes de iniciar los entrenamientos el jueves, las primeras palabras del gallego dejan claro que el vestuario recibe con optimismo el cambio de ciclo.