El filial amarillo da a conocer su verano: calendario a tope con siete amistosos

El Villarreal B ya conoce toda su pretemporada, una hoja de ruta de lo más exigente y cargada antes del estreno liguero, con planificación cerrada, rivales confirmados y el inicio de la preparación fijado para la próxima semana

El Villarreal B ya tiene completamente definida su pretemporada. El club amarillo ha hecho oficial en un solo comunicado toda la planificación estival del primer filial, anunciando tanto el calendario de trabajo como los siete encuentros amistosos que disputará el equipo de David Albelda antes del comienzo de la Primera Federación. De este modo, el 'Mini Submarino' afronta un verano perfectamente estructurado para preparar un nuevo intento de pelear por el ascenso a Segunda División tras quedarse a las puertas del objetivo el pasado mes de junio.

La entidad ha presentado de un tirón toda la hoja de ruta del equipo, desde el regreso a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza hasta el último amistoso antes del estreno liguero, previsto para el fin de semana del 30 de agosto frente al Rayo Majadahonda.

Vuelta al trabajo el próximo lunes

El filial repetirá prácticamente el mismo esquema seguido por el primer equipo de Iñigo Pérez, aunque con una semana de diferencia. El retraso responde a que la temporada pasada se prolongó hasta mediados de junio por la disputa del 'play off' de ascenso a Segunda División, lo que ha permitido a la plantilla disfrutar de unos merecidos días de descanso.

Los futbolistas están citados el lunes 13 de julio para iniciar los habituales reconocimientos médicos. Las pruebas se desarrollarán entre los días 13, 14 y 15, distribuyendo a la plantilla por grupos, como está sucediendo con el primer equipo, con la intención de que el jueves 16 se lleve a cabo el primer entrenamiento sobre el césped dirigido por David Albelda.

El técnico valenciano comenzará así su segundo curso al frente del Villarreal B con el objetivo de volver a construir un equipo capaz de mantener la identidad y seguir alimentando al primer equipo con nuevos talentos.

Siete pruebas antes del inicio de la Liga

Una vez iniciado el trabajo físico llegará el momento de las pruebas competitivas. El Villarreal B disputará un total de siete amistosos, con rivales de perfiles muy distintos que permitirán al cuerpo técnico medir la evolución del equipo durante todo el verano.

El estreno llegará en horario matinal el sábado 25 de julio frente al Valencia Mestalla en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza (10:00 horas), un duelo habitual entre dos de las canteras más potentes del fútbol español.

Posteriormente, llegará una cita internacional frente al Chelsea U-21, el 31 de julio en Oliva Nova (11:00 horas), antes de afrontar tres exigentes compromisos consecutivos lejos de casa frente al Eldense (4 de agosto a las 19:00 horas), Intercity (7 de agosto a las 10:00 h) y un Real Zaragoza recién descendido de Segunda División que visitará el Mini Estadi el 15 de agosto a las 19:00 horas.

La preparación concluirá con otros dos ensayos más de nivel ante el Nàstic de Tarragona, también en el Mini Estadi el 19 de agosto (20:00 horas), y una última salida Pinilla, el estadio del Teruel, el día 22 (20:30 horas), apenas una semana antes del inicio oficial de la competición.

Un verano para construir el nuevo proyecto

La pretemporada será especialmente importante para un Villarreal B que volverá a presentar numerosos cambios en su plantilla. David Albelda aprovechará estas semanas para ensamblar un grupo que mantiene el ADN formativo del club, pero que aspira a seguir siendo uno de los grandes candidatos del Grupo II de Primera Federación.

Durante estas semanas deberán integrarse los nuevos fichajes, entre ellos el lateral Jan Encuentra y los atacantes Valen Gómez y Andero Kaares, además de continuar el crecimiento de futbolistas como Ayman Arguigue, recientemente renovado hasta 2029.

Como es habitual, también habrá espacio para que varios jugadores procedentes del Villarreal C intenten hacerse un hueco en la dinámica del filial.

Los internacionales se incorporarán más tarde

La plantilla tampoco estará completa desde el primer día. El guardameta Pau Polo y los delanteros Hugo López y 'Joselillo' Gaitán continúan concentrados con la selección española Sub-19, que disputa el Campeonato de Europa de la categoría tras completar una brillante fase de grupos. Los tres disfrutarán de sus vacaciones una vez concluya el torneo continental, por lo que no se incorporarán al trabajo hasta los primeros días de agosto, una planificación prevista por el club para favorecer su recuperación después de enlazar toda la temporada con la competición internacional.

Con toda la planificación ya cerrada y anunciada de una sola vez, el Villarreal B ya conoce el camino que recorrerá durante las próximas seis semanas. Siete amistosos, una preparación escalonada y un calendario perfectamente definido para llegar en las mejores condiciones posibles al estreno liguero frente al Rayo Majadahonda, donde comenzará un nuevo intento por dar el salto al fútbol profesional.