El filial sigue reconstruyendo el proyecto: Valen Gómez se suma a la nueva hornada

El Villarreal B incorpora al joven toledano hasta 2028 y continúa dando forma al nuevo proyecto de David Albelda tras las llegadas de Jan Encuentra y la renovación estratégica de Ayman Arguigue

El Villarreal CF acelera en la planificación de la próxima temporada de su filial. Tras la decepción sufrida en el play-off de ascenso a Segunda División, la entidad amarilla trabaja para volver a levantar un equipo competitivo, con talento joven y margen de crecimiento. El último movimiento ya es oficial y lleva el nombre de Valen Gómez.

El atacante toledano se convierte en la segunda incorporación confirmada del filial amarillo en este mercado estival. Firma para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2028.

Su llegada supone un nuevo paso en la reconstrucción de un proyecto que estará liderado nuevamente por David Albelda y que ya empieza a tomar forma con varias operaciones estratégicas cerradas en las últimas semanas.

Un futbolista versátil para el ataque

Valentín Gómez Mirón, nacido en Parrillas (Toledo) el 15 de enero de 2004, aterriza en Vila-real después de completar la última campaña en el Talavera de la Reina, conjunto que militó en el Grupo I de Primera Federación.

Se trata de un futbolista de corte ofensivo con capacidad para ocupar diferentes posiciones en la parcela atacante. Aunque puede actuar como referencia en punta, también se siente cómodo partiendo desde el costado derecho, una polivalencia especialmente valorada por los técnicos del Villarreal.

Formado en las categorías inferiores de la UD Almería, Valen Gómez ha ido creciendo temporada tras temporada hasta consolidarse en una categoría tan exigente como la Primera Federación. Durante el pasado curso participó en 21 encuentros oficiales y repartió tres asistencias, números que no reflejan por completo su influencia en el juego ofensivo de su equipo.

En el Villarreal consideran que se trata de un jugador con margen de crecimiento y condiciones para seguir evolucionando dentro del ecosistema competitivo que ofrece la cantera amarilla.

Jan Encuentra abrió el camino

La llegada de Valen Gómez se produce apenas unos días después de que el Villarreal B anunciara la incorporación de Jan Encuentra, lateral derecho procedente del FC Andorra.

El defensor catalán firmó hasta 2029 tras completar una notable temporada en Unionistas de Salamanca y se convirtió en la primera cara nueva del nuevo proyecto de Albelda. Su capacidad para ocupar ambos perfiles defensivos, su recorrido ofensivo y su personalidad convencieron a la dirección deportiva amarilla para apostar por él.

La continuidad estratégica de Ayman Arguigue

Además de las incorporaciones, el Villarreal también ha blindado una de las piezas con mayor proyección dentro de su estructura formativa. Hace apenas unas horas que el club anunció la renovación de Ayman Arguigue hasta junio de 2029, confirmando la confianza absoluta que existe en el delantero hispano-marroquí.

El atacante jugó la segunda mitad del año en el filial cedido por la SD Huesca y terminó convirtiéndose en una de las revelaciones equipo. Sus seis goles en 18 partidos y su constante crecimiento convencieron al club para asegurar su continuidad a largo plazo.

La idea del Villarreal es que Arguigue siga siendo una de las referencias ofensivas del equipo, ahora acompañado por nuevas piezas como Valen Gómez.

Un proyecto que sigue creciendo

En los despachos de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza tienen claro el camino a seguir. El Villarreal B quiere volver a pelear por objetivos ambiciosos y para ello está construyendo una plantilla equilibrada entre talento propio, futbolistas con proyección y refuerzos jóvenes de cierta experiencia.

La llegada de Valen Gómez encaja perfectamente en esa filosofía. Un atacante con hambre, recorrido y margen de mejora que se suma a un proyecto que ya cuenta con Jan Encuentra y con la continuidad asegurada de Ayman Arguigue.